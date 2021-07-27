https://ria.ru/20210727/minselkhoz-1743104506.html

Минсельхоз планирует реализовывать сельхозпродукцию через Ozon и "Яндекс"

Минсельхоз планирует реализовывать сельхозпродукцию через Ozon и "Яндекс" - РИА Новости, 27.07.2021

Минсельхоз планирует реализовывать сельхозпродукцию через Ozon и "Яндекс"

Минсельхоз РФ обсуждает с интернет-площадками реализацию продукции российских аграриев: с "Яндексом" подобное соглашение заключено, с Ozon - прорабатывается,... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T14:39

2021-07-27T14:39

2021-07-27T14:39

россия

яндекс

ozon

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

владимир путин

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Минсельхоз РФ обсуждает с интернет-площадками реализацию продукции российских аграриев: с "Яндексом" подобное соглашение заключено, с Ozon - прорабатывается, говорится в сообщении министерства.Ведомство указывает, что глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев во вторник провел очередное заседание оперштаба в министерстве, на котором обсуждалась, в частности, ценовая ситуация на рынке овощей."Минсельхоз со своей стороны активно занимается развитием альтернативных каналов сбыта. Так, заключено соглашение с "Яндексом" и прорабатывается с Ozon. В рамках этих договоренностей аграриям будет оказано содействие в реализации продукции через цифровые площадки", - говорится в сообщении.Министерство напоминает, что на прошлой неделе ситуация на продовольственном рынке стала предметом обсуждения на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Среди прочего, были представлены механизмы для стабилизации цен на овощи борщевого набора, которые, в частности, включают системную работу на региональном уровне."Дмитрий Патрушев напомнил, что в начале текущего года правительство рекомендовало субъектам активно развивать нестационарную торговлю и обеспечить максимальную доступность ярмарок, рынков и других точек сбыта для сельхозтоваропроизводителей и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства. Кроме того, на прошлой неделе соответствующее обращение было направлено в регионы Минсельхозом", - добавляет ведомство.В совещании во вторник также приняли участие руководители региональных органов управления АПК. "В сезон сбора урожая овощей данное направление должно в буквальном смысле выйти на передовую. Уделите этому самое пристальное внимание. Выстраивать работу следует не по формальному признаку, когда ярмарки в принципе есть, но находятся они на периферии и мало кому удобны. Продумайте точки в "проходных" местах", - сказал Патрушев, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20210727/ovoschi-1743100801.html

россия

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россия, яндекс, ozon, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), владимир путин