https://ria.ru/20210727/opros-1743021366.html

Опрос показал, сколько американцев считают войну в Афганистане ошибкой

Опрос показал, сколько американцев считают войну в Афганистане ошибкой - РИА Новости, 27.07.2021

Опрос показал, сколько американцев считают войну в Афганистане ошибкой

Почти половина американцев — 47 процентов — придерживаются мнения, что участие Соединенных Штатов в войне в Афганистане было ошибкой, сообщает социологический... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T02:31

2021-07-27T02:31

2021-07-27T09:35

россия

сша

округ колумбия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565587391_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_63b1df4f8bd93fde865deac0f49c7207.jpg

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Почти половина американцев — 47 процентов — придерживаются мнения, что участие Соединенных Штатов в войне в Афганистане было ошибкой, сообщает социологический институт Gallup.США ранее заявили о выводе большинства своих войск из этой республики, процесс планируют окончательно завершить к концу августа.Результаты исследования, проведенного с 6 по 21 июля, основаны на опросе 1007 граждан старше 18 лет в 50 штатах США и округе Колумбии; погрешность составляет четыре процента c вероятностью 95 процентов.Gallup изучает этот вопрос с 2001 года. Сильнее всего американцы осуждали участие в конфликте в 2014 году (49 процентов).Мнения расходятся в зависимости от партийной принадлежности. Сейчас так думают 56 процентов демократов и 29 процентов республиканцев. При этом отмечается, что в мае 2011-го менее половины демократов назвали войну ошибкой, после того как в Пакистане убили основателя "Аль-Каиды"* Усаму бен Ладена.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20210726/zakharova-1743003934.html

россия

сша

округ колумбия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, округ колумбия, в мире