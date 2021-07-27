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Пушкина прокомментировала конфликт на детской площадке в Петербурге
Пушкина прокомментировала конфликт на детской площадке в Петербурге - РИА Новости, 27.07.2021
Пушкина прокомментировала конфликт на детской площадке в Петербурге
Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, говоря о женщине в Петербурге, которая пыталась выгнать детей-инвалидов с детской... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T00:06
2021-07-27T00:06
россия
оксана пушкина
госдума рф
владимир путин
красносельский район
общество
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, говоря о женщине в Петербурге, которая пыталась выгнать детей-инвалидов с детской площадки, заявила, что некоторым людям до сих пор трудно адаптироваться к новой реальности.Ранее организаторы инклюзивного лагеря для детей с аутизмом "Какая разница" обратились с заявлением в полицию Красносельского района Петербурга после того, как жительница ЖК "Балтийская жемчужина" оскорбляла подопечных лагеря и пыталась прогнать их с детской площадки. На видео, которое опубликовано на странице лагеря в Instagram, видно, что местная жительница пытается выбить из рук сопровождающей детей-инвалидов телефон, а также требует немедленно уйти с детской площадки. Слышно, как она говорит о детях и их тьюторах: "Вам здесь не место", "Больные дети пугают наших детей", "У нас еще этого не было в доме", "Вы отсюда съедете"."Мы учимся жить в одном большом мире с особенными детьми. Повторю, количество их растет. К сожалению. Для некоторых из нас сложно адаптироваться к новой реальности. Но другого выхода нет. Просто научитесь любить людей. И относитесь к людям так, как хотели бы, чтобы относились к вам, к вашему ребенку. И тогда все встанет на свои места", - рассказала РИА Новости Пушкина.По ее словам, долгие годы дети с особенностями развития были спрятаны государством в специальных учреждениях, и только в последние шесть-семь лет страна развернулась к ним, в том числе благодаря публикациям на эту тему в СМИ."Со временем была принята федеральная программа "доступная среда", которая включает в себя инклюзию и социализацию детей-инвалидов. Вот и сегодня президент подписал указ, что дети-инвалиды и их сопровождающие будут обслуживаться вне очереди в магазинах, кафе, социальных и других учреждениях", - отметила она.Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об обслуживании вне очереди детей-инвалидов и их сопровождающих в кафе, поликлиниках, магазинах, соответствующий документ размещен в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
https://ria.ru/20210627/aborty-1738809725.html
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россия, оксана пушкина, госдума рф, владимир путин, красносельский район, общество
00:06 27.07.2021
 
Пушкина прокомментировала конфликт на детской площадке в Петербурге

Депутат Пушкина: некоторым трудно адаптироваться к росту числа детей-инвалидов

© Фото : из личного архива Оксаны ПушкинойЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Фото : из личного архива Оксаны Пушкиной
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, говоря о женщине в Петербурге, которая пыталась выгнать детей-инвалидов с детской площадки, заявила, что некоторым людям до сих пор трудно адаптироваться к новой реальности.
Ранее организаторы инклюзивного лагеря для детей с аутизмом "Какая разница" обратились с заявлением в полицию Красносельского района Петербурга после того, как жительница ЖК "Балтийская жемчужина" оскорбляла подопечных лагеря и пыталась прогнать их с детской площадки. На видео, которое опубликовано на странице лагеря в Instagram, видно, что местная жительница пытается выбить из рук сопровождающей детей-инвалидов телефон, а также требует немедленно уйти с детской площадки. Слышно, как она говорит о детях и их тьюторах: "Вам здесь не место", "Больные дети пугают наших детей", "У нас еще этого не было в доме", "Вы отсюда съедете".
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"Мы учимся жить в одном большом мире с особенными детьми. Повторю, количество их растет. К сожалению. Для некоторых из нас сложно адаптироваться к новой реальности. Но другого выхода нет. Просто научитесь любить людей. И относитесь к людям так, как хотели бы, чтобы относились к вам, к вашему ребенку. И тогда все встанет на свои места", - рассказала РИА Новости Пушкина.
По ее словам, долгие годы дети с особенностями развития были спрятаны государством в специальных учреждениях, и только в последние шесть-семь лет страна развернулась к ним, в том числе благодаря публикациям на эту тему в СМИ.
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"Со временем была принята федеральная программа "доступная среда", которая включает в себя инклюзию и социализацию детей-инвалидов. Вот и сегодня президент подписал указ, что дети-инвалиды и их сопровождающие будут обслуживаться вне очереди в магазинах, кафе, социальных и других учреждениях", - отметила она.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об обслуживании вне очереди детей-инвалидов и их сопровождающих в кафе, поликлиниках, магазинах, соответствующий документ размещен в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
 
РоссияОксана ПушкинаГосдума РФВладимир ПутинКрасносельский районОбщество
 
 
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