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В Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в нескольких регионах
В Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в нескольких регионах - РИА Новости, 27.07.2021
В Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в нескольких регионах
На юге Сибири, в большинстве северокавказских республик и на Амуре ожидается опасная погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T07:38
2021-07-27T11:56
россия
погода
амур (река)
роман вильфанд
гидрометцентр
таймыр
красноярский край
общество
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. На юге Сибири, в большинстве северокавказских республик и на Амуре ожидается опасная погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Там пройдут сильные дожди с грозами, возможны град и подъем уровня воды в реках."Волна, перемещающаяся по Амуру, плюс сильные дожди. Такой водности Амура еще не было, она экстремально высокая &lt;…&gt; На всем протяжении Амура либо превышение неблагоприятных отметок, либо опасных", — сказал синоптик.На Урале, а также в Томской, Омской и Новосибирской областях будет холодно. А в Эвенкию и на Таймыр — наоборот — придет жара, около 28 градусов.
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россия, погода, амур (река), роман вильфанд, гидрометцентр, таймыр, красноярский край, общество
07:38 27.07.2021 (обновлено: 11:56 27.07.2021)
 
В Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в нескольких регионах

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал опасную погоду в ряде регионов России

© Depositphotos / SV_ProductionВид из окна в дождливую погоду
Вид из окна в дождливую погоду - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Depositphotos / SV_Production
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. На юге Сибири, в большинстве северокавказских республик и на Амуре ожидается опасная погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Холодные воздушные массы, которые идут через Урал, через Поволжье с севера, они приводят к тому, что в этих регионах очень неприятная ситуация", — пояснил он.
Там пройдут сильные дожди с грозами, возможны град и подъем уровня воды в реках.
"Волна, перемещающаяся по Амуру, плюс сильные дожди. Такой водности Амура еще не было, она экстремально высокая <…> На всем протяжении Амура либо превышение неблагоприятных отметок, либо опасных", — сказал синоптик.
На Урале, а также в Томской, Омской и Новосибирской областях будет холодно. А в Эвенкию и на Таймыр — наоборот — придет жара, около 28 градусов.
Мужчина под зонтом на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
07:09
Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России
 
РоссияПогодаАмур (река)Роман ВильфандГидрометцентрТаймырКрасноярский крайОбщество
 
 
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