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В России появится новый праздник
В России появится новый праздник - РИА Новости, 27.07.2021
В России появится новый праздник
Минпромторг хочет установить в России новый праздник — День качества. В ведомстве предложили отмечать его во второй четверг ноября. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T16:00
2021-07-27T16:49
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Минпромторг хочет установить в России новый праздник — День качества. В ведомстве предложили отмечать его во второй четверг ноября.Проект соответствующего указа президента опубликован на портале regulation.gov.ru.В пояснительной записке говорится, что документ разработали в соответствии с правилами утверждения памятных дней: они вводятся распоряжением главы государства в связи со знаменательными событиями и датами, которые имеют особое значение для страны и общества."Установление государственного праздника необходимо в связи с масштабными задачами, стоящими перед страной, и важностью развития конкуренции как одного из ключевых направлений государственного курса Российской Федерации", — отмечено в проекте.Авторы также напоминают, что премии правительства в области качества с 1997 года назначают, как правило, ко Всемирному дню качества (второй четверг ноября). "Закрепление соответствующего праздничного дня в Российской Федерации будет &lt;...&gt; способствовать формированию устойчивого интереса потребителей к качественным товарам и услугам", — считают в министерстве.Там также уверены, что это станет "поводом для формирования идеологии качества среди органов государственной власти, предприятий и общественности".
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
16:00 27.07.2021 (обновлено: 16:49 27.07.2021)
 
В России появится новый праздник

Минпромторг предложил установить в России День качества, отмечать его во второй четверг ноября

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтенд Минпромторга России в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке "Иннопром - 2017"
Стенд Минпромторга России в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017 - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Минпромторг хочет установить в России новый праздник — День качества. В ведомстве предложили отмечать его во второй четверг ноября.
Проект соответствующего указа президента опубликован на портале regulation.gov.ru.
В пояснительной записке говорится, что документ разработали в соответствии с правилами утверждения памятных дней: они вводятся распоряжением главы государства в связи со знаменательными событиями и датами, которые имеют особое значение для страны и общества.
"Установление государственного праздника необходимо в связи с масштабными задачами, стоящими перед страной, и важностью развития конкуренции как одного из ключевых направлений государственного курса Российской Федерации", — отмечено в проекте.
Авторы также напоминают, что премии правительства в области качества с 1997 года назначают, как правило, ко Всемирному дню качества (второй четверг ноября).
"Закрепление соответствующего праздничного дня в Российской Федерации будет <...> способствовать формированию устойчивого интереса потребителей к качественным товарам и услугам", — считают в министерстве.
Там также уверены, что это станет "поводом для формирования идеологии качества среди органов государственной власти, предприятий и общественности".
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