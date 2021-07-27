07:09 27.07.2021 (обновлено: 12:25 27.07.2021)
Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России
Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Теплые дни с кратковременными осадками прогнозируются в центре Европейской России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Волна теплой погоды, не волна тепла, а волна хорошей длительной теплой погоды. Причем в течение ближайшей недели она будет не просто жаркой, а еще и с осадками, которые очень приятно воспринимаются во время такой теплой погоды. Связано это с тем, что антициклон, который установился, будет действовать во вторник и среду. Температуры будут 27-29 градусов, что на два-три градуса выше нормы <…> Но уже в среду, во второй половине дня, в Центральный федеральный округ придут дожди", — сказал Вильфанд.
Он отметил, что наиболее заметные дожди пройдут в среду, во второй половине дня, и в четверг.
"Начиная с четверга давление начнет снижаться. Будет облачно с прояснениями и небольшие дожди <…> Будут небольшие дождики и периоды сухой ясной погоды", — уточнил Вильфанд.
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