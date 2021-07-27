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Мэру седьмого округа Парижа предъявили обвинения в пассивной коррупции
Мэру седьмого округа Парижа предъявили обвинения в пассивной коррупции - РИА Новости, 27.07.2021
Мэру седьмого округа Парижа предъявили обвинения в пассивной коррупции
Мэру седьмого округа Парижа, бывшему министру юстиции Рашиде Дати предъявлены обвинения в пассивной коррупции, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T19:22
2021-07-27T19:22
2021-07-27T20:43
европарламент
карлос гон
париж
в мире
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ПАРИЖ, 27 июл – РИА Новости. Мэру седьмого округа Парижа, бывшему министру юстиции Рашиде Дати предъявлены обвинения в пассивной коррупции, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на адвокатов.Политик также обвиняется в "пассивной торговле влиянием" и "сокрытии злоупотребления властью". Защита Дашти заявила, что оспорит предъявление обвинений.Финансовая прокуратура Парижа открыла расследование, касающиеся консультационных услуг Дашти как адвоката в автоконцерне Nissan-Renault, который возглавлял Карлос Гон в 2010-2013 годах. В это же время Дашти была депутатом Европарламента.Правосудие должно установить, соответствуют ли гонорары Дашти в размере 900 тысяч евро, полученные в период между 2010 и 2013 годом, конкретному виду деятельности, либо речь идет о лоббистской деятельности, запрещенной депутатам Европарламента.
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европарламент, карлос гон, париж, в мире
19:22 27.07.2021 (обновлено: 20:43 27.07.2021)
Мэру седьмого округа Парижа предъявили обвинения в пассивной коррупции
France Info: мэру седьмого округа Парижа Рашиде Дати предъявлены обвинения в пассивной коррупции