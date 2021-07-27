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Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет
Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет - РИА Новости, 27.07.2021
Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет
Современные смартфоны служат обычно около пяти лет. Но этот срок может быть и больше, причем в разы, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий аналитик Mobile... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T04:15
2021-07-27T04:15
2021-07-27T10:12
mobile research group
россия
смартфоны
эльдар муртазин
технологии
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Современные смартфоны служат обычно около пяти лет. Но этот срок может быть и больше, причем в разы, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.Каждое новое поколение смартфонов служит дольше предыдущего и работает надежнее. Сегодняшние устройства "живут" в среднем около пяти лет, хотя могут проработать и вдвое больше, считает Муртазин.Фактически гаджет может служить столько времени, сколько производитель будет поддерживать данную модификацию комплектующими и запасными частями. Обычно этот срок бывает не слишком велик, поскольку модель морально устаревает: на рынок выходит очередное поколение гаджетов.При этом старые устройства бывают еще вполне работоспособны, продолжил Муртазин.Производительность и скорость устройства будут в данном случае на уровне для решения конкретной задачи, отметил Муртазин.При этом важно осознавать, что если вы решили использовать старый смартфон в новом качестве, то именно вы несете ответственность за это решение и за его возможные последствия. В случае нештатной работы устройства или его поломки компания-производитель будет, естественно, ни при чем.
https://ria.ru/20210726/smartfon-1742840723.html
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mobile research group, россия, смартфоны, эльдар муртазин, технологии
04:15 27.07.2021 (обновлено: 10:12 27.07.2021)
Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет
Современные смартфоны могут служить в несколько раз дольше обычного срока эксплуатации
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
Современные смартфоны служат обычно около пяти лет. Но этот срок может быть и больше, причем в разы, рассказал в интервью радио Sputnik
ведущий аналитик Mobile Research Group
Эльдар Муртазин.
Каждое новое поколение смартфонов служит дольше предыдущего и работает надежнее. Сегодняшние устройства "живут" в среднем около пяти лет, хотя могут проработать и вдвое больше, считает Муртазин
.
"Как правило, производитель заявляет о сроке службы смартфона от трех до пяти лет. Это срок службы конкретной модели, хотя де-факто ваш смартфон может работать и десять лет", — отметил специалист.
Фактически гаджет может служить столько времени, сколько производитель будет поддерживать данную модификацию комплектующими и запасными частями. Обычно этот срок бывает не слишком велик, поскольку модель морально устаревает: на рынок выходит очередное поколение гаджетов.
При этом старые устройства бывают еще вполне работоспособны, продолжил Муртазин.
"Смартфон можно использовать еще в качестве основы охранной системы или радионяни для ребенка. Такие устройства могут жить неограниченно долго. По сути, от розетки они могут работать и двадцать, и тридцать лет", — заверил эксперт.
Производительность и скорость устройства будут в данном случае на уровне для решения конкретной задачи, отметил Муртазин.
При этом важно осознавать, что если вы решили использовать старый смартфон в новом качестве, то именно вы несете ответственность за это решение и за его возможные последствия. В случае нештатной работы устройства или его поломки компания-производитель будет, естественно, ни при чем.