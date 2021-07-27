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В Симферополе Boeing готовится к экстренной посадке

В Симферополе Boeing готовится к экстренной посадке - РИА Новости, 27.07.2021

В Симферополе Boeing готовится к экстренной посадке

Самолет Boeing готовится экстренно сесть в Симферополе, сообщили РИА Новости в оперативных службах. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T17:04

2021-07-27T17:04

2021-07-27T17:23

симферополь

происшествия

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Самолет Boeing готовится экстренно сесть в Симферополе, сообщили РИА Новости в оперативных службах.По словам собеседника агентства, у воздушного судна возникла вибрация в одном из двигателей. Борт выполняет рейс из Якутии в Крым.По предварительным данным, на борту находятся 165 пассажиров.Позже стало известно, что самолет благополучно приземлился в Симферополе.

симферополь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, происшествия