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Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Путин проведет совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 27.07.2021
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин вернулся в Москву, проведет во вторник совещание по экономическим вопросам с правительством, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T12:48
2021-07-27T12:49
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вернулся в Москву, проведет во вторник совещание по экономическим вопросам с правительством, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, Путин пригласит на эту видеоконференцию от администрации президента - ее руководителя Антона Вайно и своего помощника по экономическим вопросам Максима Орешкина, от правительства - вице-премьера РФ Андрея Белоусова, главу Минэкономразвития Максима Решетникова, главу Минфина Антона Силуанова, а также главу ЦБ Эльвиру Набиуллину. Речь на совещании пойдет о текущей социально-экономической ситуации в стране. Кроме того, Силуанов и Набиуллина ездили на встречу министров финансов и управляющих центробанками "двадцатки", об этом также пойдет речь.
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россия, владимир путин, экономика
12:48 27.07.2021 (обновлено: 12:49 27.07.2021)
 
Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Путин проведет совещание по экономическим вопросам с правительством в режиме видеоконференции

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вернулся в Москву, проведет во вторник совещание по экономическим вопросам с правительством, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сам глава государства вернулся в Москву, сегодня работает в Ново-Огареве. Наряду с внутренними встречами и совещаниями сегодня у него на середину дня очень важное совещание запланировано. Президент продолжает заниматься вопросами экономики страны, и будет совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции", - рассказал Песков.
По его словам, Путин пригласит на эту видеоконференцию от администрации президента - ее руководителя Антона Вайно и своего помощника по экономическим вопросам Максима Орешкина, от правительства - вице-премьера РФ Андрея Белоусова, главу Минэкономразвития Максима Решетникова, главу Минфина Антона Силуанова, а также главу ЦБ Эльвиру Набиуллину. Речь на совещании пойдет о текущей социально-экономической ситуации в стране. Кроме того, Силуанов и Набиуллина ездили на встречу министров финансов и управляющих центробанками "двадцатки", об этом также пойдет речь.
 
РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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