Пушкина прокомментировала конфликт на детской площадке в Петербурге
Депутат Пушкина: некоторым трудно адаптироваться к росту числа детей-инвалидов
© Фото : из личного архива Оксаны ПушкинойЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина
© Фото : из личного архива Оксаны Пушкиной
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, говоря о женщине в Петербурге, которая пыталась выгнать детей-инвалидов с детской площадки, заявила, что некоторым людям до сих пор трудно адаптироваться к новой реальности.
Ранее организаторы инклюзивного лагеря для детей с аутизмом "Какая разница" обратились с заявлением в полицию Красносельского района Петербурга после того, как жительница ЖК "Балтийская жемчужина" оскорбляла подопечных лагеря и пыталась прогнать их с детской площадки. На видео, которое опубликовано на странице лагеря в Instagram, видно, что местная жительница пытается выбить из рук сопровождающей детей-инвалидов телефон, а также требует немедленно уйти с детской площадки. Слышно, как она говорит о детях и их тьюторах: "Вам здесь не место", "Больные дети пугают наших детей", "У нас еще этого не было в доме", "Вы отсюда съедете".
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"Мы учимся жить в одном большом мире с особенными детьми. Повторю, количество их растет. К сожалению. Для некоторых из нас сложно адаптироваться к новой реальности. Но другого выхода нет. Просто научитесь любить людей. И относитесь к людям так, как хотели бы, чтобы относились к вам, к вашему ребенку. И тогда все встанет на свои места", - рассказала РИА Новости Пушкина.
По ее словам, долгие годы дети с особенностями развития были спрятаны государством в специальных учреждениях, и только в последние шесть-семь лет страна развернулась к ним, в том числе благодаря публикациям на эту тему в СМИ.
"Со временем была принята федеральная программа "доступная среда", которая включает в себя инклюзию и социализацию детей-инвалидов. Вот и сегодня президент подписал указ, что дети-инвалиды и их сопровождающие будут обслуживаться вне очереди в магазинах, кафе, социальных и других учреждениях", - отметила она.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об обслуживании вне очереди детей-инвалидов и их сопровождающих в кафе, поликлиниках, магазинах, соответствующий документ размещен в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.