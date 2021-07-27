В посольстве России приговор Палецкису назвали политизированным судилищем
Посольство России в Литве: приговор Палецкису - пример политизированного судилища
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкП/к лидера социалистического народного фронта Литвы А.Палецкиса
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Посольство России в Литве назвало приговор, который литовский суд во вторник вынес оппозиционному политику Альгирдасу Палецкису, примером политизированного судилища, а заведенное в его отношении дело о шпионаже в пользу РФ - шитым белыми нитками.
Ранее представитель Шяуляйского окружного суда Литвы Витаутса Йончас сообщил РИА Новости, что этот суд признал Палецкиса виновным в шпионаже в пользу России и приговорил к шести годам лишения свободы, все это время он будет оставаться под интенсивным надзором.
"Вердикт по так называемому "делу А.Палецкиса" - очередной пример политизированного судилища в Литве на основании шитого белыми нитками обвинения в шпионаже в пользу России. Рассчитываем, что в конечном итоге возобладает справедливость и ни в чем не повинный журналист будет освобожден", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
Палецкис находился под арестом с осени 2018 года. В апреле 2020 года Апелляционный суд Литвы отменил арест оппозиционеру, сменив меру пресечения на интенсивный надзор. Ранее он написал письмо, в котором заявил, что считает дело против него "местью" властей за его позицию касательно столкновений у телецентра в Вильнюсе 13 января 1991 года, в которых погибли 14 человек - в телеинтервью в 2011 году оппозиционер предположил, что тогда "свои стреляли в своих".
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Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.