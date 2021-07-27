https://ria.ru/20210727/russkie-1743127826.html
Более 40% украинцев считают себя и русских одним народом, показал опрос
Более 40% украинцев считают себя и русских одним народом, показал опрос - РИА Новости, 27.07.2021
Более 40% украинцев считают себя и русских одним народом, показал опрос
Тезис "русские и украинцы - один народ" поддерживают более 40% жителей Украины, противоположного мнения придерживаются 55%, свидетельствуют результаты опроса,... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T16:27
2021-07-27T16:27
2021-07-27T16:41
россия
украинцы
вадим рабинович
анатолий шарий
юрий бойко
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738053837_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6a6db852c4751cf22af95ecf0a1c6a87.jpg
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Тезис "русские и украинцы - один народ" поддерживают более 40% жителей Украины, противоположного мнения придерживаются 55%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг"."Большинство опрошенных (55%) не согласились с недавним заявлением президента России (Владимира - ред.) Путина, что "русские и украинцы – один народ, который принадлежит одному историческому и духовному пространству", 41% – с этим согласны", - говорится в результатах опроса, опубликованных во вторник на сайте "Рейтинга". Остальные опрошенные затруднились ответить.По данным опроса, на востоке страны, а также среди прихожан канонической Украинской православной церкви с тезисом соглашаются более 60%. Среди жителей западного региона, напротив, более 70% не согласны. Более 80% избирателей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича и Юрия Бойко, партии "Наши" экс-депутата парламента Евгения Мураева и "Партия Шария" блогера Анатолия Шария соглашаются с тезисом про "один народ".Кроме того, наследницей Киевской Руси 75% опрошенных считают Украину, Россию – 8%, 9% не считают правопреемницей ни одну из двух стран.Опрос проводился с 23 по 25 июля среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера. Опрошены 2,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2%.
https://radiosputnik.ria.ru/20210702/zakharova-1739536183.html
https://ria.ru/20210701/narody-1739502616.html
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738053837_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_7e364dbdf538306c1d13bbcba1372061.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украинцы, вадим рабинович, анатолий шарий, юрий бойко, киев, в мире
16:27 27.07.2021 (обновлено: 16:41 27.07.2021)
Более 40% украинцев считают себя и русских одним народом, показал опрос
Данные опроса группы "Рейтинг": более 40% украинцев считают себя и русских одним народом