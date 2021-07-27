https://ria.ru/20210727/pogoda-1743033048.html

В Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в нескольких регионах

В Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в нескольких регионах - РИА Новости, 27.07.2021

В Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в нескольких регионах

На юге Сибири, в большинстве северокавказских республик и на Амуре ожидается опасная погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T07:38

2021-07-27T07:38

2021-07-27T11:56

россия

погода

амур (река)

роман вильфанд

гидрометцентр

таймыр

красноярский край

общество

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. На юге Сибири, в большинстве северокавказских республик и на Амуре ожидается опасная погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Там пройдут сильные дожди с грозами, возможны град и подъем уровня воды в реках."Волна, перемещающаяся по Амуру, плюс сильные дожди. Такой водности Амура еще не было, она экстремально высокая <…> На всем протяжении Амура либо превышение неблагоприятных отметок, либо опасных", — сказал синоптик.На Урале, а также в Томской, Омской и Новосибирской областях будет холодно. А в Эвенкию и на Таймыр — наоборот — придет жара, около 28 градусов.

https://ria.ru/20210727/osadki-1743031539.html

россия

амур (река)

таймыр

красноярский край

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россия, погода, амур (река), роман вильфанд, гидрометцентр, таймыр, красноярский край, общество