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Камеры в Москве сняли тысячи говорящих по телефону водителей
Камеры в Москве сняли тысячи говорящих по телефону водителей - РИА Новости, 27.07.2021
Камеры в Москве сняли тысячи говорящих по телефону водителей
Более 3,5 тысяч водителей, разговаривающих по телефону, зафиксировали камеры видеонаблюдения в Москве за последние полгода, сообщается в Teleram-канале... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T15:28
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камеры
москва
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Более 3,5 тысяч водителей, разговаривающих по телефону, зафиксировали камеры видеонаблюдения в Москве за последние полгода, сообщается в Teleram-канале столичного департамента транспорта."За последние полгода 40 камер в Москве зафиксировали более 3,5 тысяч водителей, разговаривающих по телефону, - и это страшные цифры, потому что именно телефонные звонки часто становятся причиной ДТП. А камер в Москве значительно больше, соответственно масштабы нарушений еще сильней", - говорится в сообщении.
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камеры, москва
15:28 27.07.2021 (обновлено: 15:29 27.07.2021)
 
Камеры в Москве сняли тысячи говорящих по телефону водителей

В Москве более 3,5 тысяч говорящих по телефону водителей, сняли видеокамеры за полгода

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЖенщина за рулем
Женщина за рулем - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Более 3,5 тысяч водителей, разговаривающих по телефону, зафиксировали камеры видеонаблюдения в Москве за последние полгода, сообщается в Teleram-канале столичного департамента транспорта.
"За последние полгода 40 камер в Москве зафиксировали более 3,5 тысяч водителей, разговаривающих по телефону, - и это страшные цифры, потому что именно телефонные звонки часто становятся причиной ДТП. А камер в Москве значительно больше, соответственно масштабы нарушений еще сильней", - говорится в сообщении.
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