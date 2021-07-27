03:10 27.07.2021 (обновлено: 03:22 27.07.2021)
Экс-подполковник СБУ заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России
Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил РИА Новости, что готов дать свидетельские показания по иску Москвы против Киева в ЕСПЧ.
Ранее Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд. В ней Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".
Прозоров в 2014-2015 годах совершил несколько командировок в Донбасс, одно время был заместителем командира сектора "М" АТО.
"Конечно, я готов дать свои показания, разумеется, при соблюдении некоторых требований безопасности", — заявил Прозоров РИА Новости.
До этого РИА Новости уже публиковало свидетельские показания бывших заключенных тайных тюрем о пытках. Показания свидетелей подкрепляются медицинскими справками, полученными как в Донецке, после освобождения из плена, так и в Мариуполе. Четверым ополченцам также удалось добиться от правоохранительных органов Украины возбуждения уголовных дел по своим жалобам на пытки.
Кроме того, важную улику существования тайных тюрем оставляли сами СБУ или нацбаты. Были случаи, когда они на своих сайтах и по телевидению рапортовали о задержании опасных "террористов", однако юридическое оформление задержания происходило только спустя неделю или две, причем были расхождения между официальными (в протоколе) и реальными обстоятельствами задержания.
Все это время задержанный находился "в тени" украинского правосудия, в тайной тюрьме, где из него выбивали показания. РИА Новости также публиковало документы с доказательствами подобных нестыковок.
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