https://ria.ru/20210727/slukh-1743018746.html
ЛОР-врач объяснил влияние COVID-19 на слух
ЛОР-врач объяснил влияние COVID-19 на слух - РИА Новости, 27.07.2021
ЛОР-врач объяснил влияние COVID-19 на слух
В число последствий перенесенной коронавирусной инфекции могут входить не только временная потеря обоняния и вкуса, но и снижение слуха. Как рассказал в... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T02:15
2021-07-27T02:15
2021-07-27T02:15
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В число последствий перенесенной коронавирусной инфекции могут входить не только временная потеря обоняния и вкуса, но и снижение слуха. Как рассказал в интервью радио Sputnik ЛОР-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, одной из причин является то, что вирус поражает нервную систему.Причем, по его словам, могут выпадать как высокие, так и низкие или средние частоты. Иными словами, ухудшение слуха может быть весьма значительным.Есть и вторая причина — это поражение вирусом слуховой (евстахиевой) трубы."Поскольку вирус попадает к нам воздушно-капельным путем, инфекция, попадая через нос, летит еще и через носоглотку. И здесь возможен так называемый кондуктивный механизм снижения слуха, когда со стороны слухового нерва все в порядке, а есть проблема именно слуховой трубы, развивается евстахиит", — уточнил Зайцев.С этим, продолжил отоларинголог, бороться проще: воспаление гасится, и ощущение снижения слуха проходит достаточно быстро.В любом случае, если вы отмечаете ухудшение слуха, нужно срочно обратиться к врачу: только он может определить причину и назначить соответствующее лечение."Не надо рассчитывать на то, что это "пройдет само", в случае самолечения проблема застрянет на одном уровне", — пояснил Зайцев.
https://ria.ru/20210723/oslozhneniya-1742603997.html
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владимир зайцев, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество
ЛОР-врач объяснил влияние COVID-19 на слух
Врач Зайцев предупредил о возможном ухудшении слуха из-за COVID-19
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
В число последствий перенесенной коронавирусной инфекции могут входить не только временная потеря обоняния и вкуса, но и снижение слуха. Как рассказал в интервью радио Sputnik
ЛОР-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев
, одной из причин является то, что вирус поражает нервную систему.
"Коронавирусная инфекция — нейротропный вирус, он бьет по нервной системе, возможно развитие так называемой сенсоневральной тугоухости. В этом случае страдают волосковые клетки слухового нерва, и человек начинает терять слух", — пояснил специалист.
Причем, по его словам, могут выпадать как высокие, так и низкие или средние частоты. Иными словами, ухудшение слуха может быть весьма значительным.
Есть и вторая причина — это поражение вирусом слуховой (евстахиевой) трубы.
"Поскольку вирус попадает к нам воздушно-капельным путем, инфекция, попадая через нос, летит еще и через носоглотку. И здесь возможен так называемый кондуктивный механизм снижения слуха, когда со стороны слухового нерва все в порядке, а есть проблема именно слуховой трубы, развивается евстахиит", — уточнил Зайцев.
С этим, продолжил отоларинголог, бороться проще: воспаление гасится, и ощущение снижения слуха проходит достаточно быстро.
В любом случае, если вы отмечаете ухудшение слуха, нужно срочно обратиться к врачу: только он может определить причину и назначить соответствующее лечение.
"Не надо рассчитывать на то, что это "пройдет само", в случае самолечения проблема застрянет на одном уровне", — пояснил Зайцев.