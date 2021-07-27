https://ria.ru/20210727/nauka-1743020153.html

Эксперт рассказал о трудностях на модуле "Наука" при полете к МКС

Эксперт рассказал о трудностях на модуле "Наука" при полете к МКС - РИА Новости, 27.07.2021

Эксперт рассказал о трудностях на модуле "Наука" при полете к МКС

Несколько нештатных ситуаций возникло на многоцелевом лабораторном модуле "Наука" при его полете к Международной космической станции (МКС), однако российским... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T01:07

2021-07-27T01:07

2021-07-27T11:06

протон-м

байконур (космодром)

международная космическая станция (мкс)

центр управления полетами

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Несколько нештатных ситуаций возникло на многоцелевом лабораторном модуле "Наука" при его полете к Международной космической станции (МКС), однако российским специалистам удалось справиться с большинством из них, рассказал РИА Новости член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов.Модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем "Протон-М". Место для "Науки" на МКС занимал модуль "Пирс", чья отстыковка планировалась 23 июля, но трижды откладывалась и состоялась 26 июля. Официально о причинах переноса данной операции не рассказывалось. При этом "Роскосмос" сообщал про штатные коррекции орбиты "Науки" и успешно проведенный тест системы сближения "Курс"."Мне известно о нескольких нештатных ситуациях на "Науке" при полете к МКС. После выведения модуля на орбиту возникли замечания к работе датчиков инфракрасной вертикали, из-за чего "Науку" пришлось ориентировать в пространстве с помощью звездных датчиков", — сказал он.По его словам, специалистов заставила поволноваться информация о нераскрывшейся антенне системы сближения "Курс", которая потом раскрылась. Эксперт также отметил, что не с первого раза прошел тест самой системы "Курс", которая будет использоваться при сближении и стыковке "Науки" с МКС."Но самой тяжелой нештатной ситуацией стала проблема с двигательной установкой модуля. В результате пришлось менять всю траекторию полета "Науки" к МКС, так как не сразу удалось задействовать основные двигатели коррекции и сближения и поначалу подъемы орбиты модуля выполнялись с помощью малых двигателей причаливания и стабилизации", — сказал Хохлов.Однако он добавил, что с большинством нештатных ситуаций специалистам Ракетно-космической корпорации "Энергия", Космического центра Хруничева и подмосковного Центра управления полетами удалось справиться, и в настоящее время "Наука" продолжает сближаться с МКС.В субботу "Роскосмос" сообщил, что очередные коррекции орбиты модуля намечаются на 27 июля. Его стыковка с МКС ожидается 29 июля."Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск первоначально планировался в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам был отложен суммарно на 14 лет.В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.

https://ria.ru/20210726/pirs-1742979023.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

протон-м, байконур (космодром), международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, роскосмос