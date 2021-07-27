https://ria.ru/20210727/putin-1743083050.html

Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Путин проведет совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 27.07.2021

Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Президент РФ Владимир Путин вернулся в Москву, проведет во вторник совещание по экономическим вопросам с правительством, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T12:48

2021-07-27T12:48

2021-07-27T12:49

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вернулся в Москву, проведет во вторник совещание по экономическим вопросам с правительством, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, Путин пригласит на эту видеоконференцию от администрации президента - ее руководителя Антона Вайно и своего помощника по экономическим вопросам Максима Орешкина, от правительства - вице-премьера РФ Андрея Белоусова, главу Минэкономразвития Максима Решетникова, главу Минфина Антона Силуанова, а также главу ЦБ Эльвиру Набиуллину. Речь на совещании пойдет о текущей социально-экономической ситуации в стране. Кроме того, Силуанов и Набиуллина ездили на встречу министров финансов и управляющих центробанками "двадцатки", об этом также пойдет речь.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, экономика