https://ria.ru/20210727/pogoda-1743033048.html
В Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в нескольких регионах
В Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в нескольких регионах - РИА Новости, 27.07.2021
В Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в нескольких регионах
На юге Сибири, в большинстве северокавказских республик и на Амуре ожидается опасная погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T07:38
2021-07-27T07:38
2021-07-27T11:56
россия
погода
амур (река)
роман вильфанд
гидрометцентр
таймыр
красноярский край
общество
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. На юге Сибири, в большинстве северокавказских республик и на Амуре ожидается опасная погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Там пройдут сильные дожди с грозами, возможны град и подъем уровня воды в реках."Волна, перемещающаяся по Амуру, плюс сильные дожди. Такой водности Амура еще не было, она экстремально высокая <…> На всем протяжении Амура либо превышение неблагоприятных отметок, либо опасных", — сказал синоптик.На Урале, а также в Томской, Омской и Новосибирской областях будет холодно. А в Эвенкию и на Таймыр — наоборот — придет жара, около 28 градусов.
https://ria.ru/20210727/osadki-1743031539.html
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россия, погода, амур (река), роман вильфанд, гидрометцентр, таймыр, красноярский край, общество
07:38 27.07.2021 (обновлено: 11:56 27.07.2021)
В Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в нескольких регионах
Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал опасную погоду в ряде регионов России