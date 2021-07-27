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Жительница Новокузнецка поймала выпавшего из окна ребенка
Жительница Новокузнецка поймала выпавшего из окна ребенка - РИА Новости, 27.07.2021
Жительница Новокузнецка поймала выпавшего из окна ребенка
Жительница Новокузнецка спасла жизнь выпавшему из окна ребенку, сообщает пресс-служба управления МВД по Кемеровской области. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T10:58
2021-07-27T14:44
хорошие новости
гумвд
новокузнецк
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 27 июл — РИА Новости. Жительница Новокузнецка спасла жизнь выпавшему из окна ребенку, сообщает пресс-служба управления МВД по Кемеровской области.Инцидент произошел на улице Сибиряков-Гвардейцев на прошлой неделе. Полуторагодовалый ребенок выпал из окна второго этажа, но его успела поймать прохожая. Затем она передала малыша родителям и ушла.Как выяснили прибывшие на место инспекторы по делам несовершеннолетних, мама и папа ребенка в тот момент занимались домашними делами. Услышав крик за окном, они обнаружили сына на улице на руках у неизвестной женщины. Медики диагностировали у мальчика незначительные ушибы. "Полицейские через соцсети и средства массовой информации попросили откликнуться скромную женщину, которая предотвратила возможную трагедию. Накануне она обратилась в подразделение по делам несовершеннолетних", — сообщает ведомство.Спасшая ребенка 64-летняя Светлана Санарова рассказала, что возвращалась из магазина, когда заметила малыша в окне. Бросив пакеты с покупками, она подбежала к дому, протянула руки и подхватила упавшего ребенка.Руководство управления МВД по Новокузнецку и члены Общественного совета намерены встретиться с женщиной и поблагодарить ее за отзывчивость и спасение мальчика.
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Момент спасения полуторагодовалого ребенка женщиной в Новокузнецке
Жительница Новокузнецка спасла жизнь выпавшему из окна ребенку, поймав его и передав родителям. Полицейские установили, что мама и папа в момент происшествия находились в квартире и занимались домашними делами. Услышав крик за окном, они обнаружили сына на улице рядом с неизвестной.
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гумвд, новокузнецк, кемеровская область, происшествия
10:58 27.07.2021 (обновлено: 14:44 27.07.2021)
 
Жительница Новокузнецка поймала выпавшего из окна ребенка

ГУ МВД: жительница Новокузнецка спасла жизнь полуторагодовалому ребенку, выпавшему из окна

Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 27 июл — РИА Новости. Жительница Новокузнецка спасла жизнь выпавшему из окна ребенку, сообщает пресс-служба управления МВД по Кемеровской области.
Инцидент произошел на улице Сибиряков-Гвардейцев на прошлой неделе. Полуторагодовалый ребенок выпал из окна второго этажа, но его успела поймать прохожая. Затем она передала малыша родителям и ушла.
Как выяснили прибывшие на место инспекторы по делам несовершеннолетних, мама и папа ребенка в тот момент занимались домашними делами. Услышав крик за окном, они обнаружили сына на улице на руках у неизвестной женщины. Медики диагностировали у мальчика незначительные ушибы.
"Полицейские через соцсети и средства массовой информации попросили откликнуться скромную женщину, которая предотвратила возможную трагедию. Накануне она обратилась в подразделение по делам несовершеннолетних", — сообщает ведомство.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
25 июля, 13:32
В Якутске ребенок выпал с пятого этажа многоквартирного дома
Спасшая ребенка 64-летняя Светлана Санарова рассказала, что возвращалась из магазина, когда заметила малыша в окне. Бросив пакеты с покупками, она подбежала к дому, протянула руки и подхватила упавшего ребенка.
Руководство управления МВД по Новокузнецку и члены Общественного совета намерены встретиться с женщиной и поблагодарить ее за отзывчивость и спасение мальчика.
 
Хорошие новостиГУМВДНовокузнецкКемеровская областьПроисшествия
 
 
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