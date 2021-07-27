https://ria.ru/20210727/nasledie-1743135541.html
Ниццу внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Ниццу внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 27.07.2021
Ниццу внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Французский город Ницца внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщил мэр города Кристиан Эстрози в Twitter. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T16:55
2021-07-27T16:55
2021-07-27T18:10
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ПАРИЖ, 27 июл — РИА Новости. Французский город Ницца внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщил мэр города Кристиан Эстрози в Twitter.Он назвал это событие в истории города уникальным по масштабам и резонансу.Ницца — средиземноморский город на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Он основан греками в середине IV века до нашей эры. К Франции Ницца присоединилась в 1793 году, однако в 1814 территория отошла к Савойе и оставалась в составе Сардинского королевства до 1860 года. После Наполеоновских войн город стал популярен в качестве курорта из-за своего мягкого климата.Ранее ЮНЕСКО исключила Ливерпуль из Списка Всемирного наследия. Город стал третьим объектом, утратившим статус после Долины Эльбы близ Дрездена в Германии и Резервата аравийской антилопы в Омане.Сессия комитета Всемирного наследия проходит в режиме онлайн и в китайском Фучжоу.
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культура, новости - туризм, кристиан эстрози, юнеско, франция, ницца, в мире
16:55 27.07.2021 (обновлено: 18:10 27.07.2021)
Ниццу внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Мэр Ниццы Эстрози: город внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
ПАРИЖ, 27 июл — РИА Новости.
Французский город Ницца
внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
, сообщил мэр города Кристиан Эстрози
в Twitter
.
Он назвал это событие в истории города уникальным по масштабам и резонансу.
Ницца — средиземноморский город на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Он основан греками в середине IV века до нашей эры.
К Франции Ницца присоединилась в 1793 году, однако в 1814 территория отошла к Савойе и оставалась в составе Сардинского королевства до 1860 года. После Наполеоновских войн город стал популярен в качестве курорта из-за своего мягкого климата.
Ранее ЮНЕСКО исключила Ливерпуль из Списка Всемирного наследия. Город стал третьим объектом, утратившим статус после Долины Эльбы близ Дрездена в Германии и Резервата аравийской антилопы в Омане.
Сессия комитета Всемирного наследия проходит в режиме онлайн и в китайском Фучжоу.