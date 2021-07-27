06:21 27.07.2021 (обновлено: 10:24 27.07.2021)
Посол Эфиопии рассказал, почему в его стране носят с собой фото Путина
Посол Эфиопии Алемайеху Тегену Аргау рассказал о любви жителей его страны к России
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау рассказал РИА Новости, что в его стране очень любят и хорошо знают Россию, а также с уважением относятся к ее президенту Владимиру Путину и даже носят с собой его фото.
"Эфиопы знают Россию очень хорошо. Если вы сейчас подойдете к человеку в Эфиопии и спросите его о России, он вам расскажет больше, чем вы знаете. Потому что Россия на разных этапах помогала нашей стране. Если вы скажете: я из России, эфиопы к вам будут очень положительно относиться. Они иногда носят фотографии Путина с собой. Путина в Эфиопии знают очень хорошо. А Россия в Эфиопии — любимая страна", — заявил посол.
По его словам, десятки тысяч человек в Эфиопии в свое время окончили советские вузы. Сейчас в российских высших учебных заведениях также занимаются эфиопские студенты и есть возможность увеличить их количество. Но если СССР предоставлял стипендии, покрывавшие расходы на обучение, то теперь студентам приходится платить за образование за рубежом. Так что в Россию приезжают те, кому семейный бюджет позволяет такие траты.
"Образование в России хорошее, я сам учился в СССР, правда, в Ташкенте. И могу сказать, что уровень образования остался хорошим с советских времен. Сейчас российские университеты готовы принять студентов из Эфиопии. Вузы начали активно рекламировать свои возможности в Африке, и это правильно. Другой вопрос — смогут ли африканские студенты себе это позволить. Если бы было финансирование, многие студенты бы приехали в Россию. Причина — в оплате обучения", — пояснил посол.
Тем не менее, добавил он, в Эфиопии и сейчас можно с большей долей вероятности встретить человека, который говорит по-русски.
"Но на данный момент в Аддис-Абебе нет ни одной школы, где бы изучали русский. Только в российском культурном центре можно изучать русский. У нас также есть один российский госпиталь, но оборудование в нем уже устарело. Надо бы исправить", — посетовал посол.
"У нас много туристических достопримечательностей, и в целом Эфиопия — это колыбель человечества. Здесь был обнаружен первый известный науке австралопитек — Люси. И кстати, кофе тоже появился именно в Эфиопии. Первые христианские храмы в Лалибэла, долина реки Омо, город Харэр — много чего вы найдете только в нашей стране. Кстати, в Эфиопии большая православная община, что позволяет организовать паломничество. У нас вообще много общего с Россией — Пушкин, например", — заключил посол.