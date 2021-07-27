https://ria.ru/20210727/prodlenie-1743019035.html

Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет

Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет - РИА Новости, 27.07.2021

Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет

Современные смартфоны служат обычно около пяти лет. Но этот срок может быть и больше, причем в разы, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий аналитик Mobile... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T04:15

2021-07-27T04:15

2021-07-27T10:12

mobile research group

россия

смартфоны

эльдар муртазин

технологии

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Современные смартфоны служат обычно около пяти лет. Но этот срок может быть и больше, причем в разы, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.Каждое новое поколение смартфонов служит дольше предыдущего и работает надежнее. Сегодняшние устройства "живут" в среднем около пяти лет, хотя могут проработать и вдвое больше, считает Муртазин.Фактически гаджет может служить столько времени, сколько производитель будет поддерживать данную модификацию комплектующими и запасными частями. Обычно этот срок бывает не слишком велик, поскольку модель морально устаревает: на рынок выходит очередное поколение гаджетов.При этом старые устройства бывают еще вполне работоспособны, продолжил Муртазин.Производительность и скорость устройства будут в данном случае на уровне для решения конкретной задачи, отметил Муртазин.При этом важно осознавать, что если вы решили использовать старый смартфон в новом качестве, то именно вы несете ответственность за это решение и за его возможные последствия. В случае нештатной работы устройства или его поломки компания-производитель будет, естественно, ни при чем.

https://ria.ru/20210726/smartfon-1742840723.html

https://ria.ru/20210724/akkumulyator-1742641139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mobile research group, россия, смартфоны, эльдар муртазин, технологии