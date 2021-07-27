https://ria.ru/20210727/posol-1743029251.html

Посол Эфиопии рассказал, почему в его стране носят с собой фото Путина

Посол Эфиопии рассказал, почему в его стране носят с собой фото Путина - РИА Новости, 27.07.2021

Посол Эфиопии рассказал, почему в его стране носят с собой фото Путина

Посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау рассказал РИА Новости, что в его стране очень любят и хорошо знают Россию, а также с уважением относятся к ее... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T06:21

2021-07-27T06:21

2021-07-27T10:24

россия

алемайеху тегену

александр пушкин

владимир путин

африка

в мире

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау рассказал РИА Новости, что в его стране очень любят и хорошо знают Россию, а также с уважением относятся к ее президенту Владимиру Путину и даже носят с собой его фото.По его словам, десятки тысяч человек в Эфиопии в свое время окончили советские вузы. Сейчас в российских высших учебных заведениях также занимаются эфиопские студенты и есть возможность увеличить их количество. Но если СССР предоставлял стипендии, покрывавшие расходы на обучение, то теперь студентам приходится платить за образование за рубежом. Так что в Россию приезжают те, кому семейный бюджет позволяет такие траты."Образование в России хорошее, я сам учился в СССР, правда, в Ташкенте. И могу сказать, что уровень образования остался хорошим с советских времен. Сейчас российские университеты готовы принять студентов из Эфиопии. Вузы начали активно рекламировать свои возможности в Африке, и это правильно. Другой вопрос — смогут ли африканские студенты себе это позволить. Если бы было финансирование, многие студенты бы приехали в Россию. Причина — в оплате обучения", — пояснил посол.Тем не менее, добавил он, в Эфиопии и сейчас можно с большей долей вероятности встретить человека, который говорит по-русски.По его словам, Россию и Эфиопию объединяет не только православная религия, но и Пушкин, так как Эфиопия — родина его предков; в столице страны, а также в здании посольства в Москве даже установлен памятник поэту."У нас много туристических достопримечательностей, и в целом Эфиопия — это колыбель человечества. Здесь был обнаружен первый известный науке австралопитек — Люси. И кстати, кофе тоже появился именно в Эфиопии. Первые христианские храмы в Лалибэла, долина реки Омо, город Харэр — много чего вы найдете только в нашей стране. Кстати, в Эфиопии большая православная община, что позволяет организовать паломничество. У нас вообще много общего с Россией — Пушкин, например", — заключил посол.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алемайеху тегену, александр пушкин, владимир путин, африка, в мире