https://ria.ru/20210727/samolet-1743140173.html

В Симферополе приземлился Boeing, у которого были проблемы с двигателем

В Симферополе приземлился Boeing, у которого были проблемы с двигателем - РИА Новости, 27.07.2021

В Симферополе приземлился Boeing, у которого были проблемы с двигателем

Boeing, у которого были проблемы с двигателем, благополучно совершил посадку в аэропорту Симферополя, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T17:14

2021-07-27T17:14

2021-07-27T19:23

симферополь

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Boeing, у которого были проблемы с двигателем, благополучно совершил посадку в аэропорту Симферополя, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, борт приземлился в 17:02.Самолет, на борту которого находятся 165 пассажиров, летел из Москвы в Крым. Сообщалось, что у него возникла вибрация в одном из двигателей.Накануне Boeing 737-800 авиакомпании "Белавиа", следовавший по маршруту Минск — Анталья, подал сигнал бедствия и экстренно сел в московском аэропорту Домодедово. Как выяснилось, сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей. А в Екатеринбурге успешно приземлился А-320 "Уральских авиалиний" с отказавшим автопилотом.

https://ria.ru/20210726/samolet-1742900467.html

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симферополь