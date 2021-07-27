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Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России
Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России - РИА Новости, 27.07.2021
Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России
Теплые дни с кратковременными осадками прогнозируются в центре Европейской России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T07:09
2021-07-27T12:25
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
центральный фо
общество
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Теплые дни с кратковременными осадками прогнозируются в центре Европейской России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что наиболее заметные дожди пройдут в среду, во второй половине дня, и в четверг."Начиная с четверга давление начнет снижаться. Будет облачно с прояснениями и небольшие дожди &lt;…&gt; Будут небольшие дождики и периоды сухой ясной погоды", — уточнил Вильфанд.
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, центральный фо, общество
07:09 27.07.2021 (обновлено: 12:25 27.07.2021)
 
Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина под зонтом на одной из улиц в Москве
Мужчина под зонтом на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Теплые дни с кратковременными осадками прогнозируются в центре Европейской России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Волна теплой погоды, не волна тепла, а волна хорошей длительной теплой погоды. Причем в течение ближайшей недели она будет не просто жаркой, а еще и с осадками, которые очень приятно воспринимаются во время такой теплой погоды. Связано это с тем, что антициклон, который установился, будет действовать во вторник и среду. Температуры будут 27-29 градусов, что на два-три градуса выше нормы <…> Но уже в среду, во второй половине дня, в Центральный федеральный округ придут дожди", — сказал Вильфанд.

Он отметил, что наиболее заметные дожди пройдут в среду, во второй половине дня, и в четверг.
"Начиная с четверга давление начнет снижаться. Будет облачно с прояснениями и небольшие дожди <…> Будут небольшие дождики и периоды сухой ясной погоды", — уточнил Вильфанд.
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РоссияПогодаРоман ВильфандГидрометцентрМоскваЦентральный ФООбщество
 
 
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