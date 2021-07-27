https://ria.ru/20210727/samolet-1743137219.html
В Симферополе Boeing готовится к экстренной посадке
В Симферополе Boeing готовится к экстренной посадке - РИА Новости, 27.07.2021
В Симферополе Boeing готовится к экстренной посадке
Пассажирский Boeing, на борту которого находятся 165 пассажиров, готовится к экстренной посадке в аэропорту Симферополя из-за технических проблем с двигателем,... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T17:02
2021-07-27T17:02
2021-07-27T18:04
симферополь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575895897_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_4981c388420aad48e966661cd4eaac41.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пассажирский Boeing, на борту которого находятся 165 пассажиров, готовится к экстренной посадке в аэропорту Симферополя из-за технических проблем с двигателем, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В Симферополе экстренно готовится сесть Boeing, на борту которого, по предварительной информации, 165 пассажиров", - сказал собеседник агентства.По его словам, у воздушного судна возникла вибрация в одном из двигателей. Борт выполняет рейс из Якутии Крым.
https://radiosputnik.ria.ru/20210726/ekaterinburg-1742926864.html
симферополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575895897_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_b5eb537686944f0c1f25e7d23fbe3fe4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, происшествия
17:02 27.07.2021 (обновлено: 18:04 27.07.2021)
В Симферополе Boeing готовится к экстренной посадке
В Симферополе Boeing с 165 пассажирами готовится к экстренной посадке из-за неполадок в двигателе