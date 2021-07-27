https://ria.ru/20210727/pdd-1743113280.html

Камеры в Москве сняли тысячи говорящих по телефону водителей

Камеры в Москве сняли тысячи говорящих по телефону водителей - РИА Новости, 27.07.2021

Камеры в Москве сняли тысячи говорящих по телефону водителей

Более 3,5 тысяч водителей, разговаривающих по телефону, зафиксировали камеры видеонаблюдения в Москве за последние полгода, сообщается в Teleram-канале... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T15:28

2021-07-27T15:28

2021-07-27T15:29

камеры

москва

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Более 3,5 тысяч водителей, разговаривающих по телефону, зафиксировали камеры видеонаблюдения в Москве за последние полгода, сообщается в Teleram-канале столичного департамента транспорта."За последние полгода 40 камер в Москве зафиксировали более 3,5 тысяч водителей, разговаривающих по телефону, - и это страшные цифры, потому что именно телефонные звонки часто становятся причиной ДТП. А камер в Москве значительно больше, соответственно масштабы нарушений еще сильней", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200726/1574935379.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камеры, москва