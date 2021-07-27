https://ria.ru/20210727/moskva-1743073069.html

Более 750 "умных" табличек установят в Москве на домах героев войны

Более 750 "умных" табличек установят в Москве на домах героев войны - РИА Новости, 27.07.2021

Более 750 "умных" табличек установят в Москве на домах героев войны

Более 750 "умных" табличек с QR-кодами установят в Москве в этом году на домах героев Великой Отечественной войны, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T11:59

2021-07-27T11:59

2021-07-27T11:59

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общество

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Более 750 "умных" табличек с QR-кодами установят в Москве в этом году на домах героев Великой Отечественной войны, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Городские указатели покажут дорогу к домам героев Великой Отечественной войны. В этом году установим 752 "умные" таблички с QR-кодами. При наведении на них камеры смартфона откроется страница с фото, биографией, описанием военных подвигов более 100 героев ВОВ, кратчайшим маршрутом к домам, где они проживали, и к более 20 памятных мест", - говорится в сообщении.В комплексе напомнили, что пилотный проект запущен в прошлом году, было установлено 19 "умных" указателей к Музею Победы на Поклонной горе и к домам, где жили маршалы-полководцы Великой Отечественной войны."Проект – часть единой системы пешеходной навигации. Она создается в столице с 2014 года. Синие таблички с белыми буквами хорошо считываются, органично встраиваются в архитектурное пространство, не создают визуального шума", - отметили в комплексе.Всего с начала создания единой уличной навигации установили 93,7 тысячи домовых и более 11 тысяч отдельно стоящих городских указателей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музей победы, москва, общество