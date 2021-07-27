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В турецком парламенте отвергли идею сделки с Россией по Крыму и Кипру
В турецком парламенте отвергли идею сделки с Россией по Крыму и Кипру - РИА Новости, 27.07.2021
В турецком парламенте отвергли идею сделки с Россией по Крыму и Кипру
"Сделка" между Москвой и Анкарой по Крыму и Северному Кипру нереалистична, рассказал РИА Новости дипломат, глава Партии обновления и депутат парламента Озтюрк... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T15:25
2021-07-27T16:32
дмитрий песков
москва
оон
озтюрк йылмаз
россия
северный кипр
турция
республика крым
политика
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АНКАРА, 27 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. "Сделка" между Москвой и Анкарой по Крыму и Северному Кипру нереалистична, рассказал РИА Новости дипломат, глава Партии обновления и депутат парламента Озтюрк Йылмаз.Так он прокомментировал слова профессора турецкого университета Малтепе Хасана Унала. По мнению ученого, Россия и Турция смогут договориться по вопросу статуса полуострова, если Москва признает независимость самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российские регионы не могут быть и никогда не будут предметом каких-либо сделок.Турецкий дипломат не поддержал рассуждения Унала.Однако, по его словам, нереалистичность такой сделки не означает, что Анкара никогда не признает полуостров в составе России."Если гипотетически представить, что Турция присоединит Северный Кипр и захочет его признания как части собственной территории, тогда в какой-то мере его статус с Крымом сравнялся бы", — добавил политик, отметив, что даже такой сценарий далек от реалий.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра, не признанная мировым сообществом.Переговоры между сторонами о политическом воссоединении Кипра проходят при посредничестве ООН, однако после провала очередного раунда в Кран-Монтане в 2017 году их приостановили.
https://ria.ru/20210727/krym-1743087840.html
https://ria.ru/20210720/lavrov-1742109755.html
https://ria.ru/20210727/krym-1743098386.html
москва
россия
северный кипр
турция
республика крым
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дмитрий песков, москва, оон, озтюрк йылмаз, россия, северный кипр, турция, республика крым, политика
15:25 27.07.2021 (обновлено: 16:32 27.07.2021)
 
В турецком парламенте отвергли идею сделки с Россией по Крыму и Кипру

Турецкий депутат Йылмаз: сделка невозможна из-за разности статусов Крыма и Северного Кипра

CC0 / Walkerssk / Кириния, Турецкая республика северного Кипра
Кириния, Турецкая республика северного Кипра - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
CC0 / Walkerssk /
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АНКАРА, 27 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. "Сделка" между Москвой и Анкарой по Крыму и Северному Кипру нереалистична, рассказал РИА Новости дипломат, глава Партии обновления и депутат парламента Озтюрк Йылмаз.
Так он прокомментировал слова профессора турецкого университета Малтепе Хасана Унала. По мнению ученого, Россия и Турция смогут договориться по вопросу статуса полуострова, если Москва признает независимость самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российские регионы не могут быть и никогда не будут предметом каких-либо сделок.
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"Крым и Северный Кипр не тождественны по статусу, поэтому не подлежат аналогичным действиям в отношении их признания. Крым был присоединен Россией в качестве части своей территории. Северный Кипр — независимое государство, признания которого хочет Турция", — объяснил Йылмаз.

Однако, по его словам, нереалистичность такой сделки не означает, что Анкара никогда не признает полуостров в составе России.
"Если гипотетически представить, что Турция присоединит Северный Кипр и захочет его признания как части собственной территории, тогда в какой-то мере его статус с Крымом сравнялся бы", — добавил политик, отметив, что даже такой сценарий далек от реалий.
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Переговоры между сторонами о политическом воссоединении Кипра проходят при посредничестве ООН, однако после провала очередного раунда в Кран-Монтане в 2017 году их приостановили.
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