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Швейцария закрыла расследование по делу Магнитского
Швейцария закрыла расследование по делу Магнитского - РИА Новости, 27.07.2021
Швейцария закрыла расследование по делу Магнитского
Генпрокуратура Швейцарии закрыла производство по делу сотрудника Hermitage Capital Management Сергея Магнитского, которое длилось почти десять лет. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T14:32
2021-07-27T14:32
2021-07-27T15:44
россия
hermitage capital
сергей магнитский
швейцария
расследование обстоятельств смерти юриста фонда hermitage магнитского
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ЦЮРИХ, 27 июл — РИА Новости. Генпрокуратура Швейцарии закрыла производство по делу сотрудника Hermitage Capital Management Сергея Магнитского, которое длилось почти десять лет.Доводы о связи Берна с налоговой аферой в России преимущественно не нашли подтверждения, заявили в ведомстве. Однако с замороженных ранее счетов решено конфисковать в пользу государства более 4,3 миллиона долларов, "учитывая тот факт, что была установлена связь между некоторыми активами, на которые наложен арест в Швейцарии, и основным преступлением, совершенным в России", уточняется в релизе.Решение еще не вступило в силу, в течение десяти дней его можно обжаловать в Федеральном уголовном суде.Сотрудник Hermitage Capital Management Магнитский, обвиненный в России в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в 2009 году, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.В компании утверждали, что причастные к смерти аудитора люди совершили крупное налоговое мошенничество в России и в 2008-2010 годах отмыли через Швейцарию около 230 миллионов долларов.
https://ria.ru/20200916/sanktsii-1577306739.html
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россия, hermitage capital, сергей магнитский, швейцария, расследование обстоятельств смерти юриста фонда hermitage магнитского
14:32 27.07.2021 (обновлено: 15:44 27.07.2021)
Швейцария закрыла расследование по делу Магнитского
Генпрокуратура Швейцарии: доводы о связи страны с налоговой аферой в России не нашли подтверждения