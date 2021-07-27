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В Омске задержали мужчину, продававшего поддельные ПЦР-тесты на COVID-19
В Омске задержали мужчину, продававшего поддельные ПЦР-тесты на COVID-19 - РИА Новости, 27.07.2021
В Омске задержали мужчину, продававшего поддельные ПЦР-тесты на COVID-19
Полицейские в Омске задержали ранее судимого мужчину, который через соцсети продавал поддельные ПЦР-тесты об отсутствии коронавируса, сообщили во вторник в... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T14:31
2021-07-27T14:31
пцр
коронавирус в россии
россия
омск
происшествия
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ОМСК, 27 июл – РИА Новости. Полицейские в Омске задержали ранее судимого мужчину, который через соцсети продавал поддельные ПЦР-тесты об отсутствии коронавируса, сообщили во вторник в пресс-службе УМВД по Омской области.Выйти на торговца поддельными результатами ПЦР-тестов и фальшивыми справками о наличии антител к COVID–19 удалось в ходе мониторинга социальных сетей, говорится в сообщении УМВД по Омской области. Судя по скриншотам переписки, полицейские под видом обычного покупателя пообщались в мессенджере с фигурантом, и он отвечал голосовыми сообщениями. Продавцом оказался ранее судимый 34-летний житель Центрального округа Омска."Он изготавливал документы, доставлял их с помощью сервиса такси в обусловленное заранее место. Денежные средства в сумме 2 700 рублей за готовую справку перечислялись на указанный им расчетный счет. Омич был задержан с поличным", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.У продавца фальшивок нашли две печати медицинского учреждения Омска, а также личные печати врачей. По словам задержанного, он изготовил печати сам. Исследования печатей подтвердили факт подделки.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 2 лет лишения свободы.
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пцр, коронавирус в россии, россия, омск, происшествия
14:31 27.07.2021
 
В Омске задержали мужчину, продававшего поддельные ПЦР-тесты на COVID-19

Полиция задержала омича, продававшего поддельные ПЦР-тесты на COVID-19

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ОМСК, 27 июл – РИА Новости. Полицейские в Омске задержали ранее судимого мужчину, который через соцсети продавал поддельные ПЦР-тесты об отсутствии коронавируса, сообщили во вторник в пресс-службе УМВД по Омской области.
Выйти на торговца поддельными результатами ПЦР-тестов и фальшивыми справками о наличии антител к COVID–19 удалось в ходе мониторинга социальных сетей, говорится в сообщении УМВД по Омской области. Судя по скриншотам переписки, полицейские под видом обычного покупателя пообщались в мессенджере с фигурантом, и он отвечал голосовыми сообщениями. Продавцом оказался ранее судимый 34-летний житель Центрального округа Омска.
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"Он изготавливал документы, доставлял их с помощью сервиса такси в обусловленное заранее место. Денежные средства в сумме 2 700 рублей за готовую справку перечислялись на указанный им расчетный счет. Омич был задержан с поличным", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.
У продавца фальшивок нашли две печати медицинского учреждения Омска, а также личные печати врачей. По словам задержанного, он изготовил печати сам. Исследования печатей подтвердили факт подделки.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 2 лет лишения свободы.
 
ПЦРКоронавирус в РоссииРоссияОмскПроисшествия
 
 
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