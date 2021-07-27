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Мезенцев рассказал о работе над союзными программами России и Белоруссии
Мезенцев рассказал о работе над союзными программами России и Белоруссии - РИА Новости, 27.07.2021
Мезенцев рассказал о работе над союзными программами России и Белоруссии
Работа над союзными программами Белоруссии и РФ идет в спокойном ключе, хотя и не без споров, заявил во вторник государственный секретарь Союзного государства... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T16:57
2021-07-27T16:57
союзное государство
россия
дмитрий мезенцев
москва
минск
белоруссия
политика
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МИНСК, 27 июл - РИА Новости. Работа над союзными программами Белоруссии и РФ идет в спокойном ключе, хотя и не без споров, заявил во вторник государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Работа, которая ведется белорусской и российской сторонами с декабря 2019 года над так называемыми дорожными картами, сегодня перешла в стадию работы над союзными программами… Мы знаем, сколь успешно проходят переговоры (премьеров РФ и Белоруссии – ред.) Михаила Владимировича Мишустина и Романа Александровича Головченко, вице-премьеров Алексея Оверчука и Николая Снопкова, которые непосредственно отвечают за интеграционную повестку. Мы видим, что диалог республиканских и федеральных ведомств идет во вполне спокойном ключе. Безусловно, не без споров", - сказал Мезенцев журналистам.По его словам, это связано с желанием каждой из сторон защитить национальные интересы с учетом предполагаемого углубления экономической интеграции в Союзном государстве.Как указал Мезенцев, Россия и Белоруссия подтвердили готовность к масштабному взаимодействию по созданию единого научно-исследовательского пространства и "огромной макропрограммы, которая, если будет поддержана президентами Беларуси и России, главами кабинетов министров, может стать макропрограммой, рассчитанный на многие годы". Госсекретарь уточнил, что речь идет о не менее чем десяти "содержательных перспективных направлениях".Ранее премьер республики Роман Головченко говорил, что правительства Белоруссии и России планируют не позднее лета "дошлифовать" союзные программы по углублению интеграции и внести главам государств предложения на рассмотрение.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых "дорожных карт". Однако программа сторонами до сих пор не принята.
https://ria.ru/20210714/soyuz-1741234969.html
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россия, дмитрий мезенцев, москва, минск, белоруссия, политика
16:57 27.07.2021
 
Мезенцев рассказал о работе над союзными программами России и Белоруссии

Секретарь Союзного государства Мезенцев: работа над программами идет не без споров, но спокойно

© Фото : пресс-служба посольства РФ в БелоруссииПосол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Фото : пресс-служба посольства РФ в Белоруссии
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МИНСК, 27 июл - РИА Новости. Работа над союзными программами Белоруссии и РФ идет в спокойном ключе, хотя и не без споров, заявил во вторник государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Работа, которая ведется белорусской и российской сторонами с декабря 2019 года над так называемыми дорожными картами, сегодня перешла в стадию работы над союзными программами… Мы знаем, сколь успешно проходят переговоры (премьеров РФ и Белоруссии – ред.) Михаила Владимировича Мишустина и Романа Александровича Головченко, вице-премьеров Алексея Оверчука и Николая Снопкова, которые непосредственно отвечают за интеграционную повестку. Мы видим, что диалог республиканских и федеральных ведомств идет во вполне спокойном ключе. Безусловно, не без споров", - сказал Мезенцев журналистам.
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По его словам, это связано с желанием каждой из сторон защитить национальные интересы с учетом предполагаемого углубления экономической интеграции в Союзном государстве.
Как указал Мезенцев, Россия и Белоруссия подтвердили готовность к масштабному взаимодействию по созданию единого научно-исследовательского пространства и "огромной макропрограммы, которая, если будет поддержана президентами Беларуси и России, главами кабинетов министров, может стать макропрограммой, рассчитанный на многие годы". Госсекретарь уточнил, что речь идет о не менее чем десяти "содержательных перспективных направлениях".
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Ранее премьер республики Роман Головченко говорил, что правительства Белоруссии и России планируют не позднее лета "дошлифовать" союзные программы по углублению интеграции и внести главам государств предложения на рассмотрение.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых "дорожных карт". Однако программа сторонами до сих пор не принята.
 
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