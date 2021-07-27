https://ria.ru/20210727/rebenok-1743081840.html

Калужские полицейские доставили задыхающегося ребенка в больницу

Калужские полицейские доставили задыхающегося ребенка в больницу - РИА Новости, 27.07.2021

Калужские полицейские доставили задыхающегося ребенка в больницу

Полицейские в Калуге доставили в больницу задыхающегося ребенка, преодолевая пробку с сиреной и мигалкой, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T12:42

2021-07-27T12:42

2021-07-27T12:52

хорошие новости

lada granta

калуга

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Полицейские в Калуге доставили в больницу задыхающегося ребенка, преодолевая пробку с сиреной и мигалкой, сообщает УМВД по региону.Отмечается, что к инспекторам ДПС, которые патрулировали улицу Московскую в Калуге, обратился взволнованный водитель автомашины Lada Granta. Мужчина сказал, что ребенку, находящемуся в машине, стало плохо, началась сильная аллергическая реакция, и мальчик задыхается."Движение на данном участке дороге было затруднено. Старший лейтенант полиции Наталия Дмитриева и лейтенант полиции Александр Сазонов, оценив ситуацию, включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал патрульной автомашины, сопроводили транспорт с ребенком в Калужскую детскую областную больницу", - говорится в сообщении.В медучреждении ребенку оказали необходимую помощь. Ведомство отмечает, что важную роль в спасении мальчика сыграло время доставления его в больницу.

https://ria.ru/20210721/spasenie-1742276274.html

калуга

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lada granta, калуга, происшествия