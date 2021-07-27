https://ria.ru/20210727/servis-1743062573.html

В России появится цифровой сервис для оформления выплат после ЧС

В России появится цифровой сервис для оформления выплат после ЧС - РИА Новости, 27.07.2021

В России появится цифровой сервис для оформления выплат после ЧС

Премьер РФ Михаил Мишустин распорядился создать к началу 2022 года цифровой сервис, позволяющий гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций,... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T11:11

2021-07-27T11:11

2021-07-27T11:11

россия

михаил мишустин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июл - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин распорядился создать к началу 2022 года цифровой сервис, позволяющий гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, оперативно оформлять документы для возмещения ущерба.Кроме того, глава правительства отметил, что на платформе МЧС должна быть создана "единая база данных для управления в чрезвычайных ситуациях", необходимо "наладить взаимодействие в цифровом формате со всеми службами, в том числе с использованием данных дистанционного зондирования со спутников".

https://ria.ru/20210727/uscherb-1743036186.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество