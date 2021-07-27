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В Кремле прокомментировали позицию Польши по "Северному потоку — 2"
В Кремле прокомментировали позицию Польши по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 27.07.2021
В Кремле прокомментировали позицию Польши по "Северному потоку — 2"
В Кремле затрудняются в понимании причин негативного отношения Польши к столь важному для Европы проекту "Северный поток — 2", заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T12:50
2021-07-27T14:09
россия
северный поток — 2
дмитрий песков
европа
в мире
польша
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Кремле затрудняются в понимании причин негативного отношения Польши к столь важному для Европы проекту "Северный поток — 2", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в беседе с Польским Радио заявил, что Варшава пыталась затормозить строительство газопровода "Северный поток — 2"."Здесь нужно понимать, почему Польша. Мы, честно говоря, затрудняемся в понимании такого отношения к такому важному для всей Европы проекту. Этот проект чрезвычайно важен, он способен и внесет существенный вклад в обеспечение энергобезопасности Европы. Он близок к завершению. Конечно, мы не можем с пониманием относиться к таким декларациям", – заявил Песков.
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россия, северный поток — 2, дмитрий песков, европа, в мире, польша
12:50 27.07.2021 (обновлено: 14:09 27.07.2021)
 
В Кремле прокомментировали позицию Польши по "Северному потоку — 2"

Пресс-секретарь президента Песков прокомментировал позицию Польши по "Северному потоку — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Кремле затрудняются в понимании причин негативного отношения Польши к столь важному для Европы проекту "Северный поток — 2", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в беседе с Польским Радио заявил, что Варшава пыталась затормозить строительство газопровода "Северный поток — 2".
"Здесь нужно понимать, почему Польша. Мы, честно говоря, затрудняемся в понимании такого отношения к такому важному для всей Европы проекту. Этот проект чрезвычайно важен, он способен и внесет существенный вклад в обеспечение энергобезопасности Европы. Он близок к завершению. Конечно, мы не можем с пониманием относиться к таким декларациям", – заявил Песков.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
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Пушков ответил на хвастовство Польши из-за задержки "Северного потока — 2"
 
РоссияСеверный поток — 2Дмитрий ПесковЕвропаВ миреПольша
 
 
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