12:48 27.07.2021 (обновлено: 12:49 27.07.2021)
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Путин проведет совещание по экономическим вопросам с правительством в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вернулся в Москву, проведет во вторник совещание по экономическим вопросам с правительством, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сам глава государства вернулся в Москву, сегодня работает в Ново-Огареве. Наряду с внутренними встречами и совещаниями сегодня у него на середину дня очень важное совещание запланировано. Президент продолжает заниматься вопросами экономики страны, и будет совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции", - рассказал Песков.
По его словам, Путин пригласит на эту видеоконференцию от администрации президента - ее руководителя Антона Вайно и своего помощника по экономическим вопросам Максима Орешкина, от правительства - вице-премьера РФ Андрея Белоусова, главу Минэкономразвития Максима Решетникова, главу Минфина Антона Силуанова, а также главу ЦБ Эльвиру Набиуллину. Речь на совещании пойдет о текущей социально-экономической ситуации в стране. Кроме того, Силуанов и Набиуллина ездили на встречу министров финансов и управляющих центробанками "двадцатки", об этом также пойдет речь.