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Более 750 "умных" табличек установят в Москве на домах героев войны
Более 750 "умных" табличек установят в Москве на домах героев войны - РИА Новости, 27.07.2021
Более 750 "умных" табличек установят в Москве на домах героев войны
Более 750 "умных" табличек с QR-кодами установят в Москве в этом году на домах героев Великой Отечественной войны, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T11:59
2021-07-27T11:59
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Более 750 "умных" табличек с QR-кодами установят в Москве в этом году на домах героев Великой Отечественной войны, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Городские указатели покажут дорогу к домам героев Великой Отечественной войны. В этом году установим 752 "умные" таблички с QR-кодами. При наведении на них камеры смартфона откроется страница с фото, биографией, описанием военных подвигов более 100 героев ВОВ, кратчайшим маршрутом к домам, где они проживали, и к более 20 памятных мест", - говорится в сообщении.В комплексе напомнили, что пилотный проект запущен в прошлом году, было установлено 19 "умных" указателей к Музею Победы на Поклонной горе и к домам, где жили маршалы-полководцы Великой Отечественной войны."Проект – часть единой системы пешеходной навигации. Она создается в столице с 2014 года. Синие таблички с белыми буквами хорошо считываются, органично встраиваются в архитектурное пространство, не создают визуального шума", - отметили в комплексе.Всего с начала создания единой уличной навигации установили 93,7 тысячи домовых и более 11 тысяч отдельно стоящих городских указателей.
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РИА Новости
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музей победы, москва, общество
11:59 27.07.2021
 
Более 750 "умных" табличек установят в Москве на домах героев войны

Более 750 "умных" табличек с QR-кодами установят в Москве на домах героев войны

© АГН "Москва" / Сергей КиселевУлица Старая Басманная в Москве
Улица Старая Басманная в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Более 750 "умных" табличек с QR-кодами установят в Москве в этом году на домах героев Великой Отечественной войны, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Городские указатели покажут дорогу к домам героев Великой Отечественной войны. В этом году установим 752 "умные" таблички с QR-кодами. При наведении на них камеры смартфона откроется страница с фото, биографией, описанием военных подвигов более 100 героев ВОВ, кратчайшим маршрутом к домам, где они проживали, и к более 20 памятных мест", - говорится в сообщении.
В комплексе напомнили, что пилотный проект запущен в прошлом году, было установлено 19 "умных" указателей к Музею Победы на Поклонной горе и к домам, где жили маршалы-полководцы Великой Отечественной войны.
"Проект – часть единой системы пешеходной навигации. Она создается в столице с 2014 года. Синие таблички с белыми буквами хорошо считываются, органично встраиваются в архитектурное пространство, не создают визуального шума", - отметили в комплексе.
Всего с начала создания единой уличной навигации установили 93,7 тысячи домовых и более 11 тысяч отдельно стоящих городских указателей.
 
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