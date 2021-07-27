https://ria.ru/20210727/puteshestviya-1742904063.html

Путешественники назвали главные природные достопримечательности России

Путешественники назвали главные природные достопримечательности России - РИА Новости, 27.07.2021

Путешественники назвали главные природные достопримечательности России

В опросе, проведенном онлайн-сервисом, туристы назвали самые живописные места, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T08:01

2021-07-27T08:01

2021-07-27T08:01

дальний восток

республика дагестан

сахалин

камчатский край

республика карелия

туризм

отдых в россии 2021 летом

россия

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/07/1596417426_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_6fc1347439afa056ea447f933139706d.jpg

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В опросе, проведенном онлайн-сервисом, туристы назвали самые живописные места, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 3240 пользователей и выяснили, что ради восхитительных пейзажей в путешествие готовы отправиться 93 процента. Причем больше половины респондентов считают, что природные объекты в России по красоте превосходят зарубежные.Четверть (26 процентов) туристов назвали самым привлекательным российским регионом Камчатку. Туда стоит ехать, чтобы посмотреть на знаменитые вулканы и увидеть нетронутую природу.Алтай выбрали 19 процентов путешественников. Они хотели бы погулять по полям, лесам и посетить места силы.Еще 13,5 процента называют Байкал, причем большинство респондентов мечтают отправиться в такой тур зимой, когда по самому глубокому озеру планеты можно покататься на коньках, любуясь льдом с причудливыми узорами.Карелия с ее многочисленными озерами, бурными реками и шхерами интересна восьми процентам туристов.Побывать в Дагестане, где расположен известный Сулакский каньон, хотят почти шесть процентов опрошенных, а на Сахалине с горячими источниками и тисовыми рощами — пять. Увидеть Мурманскую область, особенно Кольский полуостров, мечтают почти два процента пользователей, поскольку это одно из лучших мест для наблюдения за северным сиянием в стране.Кроме того, респонденты выделяли и крупные географические зоны России, природа которых остается для них неизведанной. Так, Дальним Востоком интересуются четыре процента путешественников. Чуть меньшее число туристов планируют поездку в горную местность на Кавказе с обязательным посещением Эльбруса. Увидеть просторы Сибири желают 2,5 процента опрошенных. Остальные пользователи называли другие регионы.

https://ria.ru/20210706/dostoprimechatelnosti-1739869937.html

https://ria.ru/20191201/1561678125.html

https://ria.ru/20210208/siyanie-1590541024.html

https://ria.ru/20200113/1562947385.html

дальний восток

сахалин

камчатский край

республика карелия

россия

кольский полуостров

мурманская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальний восток, республика дагестан, сахалин, камчатский край, республика карелия, отдых в россии 2021 летом, россия, туризм, новости - туризм, кольский полуостров, мурманская область