https://ria.ru/20210727/sdelka-1743082953.html
В Кремле отвергли идею сделки с Турцией по Крыму
В Кремле отвергли идею сделки с Турцией по Крыму - РИА Новости, 27.07.2021
В Кремле отвергли идею сделки с Турцией по Крыму
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею турецкого профессора о том, что Анкара могла бы признать Крым в обмен на признание Северного... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T12:48
2021-07-27T12:48
2021-07-27T15:32
россия
турция
дмитрий песков
северный кипр
республика крым
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею турецкого профессора о том, что Анкара могла бы признать Крым в обмен на признание Северного Кипра, заявил, что российские регионы не могут быть и никогда не будут предметом каких-либо сделок.Профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал высказал мнение о том, что Россия и Турция смогут договориться по вопросу статуса Крыма, если Москва признает независимым государством Турецкую Республику Северного Кипра."Во-первых, вряд ли уважаемый профессор из Турции может олицетворять официальную точку зрения Анкары. А во-вторых, конечно же, российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок. Это исключено", — сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20210727/krym-1743076639.html
россия
турция
северный кипр
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россия, турция, дмитрий песков, северный кипр, республика крым
12:48 27.07.2021 (обновлено: 15:32 27.07.2021)
В Кремле отвергли идею сделки с Турцией по Крыму
Дмитрий Песков исключил сделку с Турцией по Крыму в обмен на признание Северного Кипра