https://ria.ru/20210727/obschenie-1743069457.html

В РПЦ уточнили, с кем из православных церквей полностью разорвали общение

В РПЦ уточнили, с кем из православных церквей полностью разорвали общение - РИА Новости, 27.07.2021

В РПЦ уточнили, с кем из православных церквей полностью разорвали общение

Русская православная церковь (РПЦ) разорвала общение из-за признания раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) только с Константинопольским... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T11:41

2021-07-27T11:41

2021-07-27T13:18

религия и мировоззрение

константинопольский патриархат

игорь якимчук

петр порошенко

отдел внешних церковных связей московского патриархата

русская православная церковь

украина

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) разорвала общение из-за признания раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) только с Константинопольским патриархатом, с церквями, признание которыми ПЦУ не было соборным и легитимным, молитвенное общение продолжается, заявил секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук."Что касается тех церквей, предстоятели которых признали так называемую православную церковь Украины, то с ними лично прервано общение, и с теми иерархами, которые поддержали это признание. Но с самими церквями общение не прервано, потому что признание ПЦУ произошло не вполне легитимно, не было соборных решений соответствующих церквей о признании ПЦУ. Это дало возможность Священному синоду нашей церкви воздержаться от разрыва общения с Александрийским патриархатом, с Кипрской церковью, с Элладской церковью", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Полностью РПЦ прервала общение только с Константинопольским патриархатом, отметил он. С архиереями же Александрийской, Элладской и Кипрской церквей, не принявшими раскола, совместное служение продолжается. Продолжаются и паломнические поездки в соответствующие епархии - "насколько это позволяет эпидемическая ситуация", добавил Якимчук.В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Она получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии - церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.

https://ria.ru/20210723/zakhvaty-1742419852.html

украина

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константинопольский патриархат, игорь якимчук, петр порошенко, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь, украина