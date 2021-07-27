https://ria.ru/20210727/sdelka-1743112743.html

В турецком парламенте отвергли идею сделки с Россией по Крыму и Кипру

В турецком парламенте отвергли идею сделки с Россией по Крыму и Кипру - РИА Новости, 27.07.2021

В турецком парламенте отвергли идею сделки с Россией по Крыму и Кипру

"Сделка" между Москвой и Анкарой по Крыму и Северному Кипру нереалистична, рассказал РИА Новости дипломат, глава Партии обновления и депутат парламента Озтюрк... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T15:25

2021-07-27T15:25

2021-07-27T16:32

дмитрий песков

москва

оон

озтюрк йылмаз

россия

северный кипр

турция

республика крым

политика

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АНКАРА, 27 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. "Сделка" между Москвой и Анкарой по Крыму и Северному Кипру нереалистична, рассказал РИА Новости дипломат, глава Партии обновления и депутат парламента Озтюрк Йылмаз.Так он прокомментировал слова профессора турецкого университета Малтепе Хасана Унала. По мнению ученого, Россия и Турция смогут договориться по вопросу статуса полуострова, если Москва признает независимость самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российские регионы не могут быть и никогда не будут предметом каких-либо сделок.Турецкий дипломат не поддержал рассуждения Унала.Однако, по его словам, нереалистичность такой сделки не означает, что Анкара никогда не признает полуостров в составе России."Если гипотетически представить, что Турция присоединит Северный Кипр и захочет его признания как части собственной территории, тогда в какой-то мере его статус с Крымом сравнялся бы", — добавил политик, отметив, что даже такой сценарий далек от реалий.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра, не признанная мировым сообществом.Переговоры между сторонами о политическом воссоединении Кипра проходят при посредничестве ООН, однако после провала очередного раунда в Кран-Монтане в 2017 году их приостановили.

https://ria.ru/20210727/krym-1743087840.html

https://ria.ru/20210720/lavrov-1742109755.html

https://ria.ru/20210727/krym-1743098386.html

москва

россия

северный кипр

турция

республика крым

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дмитрий песков, москва, оон, озтюрк йылмаз, россия, северный кипр, турция, республика крым, политика