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В Госдуму внесли проект, запрещающий тратить детское пособие на алкоголь
В Госдуму внесли проект, запрещающий тратить детское пособие на алкоголь - РИА Новости, 27.07.2021
В Госдуму внесли проект, запрещающий тратить детское пособие на алкоголь
Курганская областная дума внесла в нижнюю палату парламента РФ законопроект, запрещающий тратить детское пособие на товары, работы и услуги, не предназначенные... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T13:11
2021-07-27T13:11
россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Курганская областная дума внесла в нижнюю палату парламента РФ законопроект, запрещающий тратить детское пособие на товары, работы и услуги, не предназначенные для ребенка, в частности, на алкоголь и табачные изделия, документ опубликован в базе данных Госдумы.Как отмечается в пояснительной записке, изменения предлагается внести в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Уточняется, что в целях обеспечения единства правоприменения на территории РФ полномочие по определению перечня иных товаров, работ и услуг, не предназначенных для ребенка, для оплаты которых не может использоваться детское пособие, предлагается закрепить за правительством РФ.Также авторы инициативы предлагают создать "социальный электронный счет", куда будут начисляться данные средства, в качестве одного из механизмов контроля расходования пособия, при этом внедрение такого механизма контроля возможно с использованием информационной системы нефинансового процессингового центра.
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россия, госдума рф, общество
13:11 27.07.2021
 
В Госдуму внесли проект, запрещающий тратить детское пособие на алкоголь

Курганские депутаты внесли в ГД проект, запрещающий тратить детское пособие на алкоголь и сигареты

© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Depositphotos / Fascinadora
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Курганская областная дума внесла в нижнюю палату парламента РФ законопроект, запрещающий тратить детское пособие на товары, работы и услуги, не предназначенные для ребенка, в частности, на алкоголь и табачные изделия, документ опубликован в базе данных Госдумы.
Как отмечается в пояснительной записке, изменения предлагается внести в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Уточняется, что в целях обеспечения единства правоприменения на территории РФ полномочие по определению перечня иных товаров, работ и услуг, не предназначенных для ребенка, для оплаты которых не может использоваться детское пособие, предлагается закрепить за правительством РФ.
Также авторы инициативы предлагают создать "социальный электронный счет", куда будут начисляться данные средства, в качестве одного из механизмов контроля расходования пособия, при этом внедрение такого механизма контроля возможно с использованием информационной системы нефинансового процессингового центра.
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