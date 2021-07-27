https://ria.ru/20210727/nokia-1743055794.html

Nokia показала сверхзащищенный смартфон XR20

Nokia показала сверхзащищенный смартфон XR20 - РИА Новости, 27.07.2021

Nokia показала сверхзащищенный смартфон XR20

Компания HHD Global заявила о выходе смартфона Nokia XR20, который отличается высокой живучестью и защитой от воды. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T10:35

2021-07-27T10:35

2021-07-27T10:35

наука

nokia (смартфон)

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743055713_42:0:1237:672_1920x0_80_0_0_b75f76653e4942acd00a077d92cbdf69.png

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Компания HHD Global заявила о выходе смартфона Nokia XR20, который отличается высокой живучестью и защитой от воды.Смартфон получил 6,67-дюймовый IPS-экран с разрешением 1080 x 2400 пикселей. Матрица прикрыта наиболее крепким защитным стеклом от Corning Gorilla — Glass Victus. Оно должно выдержать падение с высоты в 1,8 метра, как и корпус с электронными компонентами. Смартфон сертифицирован по стандартам IP68 и MIL-STD-810H.За производительность отвечает процессор Snapdragon 480 5G, что намекает на работу в сетях пятого поколения. Версия памяти одна (8/128 ГБ), но она расширяема с помощью microSD. Nokia XR20 достались две камеры с оптикой Zeiss — на 48 и 13 Мп.Устройство поддерживает практически все беспроводные интерфейсы и даже оснащено аудиоджеком. Производитель обещает продолжительное время на одном заряде благодаря емкой батарейке на 4630 мАч.Новая модель Nokia оказалась недешевым смартфоном — устройство доступно в России для предзаказа по цене 44 990 рублей. XR20 можно приобрести в двух цветах: графит и ультрамарин.

https://ria.ru/20210706/nokia-1740083809.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

nokia (смартфон), технологии