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Наука
https://ria.ru/20210727/perseida-1743081267.html
Московский планетарий рассказал, когда смотреть метеорный поток Персеиды
Московский планетарий рассказал, когда смотреть метеорный поток Персеиды - РИА Новости, 27.07.2021
Московский планетарий рассказал, когда смотреть метеорный поток Персеиды
Пик метеорного потока Персеиды придется в 2021 году на 12-13 августа, в небе можно будет видеть до двух "падающих звезд" в минуту, сообщает во вторник... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T12:39
2021-07-27T12:39
наука
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луна
космос - риа наука
московский планетарий
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Пик метеорного потока Персеиды придется в 2021 году на 12-13 августа, в небе можно будет видеть до двух "падающих звезд" в минуту, сообщает во вторник Московский планетарий."При благоприятных погодных условиях и отсутствии городской засветки начиная с полуночи и всю ночь можно наблюдать до 110 метеоров в час, или 1-2 метеора в минуту! Персеиды обещают быть лучшим звездопадом года", - говорится в сообщении.Отмечается, что Луна пройдет фазу новолуния 8 августа и к тому времени, когда поток достигнет пика, не будет мешать наблюдениям.Смотреть за Персеидами в планетарии рекомендуют с полуночи до рассвета, причем повышенный фон метеорной активности начнется 5 августа и завершится 20 августа. Метеоры будут лететь равномерно по всему небу, поэтому смотреть можно в любую его часть.На небе будут видны яркие белые метеоры, резко прочерчивающие небо. Скорость метеоров будет достигать 60 километров в секунду, некоторые из них будут светиться до нескольких секунд.Персеиды образуются, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля. Они сгорают в земной атмосфере и образуют яркие треки, так называемый "звёздный дождь".Свое название поток получил от созвездия Персей, где находится радиант (область неба, из которой визуально вылетают метеоры). В середине августа радиант располагается на границе созвездий Персей, Жираф и Кассиопея. Он появляется из-за северо-восточного горизонта после заката Солнца и к рассвету и поднимается высоко.
https://ria.ru/20210617/kosmos-1737336715.html
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земля, луна, космос - риа наука, московский планетарий
12:39 27.07.2021
 
Московский планетарий рассказал, когда смотреть метеорный поток Персеиды

Московский планетарий: пик метеорного потока Персеиды придется на 12-13 августа

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗвездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Пик метеорного потока Персеиды придется в 2021 году на 12-13 августа, в небе можно будет видеть до двух "падающих звезд" в минуту, сообщает во вторник Московский планетарий.
"При благоприятных погодных условиях и отсутствии городской засветки начиная с полуночи и всю ночь можно наблюдать до 110 метеоров в час, или 1-2 метеора в минуту! Персеиды обещают быть лучшим звездопадом года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Луна пройдет фазу новолуния 8 августа и к тому времени, когда поток достигнет пика, не будет мешать наблюдениям.
Смотреть за Персеидами в планетарии рекомендуют с полуночи до рассвета, причем повышенный фон метеорной активности начнется 5 августа и завершится 20 августа. Метеоры будут лететь равномерно по всему небу, поэтому смотреть можно в любую его часть.
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На небе будут видны яркие белые метеоры, резко прочерчивающие небо. Скорость метеоров будет достигать 60 километров в секунду, некоторые из них будут светиться до нескольких секунд.
Персеиды образуются, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля. Они сгорают в земной атмосфере и образуют яркие треки, так называемый "звёздный дождь".
Свое название поток получил от созвездия Персей, где находится радиант (область неба, из которой визуально вылетают метеоры). В середине августа радиант располагается на границе созвездий Персей, Жираф и Кассиопея. Он появляется из-за северо-восточного горизонта после заката Солнца и к рассвету и поднимается высоко.
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