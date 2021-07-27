https://ria.ru/20210727/pesnya-1743123997.html
Украинскую группу затравили за русскоязычную песню ко Дню независимости
Украинскую группу затравили за русскоязычную песню ко Дню независимости - РИА Новости, 27.07.2021
Украинскую группу затравили за русскоязычную песню ко Дню независимости
Группе Green Grey запретили выступать на концерте, посвященном Дню независимости Украины, сообщил коллектив на официальной странице в Фейсбуке. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T16:13
2021-07-27T16:13
2021-07-27T16:57
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Украинских музыкантов затравили за "пророссийский номер" на Дне независимости
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743121402_0:75:3080:1808_1920x0_80_0_0_28148534df631c03c7ea01f070a00be0.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Группе Green Grey запретили выступать на концерте, посвященном Дню независимости Украины, сообщил коллектив на официальной странице в Фейсбуке.Музыканты должны были исполнить песню "Под дождем", написанную на русском языке."Вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника! Как на это реагировать?" — написал гитарист Андрей Яценко.В комментариях к посту некоторые пользователи резко высказались о желании артистов исполнять песню по-русски."Действительно, а почему ни одной украинской песни за 30 лет?" — написал Евген Шпичка."Вы наверняка лингвистические калеки, потому что за 30 лет не выучили украинский язык", — добавил Олег Охремов."Какой же вы после этого украинский продукт?" — заявила Irinna Polishchouk."Я вполне понимаю решение политиков, так как независимость от русскоязычного информационного пространства как никогда важна", — написал Kostia Kolesnyk.С 2019 года на Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно ему единственным государственным языком в стране считается украинский, он обязателен практически во всех сферах жизни. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов. Статьи закона вступают в силу постепенно: так, с 16 июля 2021 года украинский язык стал обязательным в фильмах и телесериалах на телевидении.В России закон резко критиковали. В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его абсурдным: по ее словам, киевские власти намеренно сеют раздор между гражданами, которые говорят как на государственном языке, так и на русском.Группа Green Grey была основана в 1993 году в Киеве. Творчество музыкантов представляет собой смесь рок-, поп- и электронной музыки.
https://ria.ru/20210725/yazyk-1742803634.html
https://ria.ru/20210704/zelenskiy-1739750259.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743121402_349:0:3080:2048_1920x0_80_0_0_eb545d6b60e32ffeea3c8b81b528b663.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, в мире
16:13 27.07.2021 (обновлено: 16:57 27.07.2021)
Украинскую группу затравили за русскоязычную песню ко Дню независимости
Группе Green Grey запретили выступать на концерте ко Дню независимости Украины из-за русской песни
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
Группе Green Grey запретили выступать на концерте, посвященном Дню независимости Украины
, сообщил коллектив на официальной странице в Фейсбуке
.
Музыканты должны были исполнить песню "Под дождем", написанную на русском языке.
"Вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника! Как на это реагировать?" — написал гитарист Андрей Яценко.
В комментариях к посту некоторые пользователи резко высказались о желании артистов исполнять песню по-русски.
"Действительно, а почему ни одной украинской песни за 30 лет?" — написал Евген Шпичка.
"Вы наверняка лингвистические калеки, потому что за 30 лет не выучили украинский язык", — добавил Олег Охремов.
"Какой же вы после этого украинский продукт?" — заявила Irinna Polishchouk.
"Я вполне понимаю решение политиков, так как независимость от русскоязычного информационного пространства как никогда важна", — написал Kostia Kolesnyk.
С 2019 года на Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно ему единственным государственным языком в стране считается украинский, он обязателен практически во всех сферах жизни. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов. Статьи закона вступают в силу постепенно: так, с 16 июля 2021 года украинский язык стал обязательным в фильмах и телесериалах на телевидении.
В России закон резко критиковали. В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его абсурдным: по ее словам, киевские власти намеренно сеют раздор между гражданами, которые говорят как на государственном языке, так и на русском.
Группа Green Grey была основана в 1993 году в Киеве
. Творчество музыкантов представляет собой смесь рок-, поп- и электронной музыки.