Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210727/opros-1743021366.html
Опрос показал, сколько американцев считают войну в Афганистане ошибкой
Опрос показал, сколько американцев считают войну в Афганистане ошибкой - РИА Новости, 27.07.2021
Опрос показал, сколько американцев считают войну в Афганистане ошибкой
Почти половина американцев — 47 процентов — придерживаются мнения, что участие Соединенных Штатов в войне в Афганистане было ошибкой, сообщает социологический... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T02:31
2021-07-27T09:35
россия
сша
округ колумбия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565587391_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_63b1df4f8bd93fde865deac0f49c7207.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Почти половина американцев — 47 процентов — придерживаются мнения, что участие Соединенных Штатов в войне в Афганистане было ошибкой, сообщает социологический институт Gallup.США ранее заявили о выводе большинства своих войск из этой республики, процесс планируют окончательно завершить к концу августа.Результаты исследования, проведенного с 6 по 21 июля, основаны на опросе 1007 граждан старше 18 лет в 50 штатах США и округе Колумбии; погрешность составляет четыре процента c вероятностью 95 процентов.Gallup изучает этот вопрос с 2001 года. Сильнее всего американцы осуждали участие в конфликте в 2014 году (49 процентов).Мнения расходятся в зависимости от партийной принадлежности. Сейчас так думают 56 процентов демократов и 29 процентов республиканцев. При этом отмечается, что в мае 2011-го менее половины демократов назвали войну ошибкой, после того как в Пакистане убили основателя "Аль-Каиды"* Усаму бен Ладена.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20210726/zakharova-1743003934.html
россия
сша
округ колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565587391_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ae613093905aedb3b10bf1a567d8676b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сша, округ колумбия, в мире
02:31 27.07.2021 (обновлено: 09:35 27.07.2021)
 
Опрос показал, сколько американцев считают войну в Афганистане ошибкой

Опрос института Gallup показал, что 47 процентов американцев считают войну в Афганистане ошибкой

© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Почти половина американцев — 47 процентов — придерживаются мнения, что участие Соединенных Штатов в войне в Афганистане было ошибкой, сообщает социологический институт Gallup.
США ранее заявили о выводе большинства своих войск из этой республики, процесс планируют окончательно завершить к концу августа.
Результаты исследования, проведенного с 6 по 21 июля, основаны на опросе 1007 граждан старше 18 лет в 50 штатах США и округе Колумбии; погрешность составляет четыре процента c вероятностью 95 процентов.
Gallup изучает этот вопрос с 2001 года. Сильнее всего американцы осуждали участие в конфликте в 2014 году (49 процентов).
Мнения расходятся в зависимости от партийной принадлежности. Сейчас так думают 56 процентов демократов и 29 процентов республиканцев. При этом отмечается, что в мае 2011-го менее половины демократов назвали войну ошибкой, после того как в Пакистане убили основателя "Аль-Каиды"* Усаму бен Ладена.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
Вчера, 20:26
Захарова предложила США "убрать следы" в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии
 
РоссияСШАОкруг КолумбияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:40Священник призвал не опасаться биочипов для тестирования на COVID-19
15:40Раскрыта дата выхода флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S8
15:37В Госдуме ответили на идею сделки с Турцией по Крыму
15:30Представитель химзавода в Леверкузене заявил об угрозе для города
15:28Камеры в Москве сняли тысячи говорящих по телефону водителей
15:25В турецком парламенте отвергли идею сделки с Россией по Крыму и Кипру
15:18На немецком химзаводе рассказали о работниках, пострадавших при взрыве
15:16Конкурс в МГУ составляет более девяти человек на место, заявил Садовничий
15:10"Веселящий газ" и димедрол включили в перечень одурманивающих веществ
15:09Эрнст рассказал о трансляции Олимпиады в Крыму
15:08В Ливии напали на тюрьму, несколько заключенных сбежали, пишут СМИ
15:08Режиссер рассказал о съемках в космосе фильма "Вызов"
15:02Бывший пресс-секретарь Зеленского подарила Пескову свою книгу
15:01ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет
14:59В Госдуме призвали Анкару сформировать четкую позицию по Крыму
14:55Путин заявил о незначительной инфляции в России
14:54Эрнст назвал церемонию открытия Олимпиады в Токио "достаточно минорной"
14:52Путин напомнил об инфляционных рисках при восстановлении мировой экономики
14:51В Алтайском крае отец получил срок за истязание шестерых детей
14:50Звезда сериалов "Кадетство" и "Молодежка" попал в ДТП с КамАЗом
Лента новостейМолния