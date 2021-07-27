Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210727/obschenie-1743069457.html
В РПЦ уточнили, с кем из православных церквей полностью разорвали общение
В РПЦ уточнили, с кем из православных церквей полностью разорвали общение - РИА Новости, 27.07.2021
В РПЦ уточнили, с кем из православных церквей полностью разорвали общение
Русская православная церковь (РПЦ) разорвала общение из-за признания раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) только с Константинопольским... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T11:41
2021-07-27T13:18
религия и мировоззрение
константинопольский патриархат
игорь якимчук
петр порошенко
отдел внешних церковных связей московского патриархата
русская православная церковь
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743090241_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d0364177d0f993144d5802fb401e849.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) разорвала общение из-за признания раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) только с Константинопольским патриархатом, с церквями, признание которыми ПЦУ не было соборным и легитимным, молитвенное общение продолжается, заявил секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук."Что касается тех церквей, предстоятели которых признали так называемую православную церковь Украины, то с ними лично прервано общение, и с теми иерархами, которые поддержали это признание. Но с самими церквями общение не прервано, потому что признание ПЦУ произошло не вполне легитимно, не было соборных решений соответствующих церквей о признании ПЦУ. Это дало возможность Священному синоду нашей церкви воздержаться от разрыва общения с Александрийским патриархатом, с Кипрской церковью, с Элладской церковью", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Полностью РПЦ прервала общение только с Константинопольским патриархатом, отметил он. С архиереями же Александрийской, Элладской и Кипрской церквей, не принявшими раскола, совместное служение продолжается. Продолжаются и паломнические поездки в соответствующие епархии - "насколько это позволяет эпидемическая ситуация", добавил Якимчук.В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Она получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии - церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.
https://ria.ru/20210723/zakhvaty-1742419852.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743090241_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_45a9e558c4ffdfcb06842944de320fbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
константинопольский патриархат, игорь якимчук, петр порошенко, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь, украина
11:41 27.07.2021 (обновлено: 13:18 27.07.2021)
 

В РПЦ уточнили, с кем из православных церквей полностью разорвали общение

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) разорвала общение из-за признания раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) только с Константинопольским патриархатом, с церквями, признание которыми ПЦУ не было соборным и легитимным, молитвенное общение продолжается, заявил секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.
"Что касается тех церквей, предстоятели которых признали так называемую православную церковь Украины, то с ними лично прервано общение, и с теми иерархами, которые поддержали это признание. Но с самими церквями общение не прервано, потому что признание ПЦУ произошло не вполне легитимно, не было соборных решений соответствующих церквей о признании ПЦУ. Это дало возможность Священному синоду нашей церкви воздержаться от разрыва общения с Александрийским патриархатом, с Кипрской церковью, с Элладской церковью", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Неизвестные сорвали крестный ход против войны и интеграции Украины в Евросоюз - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 08:00Религия и мировоззрение
"Президент пожалеет". Что началось на Украине
Полностью РПЦ прервала общение только с Константинопольским патриархатом, отметил он. С архиереями же Александрийской, Элладской и Кипрской церквей, не принявшими раскола, совместное служение продолжается. Продолжаются и паломнические поездки в соответствующие епархии - "насколько это позволяет эпидемическая ситуация", добавил Якимчук.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Она получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии - церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.
CC BY 2.0 / Klearchos Kapoutsis / Ἅγιος Γεώργιος ἐν ΦαναρίῳСобор Святого Георгия в Стамбуле
Собор Святого Георгия в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
CC BY 2.0 / Klearchos Kapoutsis / Ἅγιος Γεώργιος ἐν Φαναρίῳ
Собор Святого Георгия в Стамбуле
 
Религия и мировоззрениеКонстантинопольский патриархатИгорь ЯкимчукПетр ПорошенкоОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:40Священник призвал не опасаться биочипов для тестирования на COVID-19
15:40Раскрыта дата выхода флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S8
15:37В Госдуме ответили на идею сделки с Турцией по Крыму
15:30Представитель химзавода в Леверкузене заявил об угрозе для города
15:28Камеры в Москве сняли тысячи говорящих по телефону водителей
15:25В турецком парламенте отвергли идею сделки с Россией по Крыму и Кипру
15:18На немецком химзаводе рассказали о работниках, пострадавших при взрыве
15:16Конкурс в МГУ составляет более девяти человек на место, заявил Садовничий
15:10"Веселящий газ" и димедрол включили в перечень одурманивающих веществ
15:09Эрнст рассказал о трансляции Олимпиады в Крыму
15:08В Ливии напали на тюрьму, несколько заключенных сбежали, пишут СМИ
15:08Режиссер рассказал о съемках в космосе фильма "Вызов"
15:02Бывший пресс-секретарь Зеленского подарила Пескову свою книгу
15:01ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет
14:59В Госдуме призвали Анкару сформировать четкую позицию по Крыму
14:55Путин заявил о незначительной инфляции в России
14:54Эрнст назвал церемонию открытия Олимпиады в Токио "достаточно минорной"
14:52Путин напомнил об инфляционных рисках при восстановлении мировой экономики
14:51В Алтайском крае отец получил срок за истязание шестерых детей
14:50Звезда сериалов "Кадетство" и "Молодежка" попал в ДТП с КамАЗом
Лента новостейМолния