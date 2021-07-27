https://ria.ru/20210727/matovich-1743183079.html

Вице-премьер Словакии привился "Спутником V"

Вице-премьер Словакии привился "Спутником V" - РИА Новости, 27.07.2021

Вице-премьер Словакии привился "Спутником V"

Вице-премьер и глава минфина Словакии Игорь Матович получил первую прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", сообщил во вторник телеканал ТА3. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T23:11

2021-07-27T23:11

2021-07-27T23:12

распространение коронавируса

игорь матович

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

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ПРАГА, 27 июл – РИА Новости. Вице-премьер и глава минфина Словакии Игорь Матович получил первую прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", сообщил во вторник телеканал ТА3."По словам Матовича, он после регистрации ожидал прививки 26 дней. Никаких серьезных побочных явлений после укола у него не было. При этом Матович подверг критике тех словацких политиков и некоторые медучреждения, которые выступали против использования в республике незарегистрированного в европейских органах российского препарата", - говорится в сообщении.Первая партия "Спутника V" поступила в Словакию 1 марта, вызвав политический скандал, поскольку занимавший тогда пост премьера Матович и занимавший пост главы минздрава Марек Крайчи не сообщили заранее об этом ни президенту Зузане Чапутовой, ни коллегам по кабмину. В правительстве выступали против закупки "Спутника V" до тех пор, пока его не одобрит европейский регулятор, шесть министров покинули кабинет и призвали к отставкам Матовича и Крайчи, что оба позднее и сделали. Реорганизованный состав кабмина президент республики утвердила 1 апреля, его возглавил Эдуард Хегер, а Матович занял посты вице-премьера и главы минфина.Из-за различных проволочек регистрация на вакцинацию "Спутником V" началась лишь 7 июня, когда большая часть населения страны или уже сделала прививки другими вакцинами или зарегистрировалась на них. Регистрация желающих привиться российским препаратом завершилась 30 июня."Спутник V" одобрен в 69 странах с общим населением свыше 3,7 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210704/sputnik-1739837505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь матович, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, словакия, в мире