15:25 27.07.2021 (обновлено: 16:32 27.07.2021)
В турецком парламенте отвергли идею сделки с Россией по Крыму и Кипру
Турецкий депутат Йылмаз: сделка невозможна из-за разности статусов Крыма и Северного Кипра
АНКАРА, 27 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. "Сделка" между Москвой и Анкарой по Крыму и Северному Кипру нереалистична, рассказал РИА Новости дипломат, глава Партии обновления и депутат парламента Озтюрк Йылмаз.
Так он прокомментировал слова профессора турецкого университета Малтепе Хасана Унала. По мнению ученого, Россия и Турция смогут договориться по вопросу статуса полуострова, если Москва признает независимость самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российские регионы не могут быть и никогда не будут предметом каких-либо сделок.
Турецкий дипломат не поддержал рассуждения Унала.
"Крым и Северный Кипр не тождественны по статусу, поэтому не подлежат аналогичным действиям в отношении их признания. Крым был присоединен Россией в качестве части своей территории. Северный Кипр — независимое государство, признания которого хочет Турция", — объяснил Йылмаз.
Однако, по его словам, нереалистичность такой сделки не означает, что Анкара никогда не признает полуостров в составе России.
"Если гипотетически представить, что Турция присоединит Северный Кипр и захочет его признания как части собственной территории, тогда в какой-то мере его статус с Крымом сравнялся бы", — добавил политик, отметив, что даже такой сценарий далек от реалий.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра, не признанная мировым сообществом.
Переговоры между сторонами о политическом воссоединении Кипра проходят при посредничестве ООН, однако после провала очередного раунда в Кран-Монтане в 2017 году их приостановили.