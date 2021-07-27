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Почти 30 населенных пунктов Приморья планируют газифицировать до 2023 года
Почти 30 населенных пунктов Приморья планируют газифицировать до 2023 года - РИА Новости, 27.07.2021
Почти 30 населенных пунктов Приморья планируют газифицировать до 2023 года
Почти 30 населенных пунктов Приморья планируется подключить к газу до 2023 года, сообщает правительство региона. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T10:40
2021-07-27T10:40
газпром
олег кожемяко
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июл - РИА Новости. Почти 30 населенных пунктов Приморья планируется подключить к газу до 2023 года, сообщает правительство региона."До 2023 года 28 населенных пунктов Приморья, в которых проживают около 200 тысяч человек, подключат к газоснабжению. Планы по реализации поручения президента РФ Владимира Путина обсудили на совещании под руководством губернатора края Олега Кожемяко во вторник, 27 июля. Как подчеркнул глава Приморья, совместно с "Газпромом" начата серьезная работа по газификации населения", - говорится в сообщении.Поставлена задача обеспечить до 2023 года 72,5 тысячи домовладений в пригороде Владивостока, в Артемовском городском округе, Надеждинском районе, в Большом Камне, Уссурийском городском округе, Михайловском, Октябрьском районах, в Спасске-Дальнем и Спасском районе."Газ в этих населенных пунктах подведут до границ земельного участка бесплатно, дальше по территории домовладения - за счет собственника. Однако главам муниципалитетов совместно с региональным министерством труда и социальной политики необходимо продумать меры поддержки для слабозащищенных категорий населения", - сказал Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.Власти отмечают, что в первую очередь газ будет подан до негазифицированных домовладений в населенных пунктах на удалении не более 200 метров от газораспределительных сетей - это 2643 дома.Губернатор поручил зампреду правительства Приморья Елене Пархоменко совместно с региональными министерствами энергетики и газоснабжения, труда и социальной политики, главами муниципалитетов до 1 сентября сформировать перечень домовладений, желающих подключиться к газу, чтобы с конца этого года начать работы по газификации.Также глава региона добавил, что с 2023 года начнется газификация юга Приморья, и сейчас необходимо определить промышленные предприятия, объекты энергетики и ЖКХ, которые будут переведены на газ.В Приморье действует государственная программа "Развитие энергетики Приморского края" на 2020-2027 годы. Её целями являются газификация региона, развитие энергетики в крае, направленное на увеличение объема потребления мощностей до 120 МВт к 2027 году, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в крае. Среди задач программы - создание и развитие системы газоснабжения Приморского края к 2027 году.
https://ria.ru/20210727/medpunkty-1743055556.html
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газпром, олег кожемяко, приморский край
10:40 27.07.2021
 

Почти 30 населенных пунктов Приморья планируют газифицировать до 2023 года

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазопровод в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска
Газопровод в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июл - РИА Новости. Почти 30 населенных пунктов Приморья планируется подключить к газу до 2023 года, сообщает правительство региона.
"До 2023 года 28 населенных пунктов Приморья, в которых проживают около 200 тысяч человек, подключат к газоснабжению. Планы по реализации поручения президента РФ Владимира Путина обсудили на совещании под руководством губернатора края Олега Кожемяко во вторник, 27 июля. Как подчеркнул глава Приморья, совместно с "Газпромом" начата серьезная работа по газификации населения", - говорится в сообщении.
Стройка - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
10:34
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Поставлена задача обеспечить до 2023 года 72,5 тысячи домовладений в пригороде Владивостока, в Артемовском городском округе, Надеждинском районе, в Большом Камне, Уссурийском городском округе, Михайловском, Октябрьском районах, в Спасске-Дальнем и Спасском районе.
"Газ в этих населенных пунктах подведут до границ земельного участка бесплатно, дальше по территории домовладения - за счет собственника. Однако главам муниципалитетов совместно с региональным министерством труда и социальной политики необходимо продумать меры поддержки для слабозащищенных категорий населения", - сказал Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.
Власти отмечают, что в первую очередь газ будет подан до негазифицированных домовладений в населенных пунктах на удалении не более 200 метров от газораспределительных сетей - это 2643 дома.
Губернатор поручил зампреду правительства Приморья Елене Пархоменко совместно с региональными министерствами энергетики и газоснабжения, труда и социальной политики, главами муниципалитетов до 1 сентября сформировать перечень домовладений, желающих подключиться к газу, чтобы с конца этого года начать работы по газификации.
Также глава региона добавил, что с 2023 года начнется газификация юга Приморья, и сейчас необходимо определить промышленные предприятия, объекты энергетики и ЖКХ, которые будут переведены на газ.
Президент Владимир Путин ранее подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй - до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу "единого окна", что сократит сроки работ. Согласно принятым нормам, вся ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора газификации и регионального оператора. В 67 субъектах РФ в этом качестве выступит "Газпром", в 12 регионах - крупная региональная компания.
В Приморье действует государственная программа "Развитие энергетики Приморского края" на 2020-2027 годы. Её целями являются газификация региона, развитие энергетики в крае, направленное на увеличение объема потребления мощностей до 120 МВт к 2027 году, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в крае. Среди задач программы - создание и развитие системы газоснабжения Приморского края к 2027 году.
 
ГазпромОлег КожемякоПриморский край
 
 
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