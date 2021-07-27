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Олимпийские кольца в Токио - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
Олимпиада 2020
https://ria.ru/20210727/olimpiada-1743110373.html
Эрнст рассказал о трансляции Олимпиады в Крыму
Эрнст рассказал о трансляции Олимпиады в Крыму - РИА Новости, 27.07.2021
Эрнст рассказал о трансляции Олимпиады в Крыму
Гендиректор Первого канала Константин Эрнст, комментируя РИА Новости проблемы с трансляцией Олимпиады в Крыму, заявил, что в телеэфире все доступно,... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T15:09
2021-07-27T15:12
олимпиада 2020
россия
международный олимпийский комитет (мок)
константин эрнст
республика крым
токио
олимпийские игры
в мире
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст, комментируя РИА Новости проблемы с трансляцией Олимпиады в Крыму, заявил, что в телеэфире все доступно, геоблокировка в интернете произведена из-за требований МОК.Ранее зрители Олимпиады обратили внимание на проблемы с доступом к трансляции Олимпиады в Крыму.Однако трансляции, доступные только в интернет-среде, которые Первый канал получает непосредственно у официального вещателя, по словам Эрнста, заблокированы в Крыму требованиями Международного олимпийского комитета," так как именно МОК обеспечивает геоблокировку всех специальных проектов и трансляций"."Полный объем, который мы получаем через специальную программу, которую МОК нам предоставляет... К сожалению, они там вводят геоограничения", - добавил Эрнст.
https://ria.ru/20210727/ernst-1743107986.html
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россия, международный олимпийский комитет (мок), константин эрнст, республика крым, токио, олимпийские игры, в мире
15:09 27.07.2021 (обновлено: 15:12 27.07.2021)
 
Эрнст рассказал о трансляции Олимпиады в Крыму

Глава Первого канала Эрнст: в Крыму трансляция Олимпиады в интернете заблокирована по требованию МОК

© РИА Новости / А. Князев / Перейти в фотобанкТоржественное открытие Олимпиады-80: внос олимпийского флаг
Торжественное открытие Олимпиады-80: внос олимпийского флаг - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / А. Князев
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст, комментируя РИА Новости проблемы с трансляцией Олимпиады в Крыму, заявил, что в телеэфире все доступно, геоблокировка в интернете произведена из-за требований МОК.
Ранее зрители Олимпиады обратили внимание на проблемы с доступом к трансляции Олимпиады в Крыму.

"Первый канал вещает Игры на территории Крыма без ограничений в телевизионном эфире и эфирные трансляции на сайте 1tv.ru с первого же дня Олимпиады и до последнего будет, поэтому они абсолютно доступны", - рассказал Эрнст.

Однако трансляции, доступные только в интернет-среде, которые Первый канал получает непосредственно у официального вещателя, по словам Эрнста, заблокированы в Крыму требованиями Международного олимпийского комитета," так как именно МОК обеспечивает геоблокировку всех специальных проектов и трансляций".
"Полный объем, который мы получаем через специальную программу, которую МОК нам предоставляет... К сожалению, они там вводят геоограничения", - добавил Эрнст.
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
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Олимпиада 2020РоссияМеждународный олимпийский комитет (МОК)Константин ЭрнстРеспублика КрымТокиоОлимпийские игрыВ мире
 
 
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