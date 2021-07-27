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В Симферополе приземлился Boeing, у которого были проблемы с двигателем
В Симферополе приземлился Boeing, у которого были проблемы с двигателем - РИА Новости, 27.07.2021
В Симферополе приземлился Boeing, у которого были проблемы с двигателем
Пассажирский Boeing, у которого были технические проблемы с одним из двигателей, благополучно приземлился в аэропорту Симферополя, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T17:13
2021-07-27T18:05
симферополь
происшествия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пассажирский Boeing, у которого были технические проблемы с одним из двигателей, благополучно приземлился в аэропорту Симферополя, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что Boeing, на борту которого 165 пассажиров, готовится к экстренной посадке в аэропорту Симферополя из-за неполадок с двигателем. По его словам, у воздушного судна возникла вибрация в одном из двигателей."В 17.02 воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210726/samolet-1742915008.html
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симферополь, происшествия
17:13 27.07.2021 (обновлено: 18:05 27.07.2021)
 
В Симферополе приземлился Boeing, у которого были проблемы с двигателем

Пассажирский Boeing совершил экстренную посадку в аэропорту Симферополя

© Depositphotos / Ali MuftiСамолет Boeing 737 авиакомпании Malaysia Airlines
Самолет Boeing 737 авиакомпании Malaysia Airlines - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Depositphotos / Ali Mufti
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пассажирский Boeing, у которого были технические проблемы с одним из двигателей, благополучно приземлился в аэропорту Симферополя, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что Boeing, на борту которого 165 пассажиров, готовится к экстренной посадке в аэропорту Симферополя из-за неполадок с двигателем. По его словам, у воздушного судна возникла вибрация в одном из двигателей.
"В 17.02 воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.
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