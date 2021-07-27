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Экс-подполковник СБУ заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России
Экс-подполковник СБУ заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России - РИА Новости, 27.07.2021
Экс-подполковник СБУ заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России
Экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил РИА Новости, что готов дать свидетельские показания по иску Москвы против Киева в ЕСПЧ. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T03:10
2021-07-27T03:22
василий прозоров
донецкая народная республика
служба безопасности украины
донецк (донецкая область)
мариуполь
в мире
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил РИА Новости, что готов дать свидетельские показания по иску Москвы против Киева в ЕСПЧ.Ранее Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд. В ней Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".Прозоров в 2014-2015 годах совершил несколько командировок в Донбасс, одно время был заместителем командира сектора "М" АТО.Ранее он обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы-"библиотеки", где содержались пленные ополченцы ДНР и сочувствующие. Всех их подвергали пыткам со стороны СБУ и нацбатов.До этого РИА Новости уже публиковало свидетельские показания бывших заключенных тайных тюрем о пытках. Показания свидетелей подкрепляются медицинскими справками, полученными как в Донецке, после освобождения из плена, так и в Мариуполе. Четверым ополченцам также удалось добиться от правоохранительных органов Украины возбуждения уголовных дел по своим жалобам на пытки.Кроме того, важную улику существования тайных тюрем оставляли сами СБУ или нацбаты. Были случаи, когда они на своих сайтах и по телевидению рапортовали о задержании опасных "террористов", однако юридическое оформление задержания происходило только спустя неделю или две, причем были расхождения между официальными (в протоколе) и реальными обстоятельствами задержания.Все это время задержанный находился "в тени" украинского правосудия, в тайной тюрьме, где из него выбивали показания. РИА Новости также публиковало документы с доказательствами подобных нестыковок.
https://ria.ru/20210613/diversiya-1736873663.html
https://ria.ru/20200306/1568233557.html
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
мариуполь
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василий прозоров, донецкая народная республика, служба безопасности украины, донецк (донецкая область), мариуполь, в мире
03:10 27.07.2021 (обновлено: 03:22 27.07.2021)
 
Экс-подполковник СБУ заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России

© РИА НовостиЭкс-подполковник СБУ Василий Прозоров
Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил РИА Новости, что готов дать свидетельские показания по иску Москвы против Киева в ЕСПЧ.
Ранее Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд. В ней Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".
Прозоров в 2014-2015 годах совершил несколько командировок в Донбасс, одно время был заместителем командира сектора "М" АТО.

"Конечно, я готов дать свои показания, разумеется, при соблюдении некоторых требований безопасности", — заявил Прозоров РИА Новости.

Ранее он обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы-"библиотеки", где содержались пленные ополченцы ДНР и сочувствующие. Всех их подвергали пыткам со стороны СБУ и нацбатов.
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До этого РИА Новости уже публиковало свидетельские показания бывших заключенных тайных тюрем о пытках. Показания свидетелей подкрепляются медицинскими справками, полученными как в Донецке, после освобождения из плена, так и в Мариуполе. Четверым ополченцам также удалось добиться от правоохранительных органов Украины возбуждения уголовных дел по своим жалобам на пытки.
Кроме того, важную улику существования тайных тюрем оставляли сами СБУ или нацбаты. Были случаи, когда они на своих сайтах и по телевидению рапортовали о задержании опасных "террористов", однако юридическое оформление задержания происходило только спустя неделю или две, причем были расхождения между официальными (в протоколе) и реальными обстоятельствами задержания.
Все это время задержанный находился "в тени" украинского правосудия, в тайной тюрьме, где из него выбивали показания. РИА Новости также публиковало документы с доказательствами подобных нестыковок.
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Василий ПрозоровДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныДонецк (Донецкая область)МариупольВ мире
 
 
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