https://ria.ru/20210727/nizhniy-1743176639.html

Нижний Новгород активно благоустраивают к 800-летию

Нижний Новгород активно благоустраивают к 800-летию - РИА Новости, 27.07.2021

Нижний Новгород активно благоустраивают к 800-летию

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проконтролировал ход работ на крупнейших объектах благоустройства в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T21:11

2021-07-27T21:11

2021-07-27T21:11

нижегородская область

глеб никитин

нижний новгород

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проконтролировал ход работ на крупнейших объектах благоустройства в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.Глава региона оценил проведение реконструкции Чкаловской лестницы и Александровского сада, благоустройства Большой Покровской, территории Стрелки (места слияния рек Оки и Волги) и Нижегородской ярмарки."В Нижнем Новгороде реализуется одна из крупнейших программ благоустройства за всю его историю. 800-летний юбилей города, который отмечается в 2021 году, позволил привлечь более 23,5 миллиарда рублей на различные проекты. Значительная часть средств – из внебюджетных источников. Несмотря на пандемию, реализуются все запланированные проекты", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Одним из важнейших событий 800-летия стала реконструкция Чкаловской лестницы. "Если бы не реконструкция, мы могли бы потерять Чкаловскую лестницу. Оперативно приняли решение о комплексных работах. Была проведена полная реконструкция, обеспечена необходимая инженерная защита, обновлены ключевые архитектурные элементы. Работы удалось выполнить в максимально сжатые сроки. Сейчас доделываются финальные штрихи перед открытием", - отметил Никитин. Торжественное открытие Чкаловской лестницы после реконструкции запланировано на 1 августа.Также глава региона вместе с представителями правительства и администрации города проверил ход благоустройства улицы Большой Покровской и сквера на площади Горького. На данный момент работы здесь находятся в завершающей стадии. В Александровском саду активно восстанавливается сцена-ракушка, создаются пешеходные дорожки.Выездное совещание прошло и на территории Нижегородского кремля. "Огромная работа проделана по укреплению склонов Кремля, находившихся в аварийном состоянии. Уникальный рельеф был под угрозой. В ходе объезда поручил ответственным за эту территорию уделить особое внимание озеленению склонов", - сказал Никитин.Активно ведутся работы на территории Стрелки, которая десятки лет была недоступна для нижегородцев и гостей города. Сейчас здесь уже прокладывают пешеходные дорожки, озеленяют территорию и монтируют амфитеатр на мысе. "У нижегородцев и гостей города, наконец, появится возможность спуститься к воде там, где сливаются Ока и Волга, посмотреть на две великие реки. Уверен, что это станет одной из городских и туристических традиций", - отметил Никитин.Близки к завершению работы на Нижегородской ярмарке. Уже готова выставочная площадь, где установлены теневые навесы. На площадке у Главного ярмарочного дома высаживаются растения, продолжается мощение. В ближайшее время планируется отремонтировать фонтан. Работы ведутся и на территории ярмарки, прилегающей к площади Ленина: здесь ремонтируют лестницу.

https://ria.ru/20210727/elektrobusy-1743176056.html

https://ria.ru/20210629/razvitie-1739089247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глеб никитин, нижний новгород, общество