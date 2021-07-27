https://ria.ru/20210727/samolet-1743139851.html
В Симферополе приземлился Boeing, у которого были проблемы с двигателем
В Симферополе приземлился Boeing, у которого были проблемы с двигателем - РИА Новости, 27.07.2021
В Симферополе приземлился Boeing, у которого были проблемы с двигателем
Пассажирский Boeing, у которого были технические проблемы с одним из двигателей, благополучно приземлился в аэропорту Симферополя, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T17:13
2021-07-27T17:13
2021-07-27T18:05
симферополь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739643451_438:807:2644:2048_1920x0_80_0_0_7b8b8e532b19d5183808566d13fba455.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пассажирский Boeing, у которого были технические проблемы с одним из двигателей, благополучно приземлился в аэропорту Симферополя, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что Boeing, на борту которого 165 пассажиров, готовится к экстренной посадке в аэропорту Симферополя из-за неполадок с двигателем. По его словам, у воздушного судна возникла вибрация в одном из двигателей."В 17.02 воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210726/samolet-1742915008.html
симферополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739643451_611:747:2346:2048_1920x0_80_0_0_c4733a288085ae6c06a003c85ba1d934.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, происшествия
17:13 27.07.2021 (обновлено: 18:05 27.07.2021)
В Симферополе приземлился Boeing, у которого были проблемы с двигателем
Пассажирский Boeing совершил экстренную посадку в аэропорту Симферополя