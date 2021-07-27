https://ria.ru/20210727/samolet-1743140173.html
В Симферополе приземлился Boeing, у которого были проблемы с двигателем
В Симферополе приземлился Boeing, у которого были проблемы с двигателем - РИА Новости, 27.07.2021
В Симферополе приземлился Boeing, у которого были проблемы с двигателем
Boeing, у которого были проблемы с двигателем, благополучно совершил посадку в аэропорту Симферополя, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T17:14
2021-07-27T17:14
2021-07-27T19:23
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152375/19/1523751919_135:230:1264:865_1920x0_80_0_0_533a652d17853bed4617062df8cd8f43.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Boeing, у которого были проблемы с двигателем, благополучно совершил посадку в аэропорту Симферополя, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, борт приземлился в 17:02.Самолет, на борту которого находятся 165 пассажиров, летел из Москвы в Крым. Сообщалось, что у него возникла вибрация в одном из двигателей.Накануне Boeing 737-800 авиакомпании "Белавиа", следовавший по маршруту Минск — Анталья, подал сигнал бедствия и экстренно сел в московском аэропорту Домодедово. Как выяснилось, сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей. А в Екатеринбурге успешно приземлился А-320 "Уральских авиалиний" с отказавшим автопилотом.
https://ria.ru/20210726/samolet-1742900467.html
симферополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152375/19/1523751919_276:229:1124:865_1920x0_80_0_0_5031498c08cce1b1bb70268ddb8a7683.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь