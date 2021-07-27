https://ria.ru/20210727/samolet-1743139851.html

В Симферополе приземлился Boeing, у которого были проблемы с двигателем

В Симферополе приземлился Boeing, у которого были проблемы с двигателем - РИА Новости, 27.07.2021

В Симферополе приземлился Boeing, у которого были проблемы с двигателем

Пассажирский Boeing, у которого были технические проблемы с одним из двигателей, благополучно приземлился в аэропорту Симферополя, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T17:13

2021-07-27T17:13

2021-07-27T18:05

симферополь

происшествия

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пассажирский Boeing, у которого были технические проблемы с одним из двигателей, благополучно приземлился в аэропорту Симферополя, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что Boeing, на борту которого 165 пассажиров, готовится к экстренной посадке в аэропорту Симферополя из-за неполадок с двигателем. По его словам, у воздушного судна возникла вибрация в одном из двигателей."В 17.02 воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210726/samolet-1742915008.html

симферополь

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2021

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симферополь, происшествия