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ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет
ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет - РИА Новости, 27.07.2021
ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет
Всемирная организация здравоохранения призвала ввести меры по ограничению распространения электронных сигарет, включая маркировку о вреде таких продуктов для... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T15:01
2021-07-27T15:08
курение
в мире
воз
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ЖЕНЕВА, 27 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения призвала ввести меры по ограничению распространения электронных сигарет, включая маркировку о вреде таких продуктов для здоровья, говорится в восьмом докладе ВОЗ о вреде табака, опубликованном во вторник."Эти продукты (электронные сигареты – ред.) часто рекламируются детям и подросткам производителями табачной и смежных отраслей, которые используют тысячи привлекательных ароматов и вводящих в заблуждение заявлений о своей продукции. ВОЗ обеспокоена тем, что дети, использующие эти продукты, в три раза чаще прибегают к употреблению табачных изделий в будущем. Организация рекомендует правительствам внедрить нормативные акты, чтобы остановить некурящих людей от начала употребления табака, предотвратить возврат курения в норму в обществе и защитить будущие поколения", - говорится в докладе.В организации, в частности, предлагают правительствам принять соответствующую политику, аналогичную с мерами борьбы с обычными сигаретами, для защиты населения от вреда электронных сигарет и предотвращения их распространения среди детей, подростков и других уязвимых групп населения.По оценкам ВОЗ, в настоящее время в мире около 5,3 миллиарда человек сталкиваются с графическими предупреждениями о вреде курения для здоровья – предупреждающие надписи на пачках сигарет, картинки или другие меры, предусмотренные законодательством. Это в четыре раза больше, чем 1 миллиард человек в 2007 году. Однако этого недостаточно с учетом появления новых средств использования табака, таких как электронные сигареты."Эти продукты очень разнообразны и быстро развиваются. Некоторые из них могут изменяться самим пользователем таким образом, что концентрацию никотина и уровень риска от него трудно регулировать. Другие продаются как "безникотиновые", но при проверке часто обнаруживается, что они содержат ингредиент, вызывающий привыкание. Отличить никотиносодержащие продукты от безникотиновых или даже от некоторых табакосодержащих продуктов бывает практически невозможно. Это лишь один из способов, с помощью которого индустрия продолжает подрывать меры по борьбе с табаком", - прокомментировал доклад директор Департамента укрепления здоровья ВОЗ Рюдигер Креч.ВОЗ отмечает, что 32 страны запретили продажу электронных систем доставки никотина. Еще 79 стран приняли хотя бы частичные меры, запрещающие использование этих продуктов в общественных местах, запрещающие их рекламу, продвижение и спонсорство или требующие размещения предупреждений о вреде для здоровья на упаковке. В 84 странах эти системы не регулируются и никак не ограничиваются.По оценкам ВОЗ, на данный момент доля людей, употребляющих табак, снизилась в большинстве стран. Однако общее число курящих людей остается высоким - 1 миллиард человек. Около 80% из них проживают в странах с низким и средним уровнем дохода населения. При этом табак является причиной смерти 8 миллионов человек в год, в том числе 1 миллиона - от пассивного курения.
https://ria.ru/20210723/sigarety-1742596314.html
https://ria.ru/20210701/sigarety-1739330344.html
https://ria.ru/20210714/kurenie-1741174461.html
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курение, в мире, воз
15:01 27.07.2021 (обновлено: 15:08 27.07.2021)
 
ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет

ВОЗ призвала ввести ограничения на распространение электронных сигарет в мире

© AP Photo / Nam Y. Huh, FileЭлектронная сигарета
Электронная сигарета - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© AP Photo / Nam Y. Huh, File
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ЖЕНЕВА, 27 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения призвала ввести меры по ограничению распространения электронных сигарет, включая маркировку о вреде таких продуктов для здоровья, говорится в восьмом докладе ВОЗ о вреде табака, опубликованном во вторник.
"Эти продукты (электронные сигареты – ред.) часто рекламируются детям и подросткам производителями табачной и смежных отраслей, которые используют тысячи привлекательных ароматов и вводящих в заблуждение заявлений о своей продукции. ВОЗ обеспокоена тем, что дети, использующие эти продукты, в три раза чаще прибегают к употреблению табачных изделий в будущем. Организация рекомендует правительствам внедрить нормативные акты, чтобы остановить некурящих людей от начала употребления табака, предотвратить возврат курения в норму в обществе и защитить будущие поколения", - говорится в докладе.
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В организации, в частности, предлагают правительствам принять соответствующую политику, аналогичную с мерами борьбы с обычными сигаретами, для защиты населения от вреда электронных сигарет и предотвращения их распространения среди детей, подростков и других уязвимых групп населения.
По оценкам ВОЗ, в настоящее время в мире около 5,3 миллиарда человек сталкиваются с графическими предупреждениями о вреде курения для здоровья – предупреждающие надписи на пачках сигарет, картинки или другие меры, предусмотренные законодательством. Это в четыре раза больше, чем 1 миллиард человек в 2007 году. Однако этого недостаточно с учетом появления новых средств использования табака, таких как электронные сигареты.
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"Эти продукты очень разнообразны и быстро развиваются. Некоторые из них могут изменяться самим пользователем таким образом, что концентрацию никотина и уровень риска от него трудно регулировать. Другие продаются как "безникотиновые", но при проверке часто обнаруживается, что они содержат ингредиент, вызывающий привыкание. Отличить никотиносодержащие продукты от безникотиновых или даже от некоторых табакосодержащих продуктов бывает практически невозможно. Это лишь один из способов, с помощью которого индустрия продолжает подрывать меры по борьбе с табаком", - прокомментировал доклад директор Департамента укрепления здоровья ВОЗ Рюдигер Креч.
ВОЗ отмечает, что 32 страны запретили продажу электронных систем доставки никотина. Еще 79 стран приняли хотя бы частичные меры, запрещающие использование этих продуктов в общественных местах, запрещающие их рекламу, продвижение и спонсорство или требующие размещения предупреждений о вреде для здоровья на упаковке. В 84 странах эти системы не регулируются и никак не ограничиваются.
По оценкам ВОЗ, на данный момент доля людей, употребляющих табак, снизилась в большинстве стран. Однако общее число курящих людей остается высоким - 1 миллиард человек. Около 80% из них проживают в странах с низким и средним уровнем дохода населения. При этом табак является причиной смерти 8 миллионов человек в год, в том числе 1 миллиона - от пассивного курения.
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