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Лесной пожар угрожает перейти на здания на острове Путсаари на Валааме

Лесной пожар угрожает перейти на здания на острове Путсаари на Валааме - РИА Новости, 27.07.2021

Лесной пожар угрожает перейти на здания на острове Путсаари на Валааме

Огонь от лесного пожара на площади свыше одного гектара угрожает перейти на здание церкви и два соседних строения на острове Путсаари Валаамского архипелага в... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T15:53

2021-07-27T15:53

2021-07-27T15:53

религия и мировоззрение

валаамский монастырь

валаам

республика карелия

происшествия

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Огонь от лесного пожара на площади свыше одного гектара угрожает перейти на здание церкви и два соседних строения на острове Путсаари Валаамского архипелага в Карелии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Он уточнил, что здание церкви построено из камня. На место происшествия направлены пожарные с мотопомпами и вертолет Ми-8, оборудованный водосливным устройством и емкостью пять тонн.Кроме того, в аэропорту "Пулково" Санкт-Петербурга готовится к вылету еще один противопожарный вертолет Ка-32.С 20 июля в Карелии в связи с увеличением количества лесных пожаров введён режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, которым наложен запрет на посещение лесного фонда, расположенного в Сегежском, Суоярвском, Муезерском, Пряжинском муниципальных районах.Накануне республиканское управление МЧС сообщало о 22 очагах природных пожаров общей площадью около 11,3 тысячи гектаров.Собеседник агентства уточнил, что сообщение о возникновении природного пожара на площади 1,2 гектара на острове Путсаари поступило в 13.40 мск. "По предварительным данным, пострадавших нет. Угрозы распространения огня на скит Сергия Валаамского и стоящие рядом постройки нет", - отметил представитель ведомства.

https://ria.ru/20210727/pozhar-1743082142.html

валаам

республика карелия

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валаамский монастырь, валаам, республика карелия, происшествия