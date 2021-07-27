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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210727/pozhary-1743118870.html
Лесной пожар угрожает перейти на здания на острове Путсаари на Валааме
Лесной пожар угрожает перейти на здания на острове Путсаари на Валааме - РИА Новости, 27.07.2021
Лесной пожар угрожает перейти на здания на острове Путсаари на Валааме
Огонь от лесного пожара на площади свыше одного гектара угрожает перейти на здание церкви и два соседних строения на острове Путсаари Валаамского архипелага в... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T15:53
2021-07-27T15:53
религия и мировоззрение
валаамский монастырь
валаам
республика карелия
происшествия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Огонь от лесного пожара на площади свыше одного гектара угрожает перейти на здание церкви и два соседних строения на острове Путсаари Валаамского архипелага в Карелии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Он уточнил, что здание церкви построено из камня. На место происшествия направлены пожарные с мотопомпами и вертолет Ми-8, оборудованный водосливным устройством и емкостью пять тонн.Кроме того, в аэропорту "Пулково" Санкт-Петербурга готовится к вылету еще один противопожарный вертолет Ка-32.С 20 июля в Карелии в связи с увеличением количества лесных пожаров введён режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, которым наложен запрет на посещение лесного фонда, расположенного в Сегежском, Суоярвском, Муезерском, Пряжинском муниципальных районах.Накануне республиканское управление МЧС сообщало о 22 очагах природных пожаров общей площадью около 11,3 тысячи гектаров.Собеседник агентства уточнил, что сообщение о возникновении природного пожара на площади 1,2 гектара на острове Путсаари поступило в 13.40 мск. "По предварительным данным, пострадавших нет. Угрозы распространения огня на скит Сергия Валаамского и стоящие рядом постройки нет", - отметил представитель ведомства.
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валаамский монастырь, валаам, республика карелия, происшествия
15:53 27.07.2021
 
Лесной пожар угрожает перейти на здания на острове Путсаари на Валааме

Огонь от лесного пожара в Карелии угрожает перейти на здания на острове Путсаари на Валааме

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкПриродные пожары в Карелии
Природные пожары в Карелии - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Огонь от лесного пожара на площади свыше одного гектара угрожает перейти на здание церкви и два соседних строения на острове Путсаари Валаамского архипелага в Карелии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Природный пожар площадью более 1,2 гектара угрожает перейти на здание церкви и два деревянных строения на острове Путсаари", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что здание церкви построено из камня. На место происшествия направлены пожарные с мотопомпами и вертолет Ми-8, оборудованный водосливным устройством и емкостью пять тонн.
Кроме того, в аэропорту "Пулково" Санкт-Петербурга готовится к вылету еще один противопожарный вертолет Ка-32.
С 20 июля в Карелии в связи с увеличением количества лесных пожаров введён режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, которым наложен запрет на посещение лесного фонда, расположенного в Сегежском, Суоярвском, Муезерском, Пряжинском муниципальных районах.
Накануне республиканское управление МЧС сообщало о 22 очагах природных пожаров общей площадью около 11,3 тысячи гектаров.
"Для тушения привлекаются 22 человека, два катера с мотопомпами, а также вертолеты Ми-8 и Ка-32 МЧС", - рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Собеседник агентства уточнил, что сообщение о возникновении природного пожара на площади 1,2 гектара на острове Путсаари поступило в 13.40 мск. "По предварительным данным, пострадавших нет. Угрозы распространения огня на скит Сергия Валаамского и стоящие рядом постройки нет", - отметил представитель ведомства.
Горящие леса в районе Сямозера в Пряжинском районе Карелии - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
Вчера, 12:43
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Религия и мировоззрениеВалаамский монастырьВалаамРеспублика КарелияПроисшествия
 
 
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