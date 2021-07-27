https://ria.ru/20210727/mchs-1743038002.html

В МЧС предложили создать в регионах оперативные штабы по предотвращению ЧС

В МЧС предложили создать в регионах оперативные штабы по предотвращению ЧС - РИА Новости, 27.07.2021

В МЧС предложили создать в регионах оперативные штабы по предотвращению ЧС

Глава МЧС Евгений Зиничев предложил создать в каждом регионе постоянно действующие оперативные штабы по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Об этом он заявил... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T08:50

2021-07-27T08:50

2021-07-27T10:25

россети

евгений зиничев

дальний восток

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

забайкальский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июл — РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев предложил создать в каждом регионе постоянно действующие оперативные штабы по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Об этом он заявил на совещании о ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.Руководить штабами, по словам министра, должны начальники территориальных органов спасательного ведомства.При этом Зиничев отметил, что министерство не всегда получает полную информацию о чрезвычайной ситуации, а ведь недооценка или переоценка угрозы влечет значительные издержки. В этом году из-за летних паводков на Дальнем Востоке подтоплено около 1,7 тысячи жилых домов, где живут более пяти тысяч человек, три с половиной тысячи приусадебных и дачных участков, более 700 километров автомобильных дорог, 52 моста и столько же объектов социальной инфраструктуры.Мощные ливни размыли обе ветки Транссибирской магистрали, в Сретенском районе Забайкальского края рухнул железнодорожный мост. Восстановить его и возобновить движение поездов удалось за двое суток, но работы еще продолжаются.Высокое половодье отмечается во всех регионах Дальнего Востока и признается ЧС федерального уровня.

https://realty.ria.ru/20210327/pavodok-1603023525.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210523/putin-1733519554.html

дальний восток

забайкальский край

россия

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россети, евгений зиничев, дальний восток, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), забайкальский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)