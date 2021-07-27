https://ria.ru/20210727/pavodki-1743040068.html

Глава Амурской области оценил ущерб от паводков

Глава Амурской области оценил ущерб от паводков - РИА Новости, 27.07.2021

Глава Амурской области оценил ущерб от паводков

Общий ущерб от паводков в Приамурье в этом году составляет 6,3 млрд рублей, всего в зону затопления попало 32 населенных пункта, количество пострадавшего... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T09:15

2021-07-27T09:15

2021-07-27T12:08

амурская область

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июл – РИА Новости. Общий ущерб от паводков в Приамурье в этом году составляет 6,3 млрд рублей, всего в зону затопления попало 32 населенных пункта, количество пострадавшего населения составляет 5 176 человек, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов."Общий ущерб экономике региона на сегодняшний день составляет 6,3 млрд рублей, - сказал Орлов в ходе совещания по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина."На сегодняшний день произведены выплаты в сумме 73 млн рублей на 2 776 человек", - сообщил губернатор.Выплаты из регионального бюджета пострадавшим от летнего паводка завершены в Амурской области, на счета граждан перечислено 32 миллиона рублей, добавил Орлов.От паводка в Приамурье этим летом пострадали 32 населенных пункта, в зоне большой воды оказались 5176 человек, было подтоплено 975 домов, 2016 приусадебных участков и 11 социально значимых объектов. Сейчас остаётся подтоплен 1 жилой дом и 199 подворий, после ухода воды организованы аварийно-восстановительные работы."Всего региональные выплаты составили 32 миллиона рублей, все средства перечислены на счета граждан. Выплаты гражданам завершены на данный момент", - сказал Орлов.Пострадавшим от паводка из бюджета Приамурья полагается по 30 тысяч рублей, если вода в доме поднялась выше уровня пола, по 10 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка, а также социальная адресная помощь."Приняты дополнительные меры поддержки на общую сумму 120 миллионов рублей (для) обеспечения населения дровами, углем, это льготы на электроэнергию, реструктуризация кредитов, оказание помощи тем гражданам, кто утратил урожай на приусадебных участках. <..> До 15 августа мы завершим работу по поддержке малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате ЧС", - добавил Орлов.Глава Амурской области также попросил Мишустина увеличить размер выплаты за капремонт поврежденного паводками жилья с 6 до 8 тысяч рублей за один квадратный метр, отменить для получения федеральных выплат обязательную регистрацию в пострадавшем помещении, как это уже сделано в региональной программе, а также установить единый размер финансовой помощи гражданам в связи с повреждением жилого дома без привязки к количеству утраченных вещей первой необходимости.Все пункты временного размещения (ПВР) в Приамурье, организованные для эвакуированного из зоны паводка населения, закрыты."На сегодняшний день в пунктах временного размещения (ПВР) людей нет, но для пострадавшего населения на период приобретения жилья взамен утраченного подготовлено два пункта длительного пребывания граждан общей вместимостью 80 человек, в них проживают 34 человека, в том числе 12 детей", - сказал Орлов.

https://ria.ru/20210727/vyplaty-1743043237.html

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амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, происшествия