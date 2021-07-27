Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210727/mchs-1743038002.html
В МЧС предложили создать в регионах оперативные штабы по предотвращению ЧС
В МЧС предложили создать в регионах оперативные штабы по предотвращению ЧС - РИА Новости, 27.07.2021
В МЧС предложили создать в регионах оперативные штабы по предотвращению ЧС
Глава МЧС Евгений Зиничев предложил создать в каждом регионе постоянно действующие оперативные штабы по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Об этом он заявил... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T08:50
2021-07-27T10:25
россети
евгений зиничев
дальний восток
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
забайкальский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588355354_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3891680541c236466dec59d26203b750.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июл — РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев предложил создать в каждом регионе постоянно действующие оперативные штабы по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Об этом он заявил на совещании о ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.Руководить штабами, по словам министра, должны начальники территориальных органов спасательного ведомства.При этом Зиничев отметил, что министерство не всегда получает полную информацию о чрезвычайной ситуации, а ведь недооценка или переоценка угрозы влечет значительные издержки. В этом году из-за летних паводков на Дальнем Востоке подтоплено около 1,7 тысячи жилых домов, где живут более пяти тысяч человек, три с половиной тысячи приусадебных и дачных участков, более 700 километров автомобильных дорог, 52 моста и столько же объектов социальной инфраструктуры.Мощные ливни размыли обе ветки Транссибирской магистрали, в Сретенском районе Забайкальского края рухнул железнодорожный мост. Восстановить его и возобновить движение поездов удалось за двое суток, но работы еще продолжаются.Высокое половодье отмечается во всех регионах Дальнего Востока и признается ЧС федерального уровня.
https://realty.ria.ru/20210327/pavodok-1603023525.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210523/putin-1733519554.html
дальний восток
забайкальский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588355354_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7ad10dddb1a448e2d41257fa9225ddce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россети, евгений зиничев, дальний восток, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), забайкальский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:50 27.07.2021 (обновлено: 10:25 27.07.2021)
 
В МЧС предложили создать в регионах оперативные штабы по предотвращению ЧС

Глава МЧС Зиничев предложил создать в каждом регионе оперативные штабы по предотвращению ЧС

© Фото : МЧС РФМинистр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Фото : МЧС РФ
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июл — РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев предложил создать в каждом регионе постоянно действующие оперативные штабы по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Об этом он заявил на совещании о ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.
Руководить штабами, по словам министра, должны начальники территориальных органов спасательного ведомства.
Затопленная улица в городе Горячий ключ Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
27 марта, 03:00
Эксперт рассказал, как спасти частный дом от паводка
При этом Зиничев отметил, что министерство не всегда получает полную информацию о чрезвычайной ситуации, а ведь недооценка или переоценка угрозы влечет значительные издержки.
В этом году из-за летних паводков на Дальнем Востоке подтоплено около 1,7 тысячи жилых домов, где живут более пяти тысяч человек, три с половиной тысячи приусадебных и дачных участков, более 700 километров автомобильных дорог, 52 моста и столько же объектов социальной инфраструктуры.
Мощные ливни размыли обе ветки Транссибирской магистрали, в Сретенском районе Забайкальского края рухнул железнодорожный мост. Восстановить его и возобновить движение поездов удалось за двое суток, но работы еще продолжаются.
Высокое половодье отмечается во всех регионах Дальнего Востока и признается ЧС федерального уровня.
Президент РФ Владимир Путин выступает с видеоприветствием к участникам онлайн-марафона Новое знание - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 12:07В России
Путину доложили о борьбе с природными пожарами и паводками в России
 
РоссетиЕвгений ЗиничевДальний ВостокФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Забайкальский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:37В Госдуме ответили на идею сделки с Турцией по Крыму
15:30Представитель химзавода в Леверкузене заявил об угрозе для города
15:28Камеры в Москве сняли тысячи говорящих по телефону водителей
15:25В турецком парламенте отвергли идею сделки с Россией по Крыму и Кипру
15:18На немецком химзаводе рассказали о работниках, пострадавших при взрыве
15:16Конкурс в МГУ составляет более девяти человек на место, заявил Садовничий
15:10"Веселящий газ" и димедрол включили в перечень одурманивающих веществ
15:09Эрнст рассказал о трансляции Олимпиады в Крыму
15:08В Ливии напали на тюрьму, несколько заключенных сбежали, пишут СМИ
15:08Режиссер рассказал о съемках в космосе фильма "Вызов"
15:02Бывший пресс-секретарь Зеленского подарила Пескову свою книгу
15:01ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет
14:59В Госдуме призвали Анкару сформировать четкую позицию по Крыму
14:55Путин заявил о незначительной инфляции в России
14:54Эрнст назвал церемонию открытия Олимпиады в Токио "достаточно минорной"
14:52Путин напомнил об инфляционных рисках при восстановлении мировой экономики
14:51В Алтайском крае отец получил срок за истязание шестерых детей
14:50Звезда сериалов "Кадетство" и "Молодежка" попал в ДТП с КамАЗом
14:50В Белоруссии мужчину приговорили к десяти годам колонии за поджог танка
14:48"СР — За правду" отказалась подписать с ЕР соглашение за безопасные выборы
Лента новостейМолния