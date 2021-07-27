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Украинскую группу затравили за русскоязычную песню ко Дню независимости
Украинскую группу затравили за русскоязычную песню ко Дню независимости - РИА Новости, 27.07.2021
Украинскую группу затравили за русскоязычную песню ко Дню независимости
Группе Green Grey запретили выступать на концерте, посвященном Дню независимости Украины, сообщил коллектив на официальной странице в Фейсбуке. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T16:13
2021-07-27T16:57
киев
украина
в мире
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Украинских музыкантов затравили за "пророссийский номер" на Дне независимости
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Группе Green Grey запретили выступать на концерте, посвященном Дню независимости Украины, сообщил коллектив на официальной странице в Фейсбуке.Музыканты должны были исполнить песню "Под дождем", написанную на русском языке."Вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника! Как на это реагировать?" — написал гитарист Андрей Яценко.В комментариях к посту некоторые пользователи резко высказались о желании артистов исполнять песню по-русски."Действительно, а почему ни одной украинской песни за 30 лет?" — написал Евген Шпичка."Вы наверняка лингвистические калеки, потому что за 30 лет не выучили украинский язык", — добавил Олег Охремов."Какой же вы после этого украинский продукт?" — заявила Irinna Polishchouk."Я вполне понимаю решение политиков, так как независимость от русскоязычного информационного пространства как никогда важна", — написал Kostia Kolesnyk.С 2019 года на Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно ему единственным государственным языком в стране считается украинский, он обязателен практически во всех сферах жизни. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов. Статьи закона вступают в силу постепенно: так, с 16 июля 2021 года украинский язык стал обязательным в фильмах и телесериалах на телевидении.В России закон резко критиковали. В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его абсурдным: по ее словам, киевские власти намеренно сеют раздор между гражданами, которые говорят как на государственном языке, так и на русском.Группа Green Grey была основана в 1993 году в Киеве. Творчество музыкантов представляет собой смесь рок-, поп- и электронной музыки.
https://ria.ru/20210725/yazyk-1742803634.html
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киев, украина, в мире
16:13 27.07.2021 (обновлено: 16:57 27.07.2021)
 
Украинскую группу затравили за русскоязычную песню ко Дню независимости

Группе Green Grey запретили выступать на концерте ко Дню независимости Украины из-за русской песни

CC BY 4.0 / ivasykus / Ukrainian band Green Grey at the 2018 MRPL City FestivalУкраинская группа Green Grey
Украинская группа Green Grey - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
CC BY 4.0 / ivasykus / Ukrainian band Green Grey at the 2018 MRPL City Festival
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Группе Green Grey запретили выступать на концерте, посвященном Дню независимости Украины, сообщил коллектив на официальной странице в Фейсбуке.
Музыканты должны были исполнить песню "Под дождем", написанную на русском языке.
"Вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника! Как на это реагировать?" — написал гитарист Андрей Яценко.
В комментариях к посту некоторые пользователи резко высказались о желании артистов исполнять песню по-русски.
"Действительно, а почему ни одной украинской песни за 30 лет?" — написал Евген Шпичка.
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"Вы наверняка лингвистические калеки, потому что за 30 лет не выучили украинский язык", — добавил Олег Охремов.
"Какой же вы после этого украинский продукт?" — заявила Irinna Polishchouk.
"Я вполне понимаю решение политиков, так как независимость от русскоязычного информационного пространства как никогда важна", — написал Kostia Kolesnyk.
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С 2019 года на Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно ему единственным государственным языком в стране считается украинский, он обязателен практически во всех сферах жизни. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов. Статьи закона вступают в силу постепенно: так, с 16 июля 2021 года украинский язык стал обязательным в фильмах и телесериалах на телевидении.
В России закон резко критиковали. В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его абсурдным: по ее словам, киевские власти намеренно сеют раздор между гражданами, которые говорят как на государственном языке, так и на русском.
Группа Green Grey была основана в 1993 году в Киеве. Творчество музыкантов представляет собой смесь рок-, поп- и электронной музыки.
 
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