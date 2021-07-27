https://ria.ru/20210727/prigovor-1743106037.html

В Литве политика Палецкиса признали виновным в шпионаже в пользу России

В Литве политика Палецкиса признали виновным в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 27.07.2021

В Литве политика Палецкиса признали виновным в шпионаже в пользу России

Шяуляйский окружной суд Литвы признал во вторник виновным в шпионаже в пользу России оппозиционного политика Альгирдаса Палецкиса и приговорил к шести годам... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T14:44

2021-07-27T14:44

2021-07-27T15:03

альгирдас палецкис

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Шяуляйский окружной суд Литвы признал во вторник виновным в шпионаже в пользу России оппозиционного политика Альгирдаса Палецкиса и приговорил к шести годам лишения свободы, все это время он будет оставаться под интенсивным надзором, сообщил РИА Новости представитель суда Витаутас Йончас.При этом, по словам представителя литовского суда, "суд оставил в действии меру пресечения в виде интенсивного надзора". "Пока приговор не вступит в действие, Палецкис должен находиться дома в Вильнюсе в указанные часы и не выезжать за пределы города, также остается залог в 50 тысяч евро, ему его не вернули", - уточнил Йончас.У Палецкиса также есть 20 дней на обжалование приговора в апелляционном суде, напомнил представитель суда.Палецкис находился под арестом с осени 2018 года. В апреле 2020 года Апелляционный суд Литвы отменил арест оппозиционеру, сменив меру пресечения на интенсивный надзор. Ранее он написал письмо, в котором заявил, что считает дело против него "местью" властей за его позицию касательно столкновений у телецентра в Вильнюсе 13 января 1991 года, в которых погибли 14 человек - в телеинтервью в 2011 году оппозиционер предположил, что тогда "свои стреляли в своих".Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.

https://ria.ru/20210427/litsemerie-1730188597.html

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альгирдас палецкис, россия, литва, в мире