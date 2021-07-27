11:41 27.07.2021 (обновлено: 13:18 27.07.2021)
В РПЦ уточнили, с кем из православных церквей полностью разорвали общение
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) разорвала общение из-за признания раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) только с Константинопольским патриархатом, с церквями, признание которыми ПЦУ не было соборным и легитимным, молитвенное общение продолжается, заявил секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.
"Что касается тех церквей, предстоятели которых признали так называемую православную церковь Украины, то с ними лично прервано общение, и с теми иерархами, которые поддержали это признание. Но с самими церквями общение не прервано, потому что признание ПЦУ произошло не вполне легитимно, не было соборных решений соответствующих церквей о признании ПЦУ. Это дало возможность Священному синоду нашей церкви воздержаться от разрыва общения с Александрийским патриархатом, с Кипрской церковью, с Элладской церковью", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Полностью РПЦ прервала общение только с Константинопольским патриархатом, отметил он. С архиереями же Александрийской, Элладской и Кипрской церквей, не принявшими раскола, совместное служение продолжается. Продолжаются и паломнические поездки в соответствующие епархии - "насколько это позволяет эпидемическая ситуация", добавил Якимчук.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Она получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии - церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.
Собор Святого Георгия в Стамбуле