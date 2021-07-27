https://ria.ru/20210727/potok-1743083519.html
В Кремле прокомментировали позицию Польши по "Северному потоку — 2"
В Кремле прокомментировали позицию Польши по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 27.07.2021
В Кремле прокомментировали позицию Польши по "Северному потоку — 2"
В Кремле затрудняются в понимании причин негативного отношения Польши к столь важному для Европы проекту "Северный поток — 2", заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T12:50
2021-07-27T12:50
2021-07-27T14:09
россия
северный поток — 2
дмитрий песков
европа
в мире
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603761602_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_47e2c7d1c4d42bccf2e4dc5793ad5706.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Кремле затрудняются в понимании причин негативного отношения Польши к столь важному для Европы проекту "Северный поток — 2", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в беседе с Польским Радио заявил, что Варшава пыталась затормозить строительство газопровода "Северный поток — 2"."Здесь нужно понимать, почему Польша. Мы, честно говоря, затрудняемся в понимании такого отношения к такому важному для всей Европы проекту. Этот проект чрезвычайно важен, он способен и внесет существенный вклад в обеспечение энергобезопасности Европы. Он близок к завершению. Конечно, мы не можем с пониманием относиться к таким декларациям", – заявил Песков.
https://ria.ru/20210727/pushkov-1743019601.html
россия
европа
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603761602_149:315:2460:2048_1920x0_80_0_0_dffc9dba6a8a5929234a7ef0b4ded07b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северный поток — 2, дмитрий песков, европа, в мире, польша
12:50 27.07.2021 (обновлено: 14:09 27.07.2021)
В Кремле прокомментировали позицию Польши по "Северному потоку — 2"
Пресс-секретарь президента Песков прокомментировал позицию Польши по "Северному потоку — 2"