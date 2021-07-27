https://ria.ru/20210727/primore-1743057103.html

Почти 30 населенных пунктов Приморья планируют газифицировать до 2023 года

Почти 30 населенных пунктов Приморья планируют газифицировать до 2023 года - РИА Новости, 27.07.2021

Почти 30 населенных пунктов Приморья планируют газифицировать до 2023 года

Почти 30 населенных пунктов Приморья планируется подключить к газу до 2023 года, сообщает правительство региона. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T10:40

2021-07-27T10:40

2021-07-27T10:40

газпром

олег кожемяко

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 27 июл - РИА Новости. Почти 30 населенных пунктов Приморья планируется подключить к газу до 2023 года, сообщает правительство региона."До 2023 года 28 населенных пунктов Приморья, в которых проживают около 200 тысяч человек, подключат к газоснабжению. Планы по реализации поручения президента РФ Владимира Путина обсудили на совещании под руководством губернатора края Олега Кожемяко во вторник, 27 июля. Как подчеркнул глава Приморья, совместно с "Газпромом" начата серьезная работа по газификации населения", - говорится в сообщении.Поставлена задача обеспечить до 2023 года 72,5 тысячи домовладений в пригороде Владивостока, в Артемовском городском округе, Надеждинском районе, в Большом Камне, Уссурийском городском округе, Михайловском, Октябрьском районах, в Спасске-Дальнем и Спасском районе."Газ в этих населенных пунктах подведут до границ земельного участка бесплатно, дальше по территории домовладения - за счет собственника. Однако главам муниципалитетов совместно с региональным министерством труда и социальной политики необходимо продумать меры поддержки для слабозащищенных категорий населения", - сказал Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.Власти отмечают, что в первую очередь газ будет подан до негазифицированных домовладений в населенных пунктах на удалении не более 200 метров от газораспределительных сетей - это 2643 дома.Губернатор поручил зампреду правительства Приморья Елене Пархоменко совместно с региональными министерствами энергетики и газоснабжения, труда и социальной политики, главами муниципалитетов до 1 сентября сформировать перечень домовладений, желающих подключиться к газу, чтобы с конца этого года начать работы по газификации.Также глава региона добавил, что с 2023 года начнется газификация юга Приморья, и сейчас необходимо определить промышленные предприятия, объекты энергетики и ЖКХ, которые будут переведены на газ.В Приморье действует государственная программа "Развитие энергетики Приморского края" на 2020-2027 годы. Её целями являются газификация региона, развитие энергетики в крае, направленное на увеличение объема потребления мощностей до 120 МВт к 2027 году, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в крае. Среди задач программы - создание и развитие системы газоснабжения Приморского края к 2027 году.

https://ria.ru/20210727/medpunkty-1743055556.html

приморский край

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газпром, олег кожемяко, приморский край