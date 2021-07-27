Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210727/puteshestviya-1742904063.html
Путешественники назвали главные природные достопримечательности России
Путешественники назвали главные природные достопримечательности России - РИА Новости, 27.07.2021
Путешественники назвали главные природные достопримечательности России
В опросе, проведенном онлайн-сервисом, туристы назвали самые живописные места, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T08:01
2021-07-27T08:01
дальний восток
республика дагестан
сахалин
камчатский край
республика карелия
туризм
отдых в россии 2021 летом
россия
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/07/1596417426_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_6fc1347439afa056ea447f933139706d.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В опросе, проведенном онлайн-сервисом, туристы назвали самые живописные места, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 3240 пользователей и выяснили, что ради восхитительных пейзажей в путешествие готовы отправиться 93 процента. Причем больше половины респондентов считают, что природные объекты в России по красоте превосходят зарубежные.Четверть (26 процентов) туристов назвали самым привлекательным российским регионом Камчатку. Туда стоит ехать, чтобы посмотреть на знаменитые вулканы и увидеть нетронутую природу.Алтай выбрали 19 процентов путешественников. Они хотели бы погулять по полям, лесам и посетить места силы.Еще 13,5 процента называют Байкал, причем большинство респондентов мечтают отправиться в такой тур зимой, когда по самому глубокому озеру планеты можно покататься на коньках, любуясь льдом с причудливыми узорами.Карелия с ее многочисленными озерами, бурными реками и шхерами интересна восьми процентам туристов.Побывать в Дагестане, где расположен известный Сулакский каньон, хотят почти шесть процентов опрошенных, а на Сахалине с горячими источниками и тисовыми рощами — пять. Увидеть Мурманскую область, особенно Кольский полуостров, мечтают почти два процента пользователей, поскольку это одно из лучших мест для наблюдения за северным сиянием в стране.Кроме того, респонденты выделяли и крупные географические зоны России, природа которых остается для них неизведанной. Так, Дальним Востоком интересуются четыре процента путешественников. Чуть меньшее число туристов планируют поездку в горную местность на Кавказе с обязательным посещением Эльбруса. Увидеть просторы Сибири желают 2,5 процента опрошенных. Остальные пользователи называли другие регионы.
https://ria.ru/20210706/dostoprimechatelnosti-1739869937.html
https://ria.ru/20191201/1561678125.html
https://ria.ru/20210208/siyanie-1590541024.html
https://ria.ru/20200113/1562947385.html
дальний восток
сахалин
камчатский край
республика карелия
россия
кольский полуостров
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/07/1596417426_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6c8c4004a33d5463576663063c5fd1c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дальний восток, республика дагестан, сахалин, камчатский край, республика карелия, отдых в россии 2021 летом, россия, туризм, новости - туризм, кольский полуостров, мурманская область
08:01 27.07.2021
 

Путешественники назвали главные природные достопримечательности России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГейзерное озеро недалеко от села Акташ в Республике Алтай
Гейзерное озеро недалеко от села Акташ в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В опросе, проведенном онлайн-сервисом, туристы назвали самые живописные места, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 3240 пользователей и выяснили, что ради восхитительных пейзажей в путешествие готовы отправиться 93 процента. Причем больше половины респондентов считают, что природные объекты в России по красоте превосходят зарубежные.
Четверть (26 процентов) туристов назвали самым привлекательным российским регионом Камчатку. Туда стоит ехать, чтобы посмотреть на знаменитые вулканы и увидеть нетронутую природу.
Алтай выбрали 19 процентов путешественников. Они хотели бы погулять по полям, лесам и посетить места силы.
Нижнее Шавлинское озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 08:00Туризм
Апельсиновый закат и Мертвый лес. Самые красивые пейзажи России
Еще 13,5 процента называют Байкал, причем большинство респондентов мечтают отправиться в такой тур зимой, когда по самому глубокому озеру планеты можно покататься на коньках, любуясь льдом с причудливыми узорами.
Карелия с ее многочисленными озерами, бурными реками и шхерами интересна восьми процентам туристов.
Наталья Бурмейстер Волшебные гроты Байкала - РИА Новости, 1920, 01.12.2019
1 декабря 2019, 08:00Туризм
Самые красивые места России
Побывать в Дагестане, где расположен известный Сулакский каньон, хотят почти шесть процентов опрошенных, а на Сахалине с горячими источниками и тисовыми рощами — пять. Увидеть Мурманскую область, особенно Кольский полуостров, мечтают почти два процента пользователей, поскольку это одно из лучших мест для наблюдения за северным сиянием в стране.
Северное сияние в городе Апатиты Мурманской области, Хибины. 2020 - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 08:00Туризм
Поймай чудо! Где смотреть самое красивое северное сияние в России
Кроме того, респонденты выделяли и крупные географические зоны России, природа которых остается для них неизведанной. Так, Дальним Востоком интересуются четыре процента путешественников. Чуть меньшее число туристов планируют поездку в горную местность на Кавказе с обязательным посещением Эльбруса.
Увидеть просторы Сибири желают 2,5 процента опрошенных. Остальные пользователи называли другие регионы.
Северный Берег - РИА Новости, 1920, 13.01.2020
13 января 2020, 08:00Туризм
Где найти Еленку и водопад в пещере: самые красивые места России зимой
 
ТуризмДальний ВостокРеспублика ДагестанСахалинКамчатский крайРеспублика Карелияотдых в России 2021 летомРоссияТуризмНовости - ТуризмКольский полуостровМурманская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:44Суд продлил арест жене рэпера Картрайта, обвиняемой в его убийстве
15:40Священник призвал не опасаться биочипов для тестирования на COVID-19
15:40Раскрыта дата выхода флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S8
15:37В Госдуме ответили на идею сделки с Турцией по Крыму
15:30Представитель химзавода в Леверкузене заявил об угрозе для города
15:28Камеры в Москве сняли тысячи говорящих по телефону водителей
15:25В турецком парламенте отвергли идею сделки с Россией по Крыму и Кипру
15:18На немецком химзаводе рассказали о работниках, пострадавших при взрыве
15:16Конкурс в МГУ составляет более девяти человек на место, заявил Садовничий
15:10"Веселящий газ" и димедрол включили в перечень одурманивающих веществ
15:09Эрнст рассказал о трансляции Олимпиады в Крыму
15:08В Ливии напали на тюрьму, несколько заключенных сбежали, пишут СМИ
15:08Режиссер рассказал о съемках в космосе фильма "Вызов"
15:02Бывший пресс-секретарь Зеленского подарила Пескову свою книгу
15:01ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет
14:59В Госдуме призвали Анкару сформировать четкую позицию по Крыму
14:55Путин заявил о незначительной инфляции в России
14:54Эрнст назвал церемонию открытия Олимпиады в Токио "достаточно минорной"
14:52Путин напомнил об инфляционных рисках при восстановлении мировой экономики
14:51В Алтайском крае отец получил срок за истязание шестерых детей
Лента новостейМолния