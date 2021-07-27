Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России

"Волна теплой погоды, не волна тепла, а волна хорошей длительной теплой погоды. Причем в течение ближайшей недели она будет не просто жаркой, а еще и с осадками, которые очень приятно воспринимаются во время такой теплой погоды. Связано это с тем, что антициклон, который установился, будет действовать во вторник и среду. Температуры будут 27-29 градусов, что на два-три градуса выше нормы <…> Но уже в среду, во второй половине дня, в Центральный федеральный округ придут дожди", — сказал Вильфанд.