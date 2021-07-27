https://ria.ru/20210727/mintsifry-1743177474.html

Минцифры планирует координировать развитие производственных технологий

Минцифры планирует координировать развитие производственных технологий - РИА Новости, 27.07.2021

Минцифры планирует координировать развитие производственных технологий

Минцифры РФ в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" нацпрограммы по цифровой экономике будет координировать развитие направлений "Новые... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T21:27

2021-07-27T21:27

2021-07-27T21:27

россия

максим паршин

ростех

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

технологии

экономика

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Минцифры РФ в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" нацпрограммы по цифровой экономике будет координировать развитие направлений "Новые производственные технологии" и "Новые коммуникационные интернет-технологии", говорится в сообщении министерства."В рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" Минцифры России будет координировать развитие направлений "Новые производственные технологии" и "Новые коммуникационные интернет-технологии". Соответствующие дорожные карты были утверждены президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.Дорожная карта "Новые производственные технологии" направлена на развитие программных решений для промышленности: технологий цифрового проектирования, математического моделирования, управления жизненным циклом продукции и "умного" производства. Картой предусмотрено также создание центров тестирования российского промышленного ПО, ответственные за ее реализацию - "Росатом" и "Ростех".В свою очередь цель мероприятий дорожной карты "Новые коммуникационные интернет-технологии" - создание конкурентоспособных российских коммуникационных, досуговых и игровых сервисов. При этом карта предполагает поддержку проектов на каждом этапе жизненного цикла: от стартапа до зрелой компании. Дорожная карта разработана "Ростелекомом" с участием АНО "Диалог"."Государственные компании во взаимодействии с Минцифры России проделали большую работу - подготовили дорожные карты, задающие направления поддержки двух важных высокотехнологичных направлений. Финансирование мероприятий карт будет осуществляться в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", - сказал замглавы Минцифры Максим Паршин, слова которого приводятся в сообщении.Директор по цифровизации "Росатома" Екатерина Солнцева в свою очередь отметила, что госкорпорации в тесном взаимодействии с правительством формируют системные условия для обеспечения технологического суверенитета России. "Дорожная карта здесь является практическим инструментом реализации задач, которые весьма амбициозны: индекс технологической независимости России в области промышленного ПО должен возрасти с показателя 2021 года в 15% до 60% в 2024 году", - добавила она.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, максим паршин, ростех, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии, экономика