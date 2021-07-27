https://ria.ru/20210727/pochta-1743070608.html

"Почта России" запустила сервис по оцифровке писем для компаний

"Почта России" запустила сервис по оцифровке писем для компаний - РИА Новости, 27.07.2021

"Почта России" запустила сервис по оцифровке писем для компаний

"Почта России" запускает сервис по оцифровке корреспонденции, в рамках которого будет отсортировывать и переводить в электронный вид письма в адрес... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T11:46

2021-07-27T11:46

2021-07-27T11:46

россия

почта россии

технологии

общество

экономика

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. "Почта России" запускает сервис по оцифровке корреспонденции, в рамках которого будет отсортировывать и переводить в электронный вид письма в адрес компаний-заказчиков, сообщает пресс-служба "Почты"."Почта России" запускает новый сервис по оцифровке почты. Речь идет об оцифровке входящей корреспонденции силами "Почты" и передаче ее заказчикам в электронном виде, в том числе с внесением во внутренние системы электронного документооборота", - говорится в сообщении.После проведения пилотного проекта по оцифровке писем с некоторыми госорганами и компаниями из медицинской и строительной отраслей "Почта" заключила ряд соглашений на предоставление этой услуги. В частности, "Почта" продолжила сотрудничество с девелоперской группой "Самолет", в рамках которого с февраля по июнь перевела в электронный вид почти половину потока документов компании – 50 тысяч страниц.Оцифровка корреспонденции происходит на платформе ABBYY FlexiCapture, которая автоматически распознает текст письма и прилагаемых документов, извлекает ключевые поля для заполнения регистрационной карточки. После этого электронная версия документа в формате PDF и карточка поступают заказчику в личный кабинет или систему электронного документооборота."Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 365 миллионов посылок. Имеет 42 тысячи почтовых отделений по всей стране.

https://ria.ru/20210520/vino-1733134550.html

https://ria.ru/20210711/pochta-1740792535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, почта россии, технологии, общество, экономика