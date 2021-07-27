https://ria.ru/20210727/olimpiada-1743110373.html
Эрнст рассказал о трансляции Олимпиады в Крыму
Эрнст рассказал о трансляции Олимпиады в Крыму - РИА Новости, 27.07.2021
Эрнст рассказал о трансляции Олимпиады в Крыму
Гендиректор Первого канала Константин Эрнст, комментируя РИА Новости проблемы с трансляцией Олимпиады в Крыму, заявил, что в телеэфире все доступно,... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T15:09
2021-07-27T15:09
2021-07-27T15:12
олимпиада 2020
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международный олимпийский комитет (мок)
константин эрнст
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олимпийские игры
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст, комментируя РИА Новости проблемы с трансляцией Олимпиады в Крыму, заявил, что в телеэфире все доступно, геоблокировка в интернете произведена из-за требований МОК.Ранее зрители Олимпиады обратили внимание на проблемы с доступом к трансляции Олимпиады в Крыму.Однако трансляции, доступные только в интернет-среде, которые Первый канал получает непосредственно у официального вещателя, по словам Эрнста, заблокированы в Крыму требованиями Международного олимпийского комитета," так как именно МОК обеспечивает геоблокировку всех специальных проектов и трансляций"."Полный объем, который мы получаем через специальную программу, которую МОК нам предоставляет... К сожалению, они там вводят геоограничения", - добавил Эрнст.
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россия, международный олимпийский комитет (мок), константин эрнст, республика крым, токио, олимпийские игры, в мире
15:09 27.07.2021 (обновлено: 15:12 27.07.2021)
Эрнст рассказал о трансляции Олимпиады в Крыму
Глава Первого канала Эрнст: в Крыму трансляция Олимпиады в интернете заблокирована по требованию МОК