https://ria.ru/20210727/mgu-1743100540.html

МГУ начнет учебный год в смешанном формате

МГУ начнет учебный год в смешанном формате - РИА Новости, 27.07.2021

МГУ начнет учебный год в смешанном формате

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова начнёт учебный год 1 сентября в смешанном формате, количество очных занятий будет зависеть, в том... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T14:16

2021-07-27T14:16

2021-07-27T14:16

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

виктор садовничий

общество

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова начнёт учебный год 1 сентября в смешанном формате, количество очных занятий будет зависеть, в том числе, от того, сколько студентов привьются от коронавируса, заявил ректор вуза Виктор Садовничий."Будем учитывать в очном формате обучения этот фактор (привку от коронавируса), не должны допустить вспышек (заболевания)... Уверено говорю, что занятия начнутся 1 сентября, они начнутся в смешанном формате, а вот величина очного общения будет зависеть от прививочных результатов", - заявил он журналистам.Садовничий добавил, что МГУ ожидает возвращения иностранных и иногородних студентов, при въезде в общежитие у них спросят ПЦР-тест, сертификат о вакцинации, либо справку о том, что переболели. Также в МГУ будут сохранены резервные корпуса на случай выявления заболевания у студентов."Будем изучать и учитывать масштабы очного обучения. Будем учитывать, кто вакцинирован, кто имеет какие-то другие гарантии, но я бы сейчас не говорил, что мы категорически не будем на занятия допускать тех, кто не вакцинирован", - уточнил ректор МГУ.

https://ria.ru/20210727/vaktsinatsiya-1743099324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, виктор садовничий, общество