https://ria.ru/20210727/pdd-1743113280.html
Камеры в Москве сняли тысячи говорящих по телефону водителей
Камеры в Москве сняли тысячи говорящих по телефону водителей - РИА Новости, 27.07.2021
Камеры в Москве сняли тысячи говорящих по телефону водителей
Более 3,5 тысяч водителей, разговаривающих по телефону, зафиксировали камеры видеонаблюдения в Москве за последние полгода, сообщается в Teleram-канале... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T15:28
2021-07-27T15:28
2021-07-27T15:29
камеры
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/16549/67/165496709_0:124:4288:2536_1920x0_80_0_0_06ce8081435d95b18a3a4e35e152e13c.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Более 3,5 тысяч водителей, разговаривающих по телефону, зафиксировали камеры видеонаблюдения в Москве за последние полгода, сообщается в Teleram-канале столичного департамента транспорта."За последние полгода 40 камер в Москве зафиксировали более 3,5 тысяч водителей, разговаривающих по телефону, - и это страшные цифры, потому что именно телефонные звонки часто становятся причиной ДТП. А камер в Москве значительно больше, соответственно масштабы нарушений еще сильней", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200726/1574935379.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/16549/67/165496709_491:0:4288:2848_1920x0_80_0_0_1d9f07c95cd031e98156a272cf8c11bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камеры, москва
15:28 27.07.2021 (обновлено: 15:29 27.07.2021)
Камеры в Москве сняли тысячи говорящих по телефону водителей
В Москве более 3,5 тысяч говорящих по телефону водителей, сняли видеокамеры за полгода