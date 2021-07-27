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В Госдуму внесли проект, запрещающий тратить детское пособие на алкоголь

В Госдуму внесли проект, запрещающий тратить детское пособие на алкоголь - РИА Новости, 27.07.2021

В Госдуму внесли проект, запрещающий тратить детское пособие на алкоголь

Курганская областная дума внесла в нижнюю палату парламента РФ законопроект, запрещающий тратить детское пособие на товары, работы и услуги, не предназначенные... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T13:11

2021-07-27T13:11

2021-07-27T13:11

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общество

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Курганская областная дума внесла в нижнюю палату парламента РФ законопроект, запрещающий тратить детское пособие на товары, работы и услуги, не предназначенные для ребенка, в частности, на алкоголь и табачные изделия, документ опубликован в базе данных Госдумы.Как отмечается в пояснительной записке, изменения предлагается внести в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Уточняется, что в целях обеспечения единства правоприменения на территории РФ полномочие по определению перечня иных товаров, работ и услуг, не предназначенных для ребенка, для оплаты которых не может использоваться детское пособие, предлагается закрепить за правительством РФ.Также авторы инициативы предлагают создать "социальный электронный счет", куда будут начисляться данные средства, в качестве одного из механизмов контроля расходования пособия, при этом внедрение такого механизма контроля возможно с использованием информационной системы нефинансового процессингового центра.

https://ria.ru/20210329/posobiya-1603251640.html

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