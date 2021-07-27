https://ria.ru/20210727/potok-1743083519.html

В Кремле прокомментировали позицию Польши по "Северному потоку — 2"

В Кремле прокомментировали позицию Польши по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 27.07.2021

В Кремле прокомментировали позицию Польши по "Северному потоку — 2"

В Кремле затрудняются в понимании причин негативного отношения Польши к столь важному для Европы проекту "Северный поток — 2", заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T12:50

2021-07-27T12:50

2021-07-27T14:09

россия

северный поток — 2

дмитрий песков

европа

в мире

польша

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Кремле затрудняются в понимании причин негативного отношения Польши к столь важному для Европы проекту "Северный поток — 2", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в беседе с Польским Радио заявил, что Варшава пыталась затормозить строительство газопровода "Северный поток — 2"."Здесь нужно понимать, почему Польша. Мы, честно говоря, затрудняемся в понимании такого отношения к такому важному для всей Европы проекту. Этот проект чрезвычайно важен, он способен и внесет существенный вклад в обеспечение энергобезопасности Европы. Он близок к завершению. Конечно, мы не можем с пониманием относиться к таким декларациям", – заявил Песков.

https://ria.ru/20210727/pushkov-1743019601.html

россия

европа

польша

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россия, северный поток — 2, дмитрий песков, европа, в мире, польша