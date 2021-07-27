https://ria.ru/20210727/opros-1743021366.html
Опрос показал, сколько американцев считают войну в Афганистане ошибкой
Опрос показал, сколько американцев считают войну в Афганистане ошибкой - РИА Новости, 27.07.2021
Опрос показал, сколько американцев считают войну в Афганистане ошибкой
Почти половина американцев — 47 процентов — придерживаются мнения, что участие Соединенных Штатов в войне в Афганистане было ошибкой, сообщает социологический... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T02:31
2021-07-27T02:31
2021-07-27T09:35
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Почти половина американцев — 47 процентов — придерживаются мнения, что участие Соединенных Штатов в войне в Афганистане было ошибкой, сообщает социологический институт Gallup.США ранее заявили о выводе большинства своих войск из этой республики, процесс планируют окончательно завершить к концу августа.Результаты исследования, проведенного с 6 по 21 июля, основаны на опросе 1007 граждан старше 18 лет в 50 штатах США и округе Колумбии; погрешность составляет четыре процента c вероятностью 95 процентов.Gallup изучает этот вопрос с 2001 года. Сильнее всего американцы осуждали участие в конфликте в 2014 году (49 процентов).Мнения расходятся в зависимости от партийной принадлежности. Сейчас так думают 56 процентов демократов и 29 процентов республиканцев. При этом отмечается, что в мае 2011-го менее половины демократов назвали войну ошибкой, после того как в Пакистане убили основателя "Аль-Каиды"* Усаму бен Ладена.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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россия, сша, округ колумбия, в мире
02:31 27.07.2021 (обновлено: 09:35 27.07.2021)
Опрос показал, сколько американцев считают войну в Афганистане ошибкой
Опрос института Gallup показал, что 47 процентов американцев считают войну в Афганистане ошибкой