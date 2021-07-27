https://ria.ru/20210727/samolet-1743137219.html

В Симферополе Boeing готовится к экстренной посадке

В Симферополе Boeing готовится к экстренной посадке - РИА Новости, 27.07.2021

В Симферополе Boeing готовится к экстренной посадке

Пассажирский Boeing, на борту которого находятся 165 пассажиров, готовится к экстренной посадке в аэропорту Симферополя из-за технических проблем с двигателем,... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T17:02

2021-07-27T17:02

2021-07-27T18:04

симферополь

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575895897_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_4981c388420aad48e966661cd4eaac41.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пассажирский Boeing, на борту которого находятся 165 пассажиров, готовится к экстренной посадке в аэропорту Симферополя из-за технических проблем с двигателем, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В Симферополе экстренно готовится сесть Boeing, на борту которого, по предварительной информации, 165 пассажиров", - сказал собеседник агентства.По его словам, у воздушного судна возникла вибрация в одном из двигателей. Борт выполняет рейс из Якутии Крым.

https://radiosputnik.ria.ru/20210726/ekaterinburg-1742926864.html

симферополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, происшествия