https://ria.ru/20210727/rassledovanie-1743103201.html

Швейцария закрыла расследование по делу Магнитского

Швейцария закрыла расследование по делу Магнитского - РИА Новости, 27.07.2021

Швейцария закрыла расследование по делу Магнитского

Генпрокуратура Швейцарии закрыла производство по делу сотрудника Hermitage Capital Management Сергея Магнитского, которое длилось почти десять лет. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T14:32

2021-07-27T14:32

2021-07-27T15:44

россия

hermitage capital

сергей магнитский

швейцария

расследование обстоятельств смерти юриста фонда hermitage магнитского

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ЦЮРИХ, 27 июл — РИА Новости. Генпрокуратура Швейцарии закрыла производство по делу сотрудника Hermitage Capital Management Сергея Магнитского, которое длилось почти десять лет.Доводы о связи Берна с налоговой аферой в России преимущественно не нашли подтверждения, заявили в ведомстве. Однако с замороженных ранее счетов решено конфисковать в пользу государства более 4,3 миллиона долларов, "учитывая тот факт, что была установлена связь между некоторыми активами, на которые наложен арест в Швейцарии, и основным преступлением, совершенным в России", уточняется в релизе.Решение еще не вступило в силу, в течение десяти дней его можно обжаловать в Федеральном уголовном суде.Сотрудник Hermitage Capital Management Магнитский, обвиненный в России в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в 2009 году, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.В компании утверждали, что причастные к смерти аудитора люди совершили крупное налоговое мошенничество в России и в 2008-2010 годах отмыли через Швейцарию около 230 миллионов долларов.

https://ria.ru/20200916/sanktsii-1577306739.html

россия

швейцария

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2021

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россия, hermitage capital, сергей магнитский, швейцария, расследование обстоятельств смерти юриста фонда hermitage магнитского