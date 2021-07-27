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"Почта России" запустила сервис по оцифровке писем для компаний
"Почта России" запустила сервис по оцифровке писем для компаний - РИА Новости, 27.07.2021
"Почта России" запустила сервис по оцифровке писем для компаний
"Почта России" запускает сервис по оцифровке корреспонденции, в рамках которого будет отсортировывать и переводить в электронный вид письма в адрес... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T11:46
2021-07-27T11:46
россия
почта россии
технологии
общество
экономика
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. "Почта России" запускает сервис по оцифровке корреспонденции, в рамках которого будет отсортировывать и переводить в электронный вид письма в адрес компаний-заказчиков, сообщает пресс-служба "Почты"."Почта России" запускает новый сервис по оцифровке почты. Речь идет об оцифровке входящей корреспонденции силами "Почты" и передаче ее заказчикам в электронном виде, в том числе с внесением во внутренние системы электронного документооборота", - говорится в сообщении.После проведения пилотного проекта по оцифровке писем с некоторыми госорганами и компаниями из медицинской и строительной отраслей "Почта" заключила ряд соглашений на предоставление этой услуги. В частности, "Почта" продолжила сотрудничество с девелоперской группой "Самолет", в рамках которого с февраля по июнь перевела в электронный вид почти половину потока документов компании – 50 тысяч страниц.Оцифровка корреспонденции происходит на платформе ABBYY FlexiCapture, которая автоматически распознает текст письма и прилагаемых документов, извлекает ключевые поля для заполнения регистрационной карточки. После этого электронная версия документа в формате PDF и карточка поступают заказчику в личный кабинет или систему электронного документооборота."Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 365 миллионов посылок. Имеет 42 тысячи почтовых отделений по всей стране.
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россия, почта россии, технологии, общество, экономика
11:46 27.07.2021
 
"Почта России" запустила сервис по оцифровке писем для компаний

"Почта России" запустила сервис, который будет переводить письма для компаний в электронный вид

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип в отделении "Почты России"
Логотип в отделении Почты России - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. "Почта России" запускает сервис по оцифровке корреспонденции, в рамках которого будет отсортировывать и переводить в электронный вид письма в адрес компаний-заказчиков, сообщает пресс-служба "Почты".
"Почта России" запускает новый сервис по оцифровке почты. Речь идет об оцифровке входящей корреспонденции силами "Почты" и передаче ее заказчикам в электронном виде, в том числе с внесением во внутренние системы электронного документооборота", - говорится в сообщении.
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После проведения пилотного проекта по оцифровке писем с некоторыми госорганами и компаниями из медицинской и строительной отраслей "Почта" заключила ряд соглашений на предоставление этой услуги. В частности, "Почта" продолжила сотрудничество с девелоперской группой "Самолет", в рамках которого с февраля по июнь перевела в электронный вид почти половину потока документов компании – 50 тысяч страниц.
"Это первый подобный сервис на российском рынке. Мы рады предоставить нашим клиентам новый сервис, способный ускорить их бизнес, и предложить экономию на издержках, которую можно направить на развитие ключевых функций и улучшение клиентского сервиса – так же, как это делает "Почта", – приводится в сообщении комментарий директора департамента новых проектов "Почты России" Кирилла Буртного.
Оцифровка корреспонденции происходит на платформе ABBYY FlexiCapture, которая автоматически распознает текст письма и прилагаемых документов, извлекает ключевые поля для заполнения регистрационной карточки. После этого электронная версия документа в формате PDF и карточка поступают заказчику в личный кабинет или систему электронного документооборота.
"Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 365 миллионов посылок. Имеет 42 тысячи почтовых отделений по всей стране.
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