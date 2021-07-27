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В России появится цифровой сервис для оформления выплат после ЧС
В России появится цифровой сервис для оформления выплат после ЧС - РИА Новости, 27.07.2021
В России появится цифровой сервис для оформления выплат после ЧС
Премьер РФ Михаил Мишустин распорядился создать к началу 2022 года цифровой сервис, позволяющий гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций,... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T11:11
2021-07-27T11:11
2021-07-27T11:11
россия
михаил мишустин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июл - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин распорядился создать к началу 2022 года цифровой сервис, позволяющий гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, оперативно оформлять документы для возмещения ущерба.Кроме того, глава правительства отметил, что на платформе МЧС должна быть создана "единая база данных для управления в чрезвычайных ситуациях", необходимо "наладить взаимодействие в цифровом формате со всеми службами, в том числе с использованием данных дистанционного зондирования со спутников".
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россия, михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
В России появится цифровой сервис для оформления выплат после ЧС
Мишустин: цифровой сервис для оформления выплат после ЧС должен заработать в начале 2022 года