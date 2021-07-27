https://ria.ru/20210727/russkie-1743127826.html

Более 40% украинцев считают себя и русских одним народом, показал опрос

Более 40% украинцев считают себя и русских одним народом, показал опрос - РИА Новости, 27.07.2021

Более 40% украинцев считают себя и русских одним народом, показал опрос

Тезис "русские и украинцы - один народ" поддерживают более 40% жителей Украины, противоположного мнения придерживаются 55%, свидетельствуют результаты опроса,... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T16:27

2021-07-27T16:27

2021-07-27T16:41

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Тезис "русские и украинцы - один народ" поддерживают более 40% жителей Украины, противоположного мнения придерживаются 55%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг"."Большинство опрошенных (55%) не согласились с недавним заявлением президента России (Владимира - ред.) Путина, что "русские и украинцы – один народ, который принадлежит одному историческому и духовному пространству", 41% – с этим согласны", - говорится в результатах опроса, опубликованных во вторник на сайте "Рейтинга". Остальные опрошенные затруднились ответить.По данным опроса, на востоке страны, а также среди прихожан канонической Украинской православной церкви с тезисом соглашаются более 60%. Среди жителей западного региона, напротив, более 70% не согласны. Более 80% избирателей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича и Юрия Бойко, партии "Наши" экс-депутата парламента Евгения Мураева и "Партия Шария" блогера Анатолия Шария соглашаются с тезисом про "один народ".Кроме того, наследницей Киевской Руси 75% опрошенных считают Украину, Россию – 8%, 9% не считают правопреемницей ни одну из двух стран.Опрос проводился с 23 по 25 июля среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера. Опрошены 2,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2%.

https://radiosputnik.ria.ru/20210702/zakharova-1739536183.html

https://ria.ru/20210701/narody-1739502616.html

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россия, украинцы, вадим рабинович, анатолий шарий, юрий бойко, киев, в мире