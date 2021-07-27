https://ria.ru/20210727/sochi-1743036736.html

Сочи третий раз за сезон предстоит пережить опасный ливень

Сочи третий раз за сезон предстоит пережить опасный ливень - РИА Новости, 27.07.2021

Сочи третий раз за сезон предстоит пережить опасный ливень

Синоптики прогнозируют в районе большого Сочи затяжные дожди с кратковременными ливневыми осадками, для Сочи в 2021 году это будет третий случай подобной... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T08:30

2021-07-27T08:30

2021-07-27T10:06

новости - туризм

роман вильфанд

гидрометцентр

крымск

сочи

краснодарский край

общество

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Синоптики прогнозируют в районе большого Сочи затяжные дожди с кратковременными ливневыми осадками, для Сочи в 2021 году это будет третий случай подобной непогоды, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."В течение суток (27 июля) в районе большого Сочи ожидается комплекс неблагоприятных явлений, которые могут привести к опасным явлениям. Это сочетание сильного дождя с продолжительным дождем. За 12 часов выпадет большое количество осадков - 40-50 миллиметров. Одновременно с постоянным дождем будет ливневый дождь", - сказал Вильфанд.Он отметил, что при таком темпе осадков вода, которая мгновенно выпадает, сразу попадает в русла рек, поэтому на реках региона прогнозируется подъем уровня воды, местами до неблагоприятных отметок, и возрастает риск схода селевых потоков."На реке Кубань ожидается подъемы уровня воды с превышением неблагоприятных отметок... Помните запомнившийся эпизод с Крымском в 2012 году? Ситуация сейчас близка к этому. С чем это связано? Теплое море. Чем теплее поверхность воды, тем сильнее перемещение вверх воздушных масс... Был ряд расчетов после Крымска, что эти небольшие горы вызывают интенсивные осадки. Это бывает, в 2014 году был эпизод. Периодически бывает, в этом году подряд уже три эпизода", - уточнил Вильфанд.Он пояснил, что любые опасные процессы в атмосфере связаны с интенсивным перемещением воздушных масс, и на юге Краснодарского края такие условия могут быть созданы, благодаря сочетанию трех факторов. По его словам, над Черным морем летом образуется ложбина низкого давления, благодаря которой в атмосфере возникают вертикальные потоки, кроме того, с запада перемещаются воздушные массы и "утыкаются в горы", что создает дополнительные условия для усиления циркуляции воздушных потоков в атмосфере. Когда к этим двум факторам добавляется появление фронтального раздела, то создаются условия для выпадения большого количества осадков и ливней, рассказал метеоролог.Как отметил Вильфанд, в подобных сложных условиях, каждый эпизод неблагоприятной погоды становится опасным. Он напомнил, что одним из факторов наводнения в Крымске была неочищенная река, между тем, в Сочи и окрестностях также есть подобные рукотворные факторы, которые усугубляют воздействие стихии, например вырубка деревьев вдоль русел рек, связанная со строительством, ослабляет способность почв впитывать влагу и приводит к тому, что весь дождевой поток оказывает в реке и размывает ее берега.

https://radiosputnik.ria.ru/20210726/london-1742902020.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210704/krym-1739834748.html

https://ria.ru/20210726/krym-1742978724.html

крымск

сочи

краснодарский край

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новости - туризм, роман вильфанд, гидрометцентр, крымск, сочи, краснодарский край, общество