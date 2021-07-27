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Минцифры планирует координировать развитие производственных технологий
Минцифры планирует координировать развитие производственных технологий - РИА Новости, 27.07.2021
Минцифры планирует координировать развитие производственных технологий
Минцифры РФ в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" нацпрограммы по цифровой экономике будет координировать развитие направлений "Новые... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T21:27
2021-07-27T21:27
россия
максим паршин
ростех
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
экономика
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Минцифры РФ в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" нацпрограммы по цифровой экономике будет координировать развитие направлений "Новые производственные технологии" и "Новые коммуникационные интернет-технологии", говорится в сообщении министерства."В рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" Минцифры России будет координировать развитие направлений "Новые производственные технологии" и "Новые коммуникационные интернет-технологии". Соответствующие дорожные карты были утверждены президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.Дорожная карта "Новые производственные технологии" направлена на развитие программных решений для промышленности: технологий цифрового проектирования, математического моделирования, управления жизненным циклом продукции и "умного" производства. Картой предусмотрено также создание центров тестирования российского промышленного ПО, ответственные за ее реализацию - "Росатом" и "Ростех".В свою очередь цель мероприятий дорожной карты "Новые коммуникационные интернет-технологии" - создание конкурентоспособных российских коммуникационных, досуговых и игровых сервисов. При этом карта предполагает поддержку проектов на каждом этапе жизненного цикла: от стартапа до зрелой компании. Дорожная карта разработана "Ростелекомом" с участием АНО "Диалог"."Государственные компании во взаимодействии с Минцифры России проделали большую работу - подготовили дорожные карты, задающие направления поддержки двух важных высокотехнологичных направлений. Финансирование мероприятий карт будет осуществляться в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", - сказал замглавы Минцифры Максим Паршин, слова которого приводятся в сообщении.Директор по цифровизации "Росатома" Екатерина Солнцева в свою очередь отметила, что госкорпорации в тесном взаимодействии с правительством формируют системные условия для обеспечения технологического суверенитета России. "Дорожная карта здесь является практическим инструментом реализации задач, которые весьма амбициозны: индекс технологической независимости России в области промышленного ПО должен возрасти с показателя 2021 года в 15% до 60% в 2024 году", - добавила она.
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россия, максим паршин, ростех, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии, экономика
21:27 27.07.2021
 
Минцифры планирует координировать развитие производственных технологий

Минцифры планирует координировать развитие производственных и коммуникационных технологий

© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Depositphotos / Eugenio Marongiu
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Минцифры РФ в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" нацпрограммы по цифровой экономике будет координировать развитие направлений "Новые производственные технологии" и "Новые коммуникационные интернет-технологии", говорится в сообщении министерства.
"В рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" Минцифры России будет координировать развитие направлений "Новые производственные технологии" и "Новые коммуникационные интернет-технологии". Соответствующие дорожные карты были утверждены президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.
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Дорожная карта "Новые производственные технологии" направлена на развитие программных решений для промышленности: технологий цифрового проектирования, математического моделирования, управления жизненным циклом продукции и "умного" производства. Картой предусмотрено также создание центров тестирования российского промышленного ПО, ответственные за ее реализацию - "Росатом" и "Ростех".
В свою очередь цель мероприятий дорожной карты "Новые коммуникационные интернет-технологии" - создание конкурентоспособных российских коммуникационных, досуговых и игровых сервисов. При этом карта предполагает поддержку проектов на каждом этапе жизненного цикла: от стартапа до зрелой компании. Дорожная карта разработана "Ростелекомом" с участием АНО "Диалог".
"Государственные компании во взаимодействии с Минцифры России проделали большую работу - подготовили дорожные карты, задающие направления поддержки двух важных высокотехнологичных направлений. Финансирование мероприятий карт будет осуществляться в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", - сказал замглавы Минцифры Максим Паршин, слова которого приводятся в сообщении.
Директор по цифровизации "Росатома" Екатерина Солнцева в свою очередь отметила, что госкорпорации в тесном взаимодействии с правительством формируют системные условия для обеспечения технологического суверенитета России. "Дорожная карта здесь является практическим инструментом реализации задач, которые весьма амбициозны: индекс технологической независимости России в области промышленного ПО должен возрасти с показателя 2021 года в 15% до 60% в 2024 году", - добавила она.
 
РоссияМаксим ПаршинРостехГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ТехнологииЭкономика
 
 
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