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Сочи третий раз за сезон предстоит пережить опасный ливень
Сочи третий раз за сезон предстоит пережить опасный ливень - РИА Новости, 27.07.2021
Сочи третий раз за сезон предстоит пережить опасный ливень
Синоптики прогнозируют в районе большого Сочи затяжные дожди с кратковременными ливневыми осадками, для Сочи в 2021 году это будет третий случай подобной... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T08:30
2021-07-27T10:06
новости - туризм
роман вильфанд
гидрометцентр
крымск
сочи
краснодарский край
общество
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Синоптики прогнозируют в районе большого Сочи затяжные дожди с кратковременными ливневыми осадками, для Сочи в 2021 году это будет третий случай подобной непогоды, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."В течение суток (27 июля) в районе большого Сочи ожидается комплекс неблагоприятных явлений, которые могут привести к опасным явлениям. Это сочетание сильного дождя с продолжительным дождем. За 12 часов выпадет большое количество осадков - 40-50 миллиметров. Одновременно с постоянным дождем будет ливневый дождь", - сказал Вильфанд.Он отметил, что при таком темпе осадков вода, которая мгновенно выпадает, сразу попадает в русла рек, поэтому на реках региона прогнозируется подъем уровня воды, местами до неблагоприятных отметок, и возрастает риск схода селевых потоков."На реке Кубань ожидается подъемы уровня воды с превышением неблагоприятных отметок... Помните запомнившийся эпизод с Крымском в 2012 году? Ситуация сейчас близка к этому. С чем это связано? Теплое море. Чем теплее поверхность воды, тем сильнее перемещение вверх воздушных масс... Был ряд расчетов после Крымска, что эти небольшие горы вызывают интенсивные осадки. Это бывает, в 2014 году был эпизод. Периодически бывает, в этом году подряд уже три эпизода", - уточнил Вильфанд.Он пояснил, что любые опасные процессы в атмосфере связаны с интенсивным перемещением воздушных масс, и на юге Краснодарского края такие условия могут быть созданы, благодаря сочетанию трех факторов. По его словам, над Черным морем летом образуется ложбина низкого давления, благодаря которой в атмосфере возникают вертикальные потоки, кроме того, с запада перемещаются воздушные массы и "утыкаются в горы", что создает дополнительные условия для усиления циркуляции воздушных потоков в атмосфере. Когда к этим двум факторам добавляется появление фронтального раздела, то создаются условия для выпадения большого количества осадков и ливней, рассказал метеоролог.Как отметил Вильфанд, в подобных сложных условиях, каждый эпизод неблагоприятной погоды становится опасным. Он напомнил, что одним из факторов наводнения в Крымске была неочищенная река, между тем, в Сочи и окрестностях также есть подобные рукотворные факторы, которые усугубляют воздействие стихии, например вырубка деревьев вдоль русел рек, связанная со строительством, ослабляет способность почв впитывать влагу и приводит к тому, что весь дождевой поток оказывает в реке и размывает ее берега.
https://radiosputnik.ria.ru/20210726/london-1742902020.html
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новости - туризм, роман вильфанд, гидрометцентр, крымск, сочи, краснодарский край, общество
08:30 27.07.2021 (обновлено: 10:06 27.07.2021)
 
Сочи третий раз за сезон предстоит пережить опасный ливень

Гидрометцентр: Сочи третий раз за сезон предстоит пережить опасный ливень

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЭкскаватор работает на берегу вышедшей из берегов реки Кепшы в Сочи
Экскаватор работает на берегу вышедшей из берегов реки Кепшы в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Синоптики прогнозируют в районе большого Сочи затяжные дожди с кратковременными ливневыми осадками, для Сочи в 2021 году это будет третий случай подобной непогоды, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В течение суток (27 июля) в районе большого Сочи ожидается комплекс неблагоприятных явлений, которые могут привести к опасным явлениям. Это сочетание сильного дождя с продолжительным дождем. За 12 часов выпадет большое количество осадков - 40-50 миллиметров. Одновременно с постоянным дождем будет ливневый дождь", - сказал Вильфанд.
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Он отметил, что при таком темпе осадков вода, которая мгновенно выпадает, сразу попадает в русла рек, поэтому на реках региона прогнозируется подъем уровня воды, местами до неблагоприятных отметок, и возрастает риск схода селевых потоков.
"На реке Кубань ожидается подъемы уровня воды с превышением неблагоприятных отметок... Помните запомнившийся эпизод с Крымском в 2012 году? Ситуация сейчас близка к этому. С чем это связано? Теплое море. Чем теплее поверхность воды, тем сильнее перемещение вверх воздушных масс... Был ряд расчетов после Крымска, что эти небольшие горы вызывают интенсивные осадки. Это бывает, в 2014 году был эпизод. Периодически бывает, в этом году подряд уже три эпизода", - уточнил Вильфанд.
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Он пояснил, что любые опасные процессы в атмосфере связаны с интенсивным перемещением воздушных масс, и на юге Краснодарского края такие условия могут быть созданы, благодаря сочетанию трех факторов. По его словам, над Черным морем летом образуется ложбина низкого давления, благодаря которой в атмосфере возникают вертикальные потоки, кроме того, с запада перемещаются воздушные массы и "утыкаются в горы", что создает дополнительные условия для усиления циркуляции воздушных потоков в атмосфере. Когда к этим двум факторам добавляется появление фронтального раздела, то создаются условия для выпадения большого количества осадков и ливней, рассказал метеоролог.
Как отметил Вильфанд, в подобных сложных условиях, каждый эпизод неблагоприятной погоды становится опасным. Он напомнил, что одним из факторов наводнения в Крымске была неочищенная река, между тем, в Сочи и окрестностях также есть подобные рукотворные факторы, которые усугубляют воздействие стихии, например вырубка деревьев вдоль русел рек, связанная со строительством, ослабляет способность почв впитывать влагу и приводит к тому, что весь дождевой поток оказывает в реке и размывает ее берега.
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