Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210727/nokia-1743055794.html
Nokia показала сверхзащищенный смартфон XR20
Nokia показала сверхзащищенный смартфон XR20 - РИА Новости, 27.07.2021
Nokia показала сверхзащищенный смартфон XR20
Компания HHD Global заявила о выходе смартфона Nokia XR20, который отличается высокой живучестью и защитой от воды. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T10:35
2021-07-27T10:35
наука
nokia (смартфон)
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743055713_42:0:1237:672_1920x0_80_0_0_b75f76653e4942acd00a077d92cbdf69.png
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Компания HHD Global заявила о выходе смартфона Nokia XR20, который отличается высокой живучестью и защитой от воды.Смартфон получил 6,67-дюймовый IPS-экран с разрешением 1080 x 2400 пикселей. Матрица прикрыта наиболее крепким защитным стеклом от Corning Gorilla — Glass Victus. Оно должно выдержать падение с высоты в 1,8 метра, как и корпус с электронными компонентами. Смартфон сертифицирован по стандартам IP68 и MIL-STD-810H.За производительность отвечает процессор Snapdragon 480 5G, что намекает на работу в сетях пятого поколения. Версия памяти одна (8/128 ГБ), но она расширяема с помощью microSD. Nokia XR20 достались две камеры с оптикой Zeiss — на 48 и 13 Мп.Устройство поддерживает практически все беспроводные интерфейсы и даже оснащено аудиоджеком. Производитель обещает продолжительное время на одном заряде благодаря емкой батарейке на 4630 мАч.Новая модель Nokia оказалась недешевым смартфоном — устройство доступно в России для предзаказа по цене 44 990 рублей. XR20 можно приобрести в двух цветах: графит и ультрамарин.
https://ria.ru/20210706/nokia-1740083809.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743055713_191:0:1087:672_1920x0_80_0_0_fa35ac375297d01359d35365420e1192.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
nokia (смартфон), технологии
10:35 27.07.2021
 

Nokia показала сверхзащищенный смартфон XR20

© NokiaNokia XR20
Nokia XR20
© Nokia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Компания HHD Global заявила о выходе смартфона Nokia XR20, который отличается высокой живучестью и защитой от воды.
Смартфон получил 6,67-дюймовый IPS-экран с разрешением 1080 x 2400 пикселей. Матрица прикрыта наиболее крепким защитным стеклом от Corning Gorilla — Glass Victus. Оно должно выдержать падение с высоты в 1,8 метра, как и корпус с электронными компонентами. Смартфон сертифицирован по стандартам IP68 и MIL-STD-810H.
За производительность отвечает процессор Snapdragon 480 5G, что намекает на работу в сетях пятого поколения. Версия памяти одна (8/128 ГБ), но она расширяема с помощью microSD. Nokia XR20 достались две камеры с оптикой Zeiss — на 48 и 13 Мп.
Устройство поддерживает практически все беспроводные интерфейсы и даже оснащено аудиоджеком. Производитель обещает продолжительное время на одном заряде благодаря емкой батарейке на 4630 мАч.
Новая модель Nokia оказалась недешевым смартфоном — устройство доступно в России для предзаказа по цене 44 990 рублей. XR20 можно приобрести в двух цветах: графит и ультрамарин.
Новые телефоны Nokia - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 13:16Наука
Nokia впервые за несколько лет выпустит флагманский смартфон с Android
 
НаукаNokia (смартфон)Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:40Священник призвал не опасаться биочипов для тестирования на COVID-19
15:40Раскрыта дата выхода флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S8
15:37В Госдуме ответили на идею сделки с Турцией по Крыму
15:30Представитель химзавода в Леверкузене заявил об угрозе для города
15:28Камеры в Москве сняли тысячи говорящих по телефону водителей
15:25В турецком парламенте отвергли идею сделки с Россией по Крыму и Кипру
15:18На немецком химзаводе рассказали о работниках, пострадавших при взрыве
15:16Конкурс в МГУ составляет более девяти человек на место, заявил Садовничий
15:10"Веселящий газ" и димедрол включили в перечень одурманивающих веществ
15:09Эрнст рассказал о трансляции Олимпиады в Крыму
15:08В Ливии напали на тюрьму, несколько заключенных сбежали, пишут СМИ
15:08Режиссер рассказал о съемках в космосе фильма "Вызов"
15:02Бывший пресс-секретарь Зеленского подарила Пескову свою книгу
15:01ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет
14:59В Госдуме призвали Анкару сформировать четкую позицию по Крыму
14:55Путин заявил о незначительной инфляции в России
14:54Эрнст назвал церемонию открытия Олимпиады в Токио "достаточно минорной"
14:52Путин напомнил об инфляционных рисках при восстановлении мировой экономики
14:51В Алтайском крае отец получил срок за истязание шестерых детей
14:50Звезда сериалов "Кадетство" и "Молодежка" попал в ДТП с КамАЗом
Лента новостейМолния