Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210727/russkie-1743127826.html
Более 40% украинцев считают себя и русских одним народом, показал опрос
Более 40% украинцев считают себя и русских одним народом, показал опрос - РИА Новости, 27.07.2021
Более 40% украинцев считают себя и русских одним народом, показал опрос
Тезис "русские и украинцы - один народ" поддерживают более 40% жителей Украины, противоположного мнения придерживаются 55%, свидетельствуют результаты опроса,... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T16:27
2021-07-27T16:41
россия
украинцы
вадим рабинович
анатолий шарий
юрий бойко
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738053837_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6a6db852c4751cf22af95ecf0a1c6a87.jpg
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Тезис "русские и украинцы - один народ" поддерживают более 40% жителей Украины, противоположного мнения придерживаются 55%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг"."Большинство опрошенных (55%) не согласились с недавним заявлением президента России (Владимира - ред.) Путина, что "русские и украинцы – один народ, который принадлежит одному историческому и духовному пространству", 41% – с этим согласны", - говорится в результатах опроса, опубликованных во вторник на сайте "Рейтинга". Остальные опрошенные затруднились ответить.По данным опроса, на востоке страны, а также среди прихожан канонической Украинской православной церкви с тезисом соглашаются более 60%. Среди жителей западного региона, напротив, более 70% не согласны. Более 80% избирателей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича и Юрия Бойко, партии "Наши" экс-депутата парламента Евгения Мураева и "Партия Шария" блогера Анатолия Шария соглашаются с тезисом про "один народ".Кроме того, наследницей Киевской Руси 75% опрошенных считают Украину, Россию – 8%, 9% не считают правопреемницей ни одну из двух стран.Опрос проводился с 23 по 25 июля среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера. Опрошены 2,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2%.
https://radiosputnik.ria.ru/20210702/zakharova-1739536183.html
https://ria.ru/20210701/narody-1739502616.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738053837_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_7e364dbdf538306c1d13bbcba1372061.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, украинцы, вадим рабинович, анатолий шарий, юрий бойко, киев, в мире
16:27 27.07.2021 (обновлено: 16:41 27.07.2021)
 
Более 40% украинцев считают себя и русских одним народом, показал опрос

Данные опроса группы "Рейтинг": более 40% украинцев считают себя и русских одним народом

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВыставка-ярмарка «АгроТУР-2019» в Краснодаре
Выставка-ярмарка «АгроТУР-2019» в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Тезис "русские и украинцы - один народ" поддерживают более 40% жителей Украины, противоположного мнения придерживаются 55%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
"Большинство опрошенных (55%) не согласились с недавним заявлением президента России (Владимира - ред.) Путина, что "русские и украинцы – один народ, который принадлежит одному историческому и духовному пространству", 41% – с этим согласны", - говорится в результатах опроса, опубликованных во вторник на сайте "Рейтинга". Остальные опрошенные затруднились ответить.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 10:14В России
Захарова высмеяла слова Зеленского о русских и украинцах
По данным опроса, на востоке страны, а также среди прихожан канонической Украинской православной церкви с тезисом соглашаются более 60%. Среди жителей западного региона, напротив, более 70% не согласны. Более 80% избирателей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича и Юрия Бойко, партии "Наши" экс-депутата парламента Евгения Мураева и "Партия Шария" блогера Анатолия Шария соглашаются с тезисом про "один народ".
Кроме того, наследницей Киевской Руси 75% опрошенных считают Украину, Россию – 8%, 9% не считают правопреемницей ни одну из двух стран.
Опрос проводился с 23 по 25 июля среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера. Опрошены 2,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2%.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 21:45
Зеленскому припомнили его слова о русских и украинцах
 
РоссияукраинцыВадим РабиновичАнатолий ШарийЮрий БойкоКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:21Летчики смогут управлять Су-57 с помощью глаз, рассказал разработчик
07:16В генпрокуратуре раскрыли суть конвенции по борьбе с IT-преступностью
06:51Минобороны Армении сообщило о локальных боях на границе с Азербайджаном
06:38Российские пловцы выиграли серебро Олимпиады в эстафете 4х200 метров кролем
06:30При взрыве газа в многоквартирном доме в Барнауле пострадали два человека
06:27Торговые сети в Москве достигли планки в 60% вакцинировавшихся сотрудников
05:40Поставщики предупредили о резком повышении цен на кофе
05:35В ОАК раскрыли место сборки истребителя пятого поколения Checkmate
05:13В природном парке в Красноярском крае медведь убил человека
05:08Инфекционист рассказал, кто подвержен риску тромбоза при COVID-19
04:15Российских автомобилистов предупредили о новом мошенничестве
03:46От журналистов в Белом доме вновь потребовали носить маски
03:41Эксперт рассказал, почему у "Науки" есть только одна попытка стыковки с МКС
03:28Украинцев призвали готовиться "ползти на коленях" к России за газом
03:15Специалист назвал случаи, когда могут списать долги за ЖКХ
03:15Россия предложила ООН расширить номенклатуру киберпреступлений
03:15Ученые заявили об ухудшении климатических показателей
03:11В "Векторе" объяснили, почему пандемия COVID-19 может затянуться
03:00Юрист назвал лучший способ борьбы с курильщиками в подъездах многоэтажек
02:59Байден избегает санкций против Путина и его окружения, пишет Politico
Лента новостейМолния