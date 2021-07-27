https://ria.ru/20210727/prazdnik-1743120205.html

В России появится новый праздник

В России появится новый праздник - РИА Новости, 27.07.2021

В России появится новый праздник

Минпромторг хочет установить в России новый праздник — День качества. В ведомстве предложили отмечать его во второй четверг ноября. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T16:00

2021-07-27T16:00

2021-07-27T16:49

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Минпромторг хочет установить в России новый праздник — День качества. В ведомстве предложили отмечать его во второй четверг ноября.Проект соответствующего указа президента опубликован на портале regulation.gov.ru.В пояснительной записке говорится, что документ разработали в соответствии с правилами утверждения памятных дней: они вводятся распоряжением главы государства в связи со знаменательными событиями и датами, которые имеют особое значение для страны и общества."Установление государственного праздника необходимо в связи с масштабными задачами, стоящими перед страной, и важностью развития конкуренции как одного из ключевых направлений государственного курса Российской Федерации", — отмечено в проекте.Авторы также напоминают, что премии правительства в области качества с 1997 года назначают, как правило, ко Всемирному дню качества (второй четверг ноября). "Закрепление соответствующего праздничного дня в Российской Федерации будет <...> способствовать формированию устойчивого интереса потребителей к качественным товарам и услугам", — считают в министерстве.Там также уверены, что это станет "поводом для формирования идеологии качества среди органов государственной власти, предприятий и общественности".

https://ria.ru/20210707/kosmetika-1740193454.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)