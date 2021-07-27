https://ria.ru/20210727/sdelka-1743082953.html

В Кремле отвергли идею сделки с Турцией по Крыму

В Кремле отвергли идею сделки с Турцией по Крыму - РИА Новости, 27.07.2021

В Кремле отвергли идею сделки с Турцией по Крыму

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею турецкого профессора о том, что Анкара могла бы признать Крым в обмен на признание Северного... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T12:48

2021-07-27T12:48

2021-07-27T15:32

россия

турция

дмитрий песков

северный кипр

республика крым

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею турецкого профессора о том, что Анкара могла бы признать Крым в обмен на признание Северного Кипра, заявил, что российские регионы не могут быть и никогда не будут предметом каких-либо сделок.Профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал высказал мнение о том, что Россия и Турция смогут договориться по вопросу статуса Крыма, если Москва признает независимым государством Турецкую Республику Северного Кипра."Во-первых, вряд ли уважаемый профессор из Турции может олицетворять официальную точку зрения Анкары. А во-вторых, конечно же, российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок. Это исключено", — сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20210727/krym-1743076639.html

россия

турция

северный кипр

республика крым

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россия, турция, дмитрий песков, северный кипр, республика крым