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Жительница Новокузнецка поймала выпавшего из окна ребенка

Жительница Новокузнецка поймала выпавшего из окна ребенка - РИА Новости, 27.07.2021

Жительница Новокузнецка поймала выпавшего из окна ребенка

Жительница Новокузнецка спасла жизнь выпавшему из окна ребенку, сообщает пресс-служба управления МВД по Кемеровской области. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T10:58

2021-07-27T10:58

2021-07-27T14:44

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КЕМЕРОВО, 27 июл — РИА Новости. Жительница Новокузнецка спасла жизнь выпавшему из окна ребенку, сообщает пресс-служба управления МВД по Кемеровской области.Инцидент произошел на улице Сибиряков-Гвардейцев на прошлой неделе. Полуторагодовалый ребенок выпал из окна второго этажа, но его успела поймать прохожая. Затем она передала малыша родителям и ушла.Как выяснили прибывшие на место инспекторы по делам несовершеннолетних, мама и папа ребенка в тот момент занимались домашними делами. Услышав крик за окном, они обнаружили сына на улице на руках у неизвестной женщины. Медики диагностировали у мальчика незначительные ушибы. "Полицейские через соцсети и средства массовой информации попросили откликнуться скромную женщину, которая предотвратила возможную трагедию. Накануне она обратилась в подразделение по делам несовершеннолетних", — сообщает ведомство.Спасшая ребенка 64-летняя Светлана Санарова рассказала, что возвращалась из магазина, когда заметила малыша в окне. Бросив пакеты с покупками, она подбежала к дому, протянула руки и подхватила упавшего ребенка.Руководство управления МВД по Новокузнецку и члены Общественного совета намерены встретиться с женщиной и поблагодарить ее за отзывчивость и спасение мальчика.

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Момент спасения полуторагодовалого ребенка женщиной в Новокузнецке Жительница Новокузнецка спасла жизнь выпавшему из окна ребенку, поймав его и передав родителям. Полицейские установили, что мама и папа в момент происшествия находились в квартире и занимались домашними делами. Услышав крик за окном, они обнаружили сына на улице рядом с неизвестной. 2021-07-27T10:58 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, новокузнецк, кемеровская область, происшествия