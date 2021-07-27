https://ria.ru/20210727/rebenok-1743060474.html
Жительница Новокузнецка поймала выпавшего из окна ребенка
Жительница Новокузнецка поймала выпавшего из окна ребенка - РИА Новости, 27.07.2021
Жительница Новокузнецка поймала выпавшего из окна ребенка
Жительница Новокузнецка спасла жизнь выпавшему из окна ребенку, сообщает пресс-служба управления МВД по Кемеровской области. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T10:58
2021-07-27T10:58
2021-07-27T14:44
хорошие новости
гумвд
новокузнецк
кемеровская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743063680_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f31c28624fbd8fd82fd343161894b7ce.jpg
КЕМЕРОВО, 27 июл — РИА Новости. Жительница Новокузнецка спасла жизнь выпавшему из окна ребенку, сообщает пресс-служба управления МВД по Кемеровской области.Инцидент произошел на улице Сибиряков-Гвардейцев на прошлой неделе. Полуторагодовалый ребенок выпал из окна второго этажа, но его успела поймать прохожая. Затем она передала малыша родителям и ушла.Как выяснили прибывшие на место инспекторы по делам несовершеннолетних, мама и папа ребенка в тот момент занимались домашними делами. Услышав крик за окном, они обнаружили сына на улице на руках у неизвестной женщины. Медики диагностировали у мальчика незначительные ушибы. "Полицейские через соцсети и средства массовой информации попросили откликнуться скромную женщину, которая предотвратила возможную трагедию. Накануне она обратилась в подразделение по делам несовершеннолетних", — сообщает ведомство.Спасшая ребенка 64-летняя Светлана Санарова рассказала, что возвращалась из магазина, когда заметила малыша в окне. Бросив пакеты с покупками, она подбежала к дому, протянула руки и подхватила упавшего ребенка.Руководство управления МВД по Новокузнецку и члены Общественного совета намерены встретиться с женщиной и поблагодарить ее за отзывчивость и спасение мальчика.
https://ria.ru/20210725/padenie-1742791477.html
новокузнецк
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743063680_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_b38c0916523b6c4adfe83132f2dcad44.jpg
Момент спасения полуторагодовалого ребенка женщиной в Новокузнецке
Жительница Новокузнецка спасла жизнь выпавшему из окна ребенку, поймав его и передав родителям. Полицейские установили, что мама и папа в момент происшествия находились в квартире и занимались домашними делами. Услышав крик за окном, они обнаружили сына на улице рядом с неизвестной.
2021-07-27T10:58
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, новокузнецк, кемеровская область, происшествия
10:58 27.07.2021 (обновлено: 14:44 27.07.2021)
Жительница Новокузнецка поймала выпавшего из окна ребенка
ГУ МВД: жительница Новокузнецка спасла жизнь полуторагодовалому ребенку, выпавшему из окна
КЕМЕРОВО, 27 июл — РИА Новости.
Жительница Новокузнецка
спасла жизнь выпавшему из окна ребенку, сообщает пресс-служба управления МВД
по Кемеровской области
.
Инцидент произошел на улице Сибиряков-Гвардейцев на прошлой неделе. Полуторагодовалый ребенок выпал из окна второго этажа, но его успела поймать прохожая. Затем она передала малыша родителям и ушла.
Как выяснили прибывшие на место инспекторы по делам несовершеннолетних, мама и папа ребенка в тот момент занимались домашними делами. Услышав крик за окном, они обнаружили сына на улице на руках у неизвестной женщины. Медики диагностировали у мальчика незначительные ушибы.
"Полицейские через соцсети и средства массовой информации попросили откликнуться скромную женщину, которая предотвратила возможную трагедию. Накануне она обратилась в подразделение по делам несовершеннолетних", — сообщает ведомство.
Спасшая ребенка 64-летняя Светлана Санарова рассказала, что возвращалась из магазина, когда заметила малыша в окне. Бросив пакеты с покупками, она подбежала к дому, протянула руки и подхватила упавшего ребенка.
Руководство управления МВД по Новокузнецку и члены Общественного совета намерены встретиться с женщиной и поблагодарить ее за отзывчивость и спасение мальчика.